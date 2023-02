Promotion League Der frühere FCSG-Junior Angelo Campos blüht beim SC Brühl so richtig auf und sagt: «Ich hätte diesen Schritt schon früher machen sollen» Angelo Campos klopfte einst beim FC St.Gallen an die Tür der ersten Mannschaft. Nun spielt der 22-jährige Stürmer für Brühl und ist bester Torschütze der Stadtsanktgaller. Den Traum vom Profifussball hat der Bündner noch nicht aufgegeben. Patricia Loher Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Angelo Campos steuert zu Brühls 4:1-Sieg auswärts gegen Bavois einen Hattrick bei. Bild: Kurt Frischknecht (Bavois, 18. Februar 2023)

Es war ein Ausrufezeichen. Gleich mit drei Toren in einer Halbzeit führte Angelo Campos den SC Brühl am vergangenen Samstag in Bavois zum 4:1-Erfolg.

In St.Gallen hoffen sie, dass dieser Sieg der Anfang einer Aufholjagd ist. Doch Campos weiss: Der Weg ist lang. Schon der Start in die Saison war Brühl mit vier Siegen aus sechs Spielen gut gelungen.

Allerdings erwies sich der Rest der Herbstrunde in der Promotion League dann lange als zähe Angelegenheit. Am Samstag gastiert mit dem viertklassierten Étoile Carouge bereits ein nächster Gradmesser im Paul-Grüninger-Stadion.

Campos spielt seit eineinhalb Jahren für den SC Brühl. Vorerst war er vom FC St.Gallen an den Stadtrivalen ausgeliehen, ehe er im vergangenen Sommer definitiv ein Brühler wurde.

Der Stürmer hat seinen Platz gefunden und fühlt sich gut aufgehoben: Mit neun Treffern in 16 Spielen ist er in dieser Saison bester Torschütze des Teams. Insgesamt steht er bei 21 Toren in 46 Einsätzen für die Stadtsanktgaller.

In Luzern gibt der Spieler sein Début

«Es ist ein gutes Gefühl, Verantwortung zu übernehmen und fester Bestandteil einer Mannschaft zu sein», sagt der 22-Jährige. Er habe viel Selbstvertrauen gewonnen und richtig Lust, sich mit dieser Mannschaft weiterzuentwickeln. «Es ist eine spannende Zeit.»

Campos ist ein Kind des Nachwuchsprojekts Future Champs Ostschweiz. Der Bündner mit Wurzeln in Portugal fand über seinen Stammverein Chur und die Regionalauswahl Team Graubünden vor neun Jahren zum FC St.Gallen, wo er in der Akademie lebte und alle Nachwuchsstufen durchlief.

2018 klopfte er an die Tür der ersten Mannschaft, der damals noch Tranquillo Barnetta angehörte. Bei St.Gallens 1:2-Niederlage in Luzern gab Campos das Début in der Super League, als er nach einer halben Stunde eingewechselt wurde. Der Bündner sammelte immer wieder ein paar Minuten. «Am Anfang sah es gut aus», sagt er. «Ich war der ersten Mannschaft nahe.»

«Natürlich war ich enttäuscht»

Doch die Situation änderte sich. In St.Gallen begann die gute Zeit mit Cedric Itten, Boris Babic und Ermedin Demirovic. Die Aussichten für Campos, regelmässig zum Einsatz zu kommen, verschlechterten sich und wurden auch eine Saison später nicht besser.

«Natürlich war ich enttäuscht», sagt er. «Sowohl dem FC St.Gallen als auch mir war klar, dass sich etwas verändern muss, damit ich zu Spielpraxis komme.» Rückblickend hätte er sich noch früher für diesen Schritt entscheiden müssen, so Campos. Insgesamt kam er auf 13 Einsätze in der höchsten Liga.

«Future Champs Ostschweiz» ist ein Vorzeigeprojekt im Schweizer Fussball. Doch nur wenige junge Sportlerinnen und Sportler schaffen auf Anhieb den Durchbruch. Fussballer wie zum Beispiel Campos nehmen einen Umweg und Nachbarklubs wie Brühl oder auch der FC Gossau profitieren von bestens ausgebildeten Akteuren.

Angelo Campos im Testspiel zwischen dem FC St.Gallen und Sporting Lissabon im Sommer 2019. Die Partie endete 2:2. Bild: Benjamin Manser

Campos will die Berufsmatura erlangen

Campos hat den Traum vom Profifussball allerdings nicht aufgegeben, er traue sich den Durchbruch durchaus noch zu. Trotzdem hat er ein Online-Studium begonnen, um die Berufsmatura zu erlangen.

Vielleicht werde er später einmal als Sportlehrer arbeiten, sagt Campos, der die United School of Sports und damit die kaufmännische Lehre abgeschlossen hat.

Mit seiner Zeit beim FC St.Gallen verbindet er auch eines seiner schönsten Erlebnisse: Im Sommer 2019 absolvierte der Klub ein Testspiel gegen Sporting Lissabon, den Verein seines Herzens. «Damals ging für mich ein Traum in Erfüllung», sagt Campos, dessen Familie aus Guimarães stammt.

Einmal im Jahr besucht er seine Verwandten in Portugal. Campos schwärmt vom Land auf der iberischen Halbinsel. Trotzdem sei es für ihn schwierig gewesen, als an der WM in Katar die Schweiz und Portugal im Achtelfinal aufeinandergetroffen seien. Es schlagen zwei Herzen in der Brust des jungen Fussballers. «Doch mein Vorteil war: Ich konnte nur gewinnen.» Am Ende war es mit dem 6:1 für Portugal eine klare Angelegenheit.