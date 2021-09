Cup-Sechzehntelfinal Farbstifte, Eichen und glänzende 1970er-Jahre: Was man vor dem Cupspiel des FC St.Gallen über den Gegner Chênois wissen sollte St.Gallen spielt am Sonntag im Cup gegen den Genfer Vorort-Klub CS Chênois. Heisst es eigentlich «Schenua», «Schänua »oder «Schönua»? Und welche Trainer des FC St.Gallen spielten einst beim welschen NLA-Klub? Der Klub-Sekretär hilft uns, die Fragen zu beantworten. Und den Fettnäpfchen aus dem Weg zu gehen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fussballbilder aus den frühen 1980er-Jahren erinnern an den alten Glanz des CSC Chênois. Screenshot CSC

Es ist eine Pflichtaufgabe: Der FC St.Gallen muss am Sonntag gegen den CS Chênois schlicht und einfach in den Achtelfinal vorstossen. Die Genfer haben zwar eine grosse Klub-Vergangenheit, dürfen als 1.-Liga-Team für St.Gallen aber nicht zum Stolperstein werden.

Besteht Unterschätzungsgefahr? Zumindest die Sportredaktion nimmt St.Gallens Gegner ernst – und Chênois etwas genauer unter die Lupe. Der vollamtliche Klub-Sekretär des CS Chênois, Frédéric Gueniat, hilft uns beim Beantworten auch nicht-sportspezifischer Fragen.

Wo liegt eigentlich dieses Chênois?

Mit dieser Frage hat man sich schon ins Abseits gestellt. Chênois existiert nicht als Ort. Vielmehr ist es der Überbegriff der Einwohner dreier Gemeinden nahe Genf: Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Thônex (einst Chêne-Thônex). Der Name des Stadions des CS Chênois, das «Stade des Trois-Chêne», macht dies ebenfalls deutlich. Die drei Gemeinden liegen südlich von Genf, direkt an der französischen Grenze. Einst befanden sich in dieser Region viele Gutshäuser von Genfer Adelsfamilien, wie sich im historischen Lexikon der Schweiz nachlesen lässt. Heute ist es vor allem: Genfer Agglomeration. In den vergangenen Jahrhunderten gab es zwischen den drei Gemeinden kulturpolitische Auseinandersetzungen, Thônex gehörte einst zu Savoyen, ist katholisch geprägt, Chêne-Bougeries zog es zum reformierten Genf. Es gebe bis heute durchaus Rivalitäten unter den drei Gemeinden, so Gueniat – im Sport aber sei man ein Herz und eine Seele.

Blick vom französischen Mont Salève in Richtung Norden über die Chênois-Gemeinden. Hinten der Genfersee. Rechts schliesst die französische Stadt Annemasse an Thônex an. Bild: Alamy

Wie spricht man Chênois korrekt aus?

Klub-Sekretär des CS Chênois: Frédéric Gueniat.

Über diese Frage, man merkt es förmlich durchs Telefon, schüttelt Gueniat den Kopf. Dann beginnt er das Wort Chênois zu buchstabieren – um dann zu merken, dass das dem Deutschschweizer nicht viel bringt. Die Krux liegt auf dem zweiten Buchstaben. Aus Ostschweizer Mündern ist «Schönua», «Schenua» und «Schänua» zu hören. Das «ê» deutet auf eine «ä»-ähnliche Aussprache hin, wie es bei «la chêne» (die Eiche) auch der Fall ist. In der zweisilbigen Form «Chênois» verträgt es dann aber doch kein ostschweizerisches «ä», sondern, sagen wir, 20 Prozent «ä», 80 Prozent «e», und man kommt dem Ganzen nahe. Und, hoppla, wer Gueniat genau zuhört: Das «Sch» zu Beginn des Worts darf keines sein wie bei der ostschweizerischen «Scheesä». Sondern ein feinerer Zischlaut. Und das «ois» ist natürlich nicht einfach ein «ua». Vielleicht hätten wir dieses Thema besser gar nicht erst angeschnitten.

Gibt es wirklich viele Eichen bei den Chênois?

Das Wappen von Chêne-Bourg.

Ja, sagt Klub-Sekretär Gueniat, wie es der Name «Chêne» sagt. Die Wappen der drei Gemeinden zeigen schliesslich auch Eichen, Eicheln oder Eichenblätter. Historisch soll sich der Name auf jene Eichen beziehen, die bei Adels-Gutshöfen standen und Macht demonstrierten.

Wann erlebte CS Chênois seine besten Zeiten?

Etwas ältere Semester kennen Chênois als NLA-Klub. Während der 1970- und 1980er-Jahre spielte der Genfer Vorortklub acht Saisons in der obersten Liga, 15 Saisons NLB kommen dazu. Die Sportbegeisterung und der Zusammenhalt in der Region machten erfolgreich, vermutet Gueniat. Der Klub marschierte Anfang der 1970er-Jahre praktisch aus dem Nichts aus der 1. Liga durch bis in die NLA.

Was fehlte, um in der NLA zu bleiben?

Geld. Der Niedergang begann, als der Fussball vom Amateur- zum Profigeschäft wurde. Die Gemeinden seien wohlhabend, ein grosser Mäzen wurde aber nie gefunden. Zwar befinden sich die Unternehmen Rolex (Chêne-Bourg) und Caran d’Ache (Thônex) in der Region – gemäss Gueniat konzentriert sich Rolex aber im Sponsoring auf andere Sportarten wie Golf. Und beim Farbstifthersteller halte sich die Fussballbegeisterung in Grenzen, sagt er. In anderen Sportarten aber ist Chênois weiter nationale Spitze. Im Volleyball und Handball zum Beispiel. Und die Fussballfrauen von Chênois sind mit Servette eine erfolgreiche Verbindung eingegangen – der Klub spielt in der Champions League.

Wer spielte gegen CS Chênois?

Günther Netzer von den Grasshoppers wird 1976 von einem Chênois-Verteidiger verfolgt. Das Spiel ging 1:1 aus. Ullstein Bild Dtl. / ullstein bild

Es gibt grosse Spieler, die schon im Stade des Trois-Chêne aufliefen: Günther Netzer, Patrick Kluivert, Xavi und Carles Puyol. Ersterer 1976 mit GC, letztere in einem Freundschaftsspiel Barcelonas 2001 bei Chênois.

Wer spielte für Chênois?

Bis heute bekannte ehemalige Chênois-Spieler sind unter anderem Michel Pont, Gérard Castella oder Rolf Fringer – die letzteren beiden waren später St.-Gallen-Trainer. Fringer erinnert sich, wie er sich als 20-Jähriger entschied, in die Westschweiz zu ziehen, um dort zu arbeiten, Französisch zu lernen. Und eben: Fussball zu spielen. Chênois bot ihm eine Chance im Nachwuchsteam, dann in der NLA. Er erinnert sich an sein Tor zum 2:2 im Heimspiel gegen Servette, als Tausende Leute aus dem Häuschen gerieten. Später zog es ihn zum FC Luzern. Auch Kurt Scheiwiller, der heute 75-jährige St.Galler, erinnert sich an seine Chênois-Zeit «als ob es gestern gewesen wäre». Wie Fringer schwärmt er vom familiären und doch ambitionierten Amateurteam. Der frühere SC-Brühl-Junior und spätere Brühl-Sportchef war von 1972 bis 1979 Teil der Chênois-Abwehr. Auch ihn zog die Sprache nach Genf, «und der elegante welsche Fussball». Er werde für das Cupspiel wohl nach Genf reisen. Und bei der Gelegenheit auch alte Freunde treffen.

Kurt Scheiwiller in einer Aufnahme von 2011 im Paul-Grüninger-Stadion. Er war damals Sportchef des SC Brühl. Und 40 Jahre zuvor Chênois-Spieler. Urs Bucher

Was zeichnet das Team heute aus?

Der Teamgeist. Der Nachwuchs mit 500 Spielerinnen und Spielern. Und die Konstanz im Staff, sagt Gueniat. Chênois spielt in der 1. Liga, liegt in der Gruppe 1 im unteren Tabellenviertel. Es läuft also nicht wie gewünscht. Trainer David Joye dürfte aber dennoch einen Hoffnungsschimmer haben: Er sah die St.Galler 1:5-Niederlage gegen Servette am vergangenen Wochenende live vor Ort im Stade de Genève.

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Stade des Trois-Chêne in Chêne-Bourg, nur 500 Meter von der französischen Grenze entfernt. Bild: pd

Platz hätte das Stade des Trois-Chêne in Chêne-Bourg für 2600 Zuschauer, früher brachte man 8000 ins Stadion. Gueniat erwartet kein ausverkauftes Spiel, bisher wurden 700 Tickets abgesetzt, 400 davon gingen nach St.Gallen. Viele Zuschauer werden aber die Tageskasse benützen, weiss er. Die Buvettes wurden jedenfalls für das Cup-Fest aufgerüstet.