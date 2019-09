Choreo-Verbot im Espenblock: St.Galler Stadtpolizei macht dem FCSG nach den Pyro-Eskapaden neue Auflagen

Aufgrund der Vorfälle während des Heimspiels gegen Servette am vergangenen Samstag wird der FC St.Gallen Strafanzeige gegen unbekannt einreichen. Das schreiben die Ostschweizer in einer Medienmitteilung.

Der FC St.Gallen hat nach dem Pyroexzess vom vergangenen Samstag im Kybunpark Gespräche geführt mit Behörden und unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Das schreibt der Super-League-Klub am Donnerstagmorgen in einem Communiqué. «Wir lassen nicht zu, dass eine einzelne Gruppierung ihre Eigeninteressen über das Wohl aller anderen Stadionbesucher, den Auftritt unserer Mannschaft sowie über die sportlichen und wirtschaftlichen Ziele des FC St.Gallen stellt», so der Verein. Mit dem massiven Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen seien Regeln missachtet und Grenzen überschritten worden. «Mit dieser Aktion haben die Urheber dem FC St.Gallen grossen Schaden zugefügt. Wir unternehmen alles, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.» Gegen Vorschriften verstossende Personen würden im Stadion und dessen Umgebung nicht toleriert. «Dass der eingeschlagene Weg intensiver Dialoggespräche und klarer Kommunikation von Regeln und Grenzen diesen Vorfall nicht verhindern konnte, bedauern die Verantwortlichen des FC St.Gallen zu tiefst.»

Weiter schreibt der Verein: «Fussballspiele im Kybunpark müssen in einem sportlichen und sicheren Umfeld für alle Fans des FC St.Gallen stattfinden können. Die Sicherheitsverantwortung für alle Besucher hat höchste Priorität und darf zu keiner Zeit vernachlässigt werden.» Die von der überwiegenden Mehrheit der Fans gelebte Fankultur und die leidenschaftliche Unterstützung der Mannschaft seien schweizweit einzigartig und dürften nicht durch einzelne Gruppen geschädigt werden. «Der FC St.Gallen trägt die Verantwortung für die Sicherheit und das Wohl aller Menschen im Stadion.» Der FC St.Gallen werde die von den Behörden vorgegebenen Auflagen umsetzen.

Aufgrund der Vorfälle vom Samstag wird der FC St.Gallen Strafanzeige gegen unbekannt einreichen. Zudem werden für die an den Vorfällen beteiligten Personen im Falle der erfolgreichen Identifikation Stadionverbote erlassen. «Mit dieser Stellungnahme und den erwähnten Massnahmen soll ein klares Zeichen im Interesse der Entwicklung des FC St.Gallen und seiner treuen Anhängerschaft gesetzt werden. Gleichzeitig soll der Weg des Dialoges fortgesetzt werden, immer unter der Voraussetzung, dass es allen Beteiligten nur um das Wohl unseres FC St.Gallen geht.»