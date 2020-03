Corona-Krise: Der FC St.Gallen beantragt Kurzarbeit für seine Spieler Das Kurzarbeitsgesuch des FC St.Gallen wird am Dienstag beim Amt für Wirtschaft und Arbeit eingereicht. Da es Lohneinbussen gibt, haben die Profis nach den «Ferien» aber das letzte Wort. Christian Brägger 24.03.2020, 05.00 Uhr

Betim Fazliji und Ermedin Demirovic (rechts) müssen sich auf Kurzarbeit einstellen und Lohneinbussen in Kauf nehmen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Auf der Homepage präsentiert der FC St.Gallen das famose 2:1 in Basel von Anfang Februar. Alles liegt sich in den Armen, was grünweiss im Herzen trägt, die Emotionen leben wieder auf – neue gibt es ja keine mehr. Seitdem ist der FC St.Gallen Leader, doch die Erinnerungen verblassen wegen des Corona-Virus, das nun sein wirtschaftliches Gleichgewicht bedroht.