FCSG: «Eine Rückzahlung wäre nicht existenzbedrohend»

Mehreren Fussballklubs droht die Rückzahlung von Corona-Hilfsgeldern. Es geht um Vereine wie Basel, Luzern, St.Gallen oder Thun. Am Samstag hat der FC St.Gallen in einer Mitteilung auf die Berichterstattung reagiert. Es sei ein Antrag entsprechend den damals kommunizierten Vorgaben gewesen, so der Klub.

18.02.2023, 21.04 Uhr