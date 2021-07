Vertrag bis 2026 Von einem Fan-Geschenk vor der Haustüre, einer falschen Fährte, Angeboten aus der Heimat und Fussballromantik: FCSG-Captain Lukas Görtler im grossen Interview Die Vertragsverlängerung des umworbenen Lukas Görtler in St.Gallen hat Aufsehen erregt. Der 27-Jährige sagt: «Bundesliga oder gute Vereine aus der zweiten Bundesliga bedeuten nicht automatisch, dass man zusagen muss.» Interview: Patricia Loher 10.07.2021, 05.00 Uhr

Der Deutsche Lukas Görtler hat in St. Gallen einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Bild: Michel Canonica

Lesen Sie die Fanreaktionen in den sozialen Medien?

Lukas Görtler: Ich habe mitbekommen, was abgeht. Vor allem die Reaktionen auf Instagram waren krass. Ich dachte mir, dass so etwas passieren könnte, da die Mitteilung meiner Vertragsverlängerung für viele unerwartet kam. Mir ist sogar ein Kasten Schützengarten-Bier vor die Haustüre gestellt worden.

Sie dürften ein rundum glücklicher Mensch sein: Sie haben einen langfristigen Vertrag erhalten und die Anhänger sind begeistert.

Die Fans haben darauf gewartet, dass ich meinen Vertrag verlängere. Viele sprachen mich in den vergangenen Wochen in der Stadt deswegen an. Aber ich konnte lange ja gar nichts sagen, weil nicht feststand, was in diesem Sommer passiert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir die Anerkennung durch die Fans nichts bedeutet. Nur, es war ein teilweise nervenaufreibender Prozess. So etwas entscheidet sich nicht an einem Tag.

Sie haben mit dem Video die Fans auf die Folter gespannt, ehe Sie verkündeten, dass Sie bleiben. Wer hatte die Idee?

Teammanager Ramin Pandji und ich haben überlegt, wie wir die Vertragsverlängerung kommunizieren könnten. Wir wollten aber keinen Standardtext. Ramin hatte dann die Idee mit der falschen Fährte. Er meinte, dass das gut zu mir passe.

Warum passt das zu Ihnen?

Weil ich einer bin, der viele Spässe macht, auch innerhalb der Mannschaft. Meiner Familie habe ich das Video vorher nicht gezeigt und ihr auch nichts davon erzählt. Und alle sagten: Typisch Lukas! Beim Dreh haben wir es einfach einmal versucht: Ich erzählte ein bisschen und sagte, was für Gedanken ich mir mache. Als ich das Video dann am Abend anschaute, dachte ich mir: Wow, recht cool geworden.

Sie sagten, es sei ein schwieriger Entscheid gewesen. Weshalb?

In meinem Alter ist das eine weitreichende Entscheidung, die man nicht einfach mal so trifft. Und in diesem Sommer gab es konkrete Möglichkeiten für einen Vereinswechsel. Es waren durchaus reizvolle Angebote. Aber so ehrlich war ich immer: Ich sagte, ich höre mir Interessenten an, obwohl ich weiss, was ich hier habe und mir alles ans Herz gewachsen ist. Das war die Thematik, die mich während vier, fünf Wochen beschäftigt hat: Auf der einen Seite die Möglichkeit, mit 27 Jahren einen nächsten Schritt zu machen, und auf der anderen Seite alles, was ich mir wünsche, schon zu haben.

Aber Hand aufs Herz: Wenn es ein konkretes Angebot aus der 1. Bundesliga gegeben hätte, hätten Sie doch zugesagt.

Schwierig. Bei vielen Vereinen hätte ich es wohl versucht. Aber Bundesliga oder gute Vereine aus der zweiten Bundesliga bedeuten nicht automatisch, dass man zusagen muss. Natürlich fühlte ich mich geehrt und man denkt, das tönt spannend. Aber es gibt so viele Punkte, die dafür sprechen, länger hier zu bleiben. Ich spüre ein Vertrauen, wie ich es noch nie gespürt habe.

Wie meinen Sie das?

Ich bin nun seit sieben Jahren Profi, vier bis fünf Jahre davon waren eher schwierig. Ich musste mich jeden Tag beweisen, fühlte jeden Tag den Stress, weil es stets unsicher war, was am Wochenende sein würde und wie es weitergeht. Seit zwei Jahren, also seit meinem Wechsel zum FC St.Gallen, kann ich den Beruf viel mehr geniessen. Ich ruhe mich gewiss nicht aus, bloss weil ich damit rechnen kann, am Wochenende zu spielen. Aber ich habe mir in zwei Jahren etwas aufgebaut: Ich habe ein Standing erreicht und werde anerkannt für das, was ich mache. Dann ist es die Frage: Geht man noch einmal voll ins Risiko? Oder bleibt man hier, obwohl es ein bisschen weniger riskant ist? Aber die Aufgabe in St.Gallen ist unglaublich spannend.

Jordi Quintillà hat gesagt, er habe die Komfortzone verlassen müssen um sich immer wieder zu beweisen. Ist die Ausgangslage bei Ihnen nicht ähnlich?

«Das vergangene halbe Jahr war nicht wirklich Komfortzone»: Lukas Görtler Bild: Michel Canonica

Das Wort Komfortzone kann ich nicht akzeptieren. In der vergangenen Saison waren wir drei Monate lang im Abstiegskampf. Es prasselte sehr viel auf mich ein, es wurde noch mehr von mir erwartet als in der Vorsaison und ich machte mir selbst auch mehr Druck. Das vergangene halbe Jahr war nicht wirklich Komfortzone. Aber das sind verschiedene Ansichten. Natürlich weiss ich, was Jordi meint: Man hat nicht den Druck, dienstags, mittwochs und donnerstags perfekt trainieren zu müssen, um am Sonntag spielen zu dürfen. Das ist sicher sehr komfortabel in diesem Business. Dafür hast du mehr Verantwortung, du bist mehr im Blickpunkt als einer, der sich ein bisschen zurücknehmen kann.

Aber Sie sind im besten Fussballeralter. Weshalb gingen sie diesen langen Vertrag ein?

Verträge geben Spielern und Klubs eine gewisse Sicherheit. Für mich ist das in diesen Zeiten mit Corona und in einem schnelllebigen Geschäft eine schöne Konstante. Es ist eine Sicherheit – auch für mich. Ich bin überwältigt vom Vertrauen, weil ich nicht dachte, dass es so weit geht.

Die Geschichte tönt nach Fussballromantik, so etwas gibt es doch gar nicht mehr.

Doch, im Endeffekt ist es schon ein bisschen Fussballromantik. Als Fan fände ich höchst spannend, was hier gerade passiert ist. Meistens hört er ja Sätze wie: Mir gefällt es hier, ich kann mir vorstellen, länger zu bleiben – und fünf Monate später ist der Spieler weg. Nun ist es doch aufregend, dass es bei mir andersrum lief. Die Frage ist: Warum nicht einmal so einen Schritt gehen?

Denken Sie nicht daran, sich mit diesem langen Vertrag etwas zu verbauen?

Nein. Ich will versuchen, hier besser zu werden. Fussballerisch bin ich in meiner Entwicklung noch nicht am Ende. Die vergangene Saison war schwierig wegen der vielen Spiele. Jetzt fühle ich mich fit und habe einfach Bock, nochmals richtig gut zu werden. Ich verbaue mir in meiner Karriere nur etwas durch schlechte Leistungen.

Ein Fünfjahresvertrag ist ein schönes Signal. Aber sollte ein Klub genug bieten, könnten Sie früher oder später doch noch wechseln.

Ich hatte hier immer das Gefühl, wenn ich eines Tages gehe, weil ich ein gutes Angebot aus der Bundesliga bekommen habe, würde jeder sagen: Okay, das hat er sich verdient. Das hat mir imponiert und bestärkte mich in meinem Gefühl: Hey, warum nicht um fünf Jahre verlängern? Lasst mich eine super nächste Saison spielen, zehn Tore erzielen und dann schauen wir, was als Nächstes passiert. Doch ich habe für fünf Jahre unterschrieben, weil ich der Überzeugung bin, fünf Jahre hierzubleiben. Ich habe im aktuellen und hatte auch im letzten Vertrag keine Ausstiegsklausel. Das ist es, was der Präsident meint mit dem gegenseitigen Vertrauen.

Was meint er damit?

Hätte ich Matthias Hüppi und Alain Sutter gesagt, dass ich unbedingt gehen will, hätten sie mich ziehen lassen, obwohl ihnen bewusst war, dass es für den Verein nicht so gut wäre. Nun aber ist es der Plan, dass ich fünf Jahre hier bleibe und helfe, etwas zu gestalten. Aber ich bin sicher: Wenn sich in zwei, drei Jahren die Situation ändert, finden wir eine Lösung, weil das Verhältnis untereinander so gut ist. Wir haben immer alle transparent kommuniziert. So etwas findet man im Fussball heute nur noch selten.

Enthält der Vertrag allenfalls die Möglichkeit, später als Nachwuchstrainer einzusteigen?

Fünf Jahre sind eine lange Zeit. Ich wollte mir nichts zusichern lassen, wovon man vielleicht in fünf Jahren nicht mehr überzeugt ist. Wenn es so eintrifft, dass ich hier später arbeiten kann, wäre das natürlich eine coole Geschichte. Aber sinnvoll ist es nicht, schon so weit nach vorne zu denken. Vielleicht sagen die Leute in fünf Jahren: «Den wollen wir gar nicht mehr.» Obwohl ich dann eigentlich das Recht darauf hätte, hier zu arbeiten. Das möchte ich nicht.

In der vergangenen Saison gerieten St.Gallen und Lukas Görtler in den Abstiegskampf. Claudio Thoma/Freshfocus

Was kann man in St.Gallen gestalten?

Meine Meinung wird anerkannt und geschätzt, ich werde auch gefragt. Wo gibt es das, dass einer mit 27 Jahren so eine bedeutende Rolle einnimmt? Aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass man sich zu viel auflädt. Das hemmt dann. Nach dem Cupfinal habe ich während meiner Ferien viel über dieses Spiel nachgedacht: Der Mannschaft lief es nicht, ich hätte eigentlich vorangehen müssen, habe es aber auch nicht geschafft. Das ist ein Punkt, den ich verbessern kann.

Als St.Gallen den Ligaerhalt erreicht hatte, sagten Sie, Sie hätten sich verantwortlich gefühlt für die Region, dass der Klub in der Super League bleibe. Auch damit haben Sie viel auf sich geladen.

Ich muss lernen, damit noch besser umzugehen. In den Trainings und Spielen habe ich keinen speziellen Druck verspürt. Aber man nimmt es schon mit heim. Deshalb finde ich auch das Wort Komfortzone so falsch. Bei allen meinen bisherigen Klubs war es so, dass der ganze Verein in der Kritik war, wenn wir verloren. Ich konnte aber zu Hause sitzen und denken: Daran kann ich nicht viel ändern. Man kann sich ein bisschen rausnehmen. Aber das kann ich hier überhaupt nicht mehr. Wenn wir im Abstiegskampf sind, weiss ich: Auch ich habe Anteil daran.

Was würden Sie anders machen in einem nächsten Cupfinal?

Wir müssten versuchen, lockerer an dieses Spiel heranzugehen. Am Ende haben wir vielleicht etwas zu Grosses aus diesem Final gemacht. Luzern hingegen war richtig bereit. Nach so einem Spiel kann ich dann jeweils nicht heimgehen, einige von uns statteten noch dem Bierhof einen Besuch ab. Dabei wussten wir ja nicht, wie die Fans reagieren würden, wir hatten schliesslich grad eine riesige Enttäuschung verursacht. Aber wir fühlten uns willkommen. Die Fans gaben uns nie das Gefühl, die Deppen zu sein. Das hat sehr geholfen.

Was muss St.Gallen im Hinblick auf die neue Saison verbessern?

Lukas Görtler im Interview. Bild: Michel Canonica

Wir verfügen über eine gute Mannschaft, wir haben in diesem Team viel Talent, aber wir sind ein Klub, der weniger Geld zur Verfügung hat als andere. Wir wollen trotzdem frech sein und angreifen. Dafür brauchen wir eine Mannschaft, in der jeder für jeden geht. Da will ich mich einbringen und Vorbild sein. Wir müssen auf dem Platz eine verschworene Truppe sein wie eine Familie. Das sieht man jetzt an der EM bei den Italienern. Sie haben auch nicht die besten Spieler, aber man merkt ihnen an, dass sie alle besser werden wollen.

Was kann man sich sonst noch von gut funktionierenden Teams abschauen?

Ich wünsche mir, dass jedem bewusst ist, dass das Training nicht nur dazu da ist, Übungseinheiten abzuspulen, sondern auch um als Mannschaft besser zu werden. Wenn wir so eine Dynamik entfachen und so einen Zusammenhalt erreichen, ist vieles möglich. Das haben wir in meinem ersten Jahr hier gesehen. Da waren wir eine Truppe, in der jeder alles für den Nebenmann gemacht hat. Wir dürfen kein Team aus lauter Einzelspielern sein.

Wie lautet Ihr Rezept?

Es gibt kein Rezept. Aber ich beschäftige mich sehr damit. Auch daheim mache ich mir Gedanken und lese Bücher. Wie bekommt man eine Gruppe zusammen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt? Das finde ich eine spannende Frage. Das war auch ein Punkt, der unter anderem den Ausschlag gab, auf eine andere Liga und ein bisschen Geld zu verzichten: Ich kann mitgestalten, ich habe einen Einfluss auf die Mannschaft. Ich kann probieren, zu formen. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Es gibt so viele Dinge, die mich interessieren – auf und neben dem Platz.

Sie lesen Bücher zum Thema Gruppendynamik?

Es gibt dieses Buch, in dem aufgezeigt wird, was die erfolgreichsten Teams der vergangenen hundert Jahre in Sportarten mit mindestens vier oder fünf Mitgliedern gemeinsam haben. Man denkt immer, die hatten einen super Einzelspieler oder sehr viel Geld. Doch das war oft gar nicht der Fall. Sie hatten vielmehr eine Gruppe, die eine Einheit war. Man kann im Fussball gewinnen, auch wenn die andere Mannschaft besser ist.

Lukas Görtler (rechts) im Zweikampf mit Luzerns Samuel Alabi. Bild: Martin Meienberger

Sie denken also wie ein Coach?

Darüber diskutiere ich oft mit dem Trainer. Meine Hauptaufgabe ist, Fussball zu spielen. Ich will nichts Besonderes machen. Ich will mich nur so verhalten, damit ich für andere ein Vorbild bin. Dass sie sich denken: Der Görtler ist ja verrückt, in der 83. Minute läuft der immer noch den Verteidiger an. Und im Training gibt er jeden Tag Vollgas. Klar mache ich mir Gedanken, wie das Gesamtkonstrukt besser werden könnte. Und gleichzeitig will ich versuchen, auch mit Spielern zu reden, mit denen ich mich privat nicht treffen würde.

Was ist für St.Gallen nach den Abgängen von Quintillà, Muheim und Adamu möglich?

Ich muss unsere jungen Spieler loben. Patrick Sutter, David Jacovic, Alessio Besio und Christian Witzig sind Akteure mit viel Talent. Und sie sind Spieler, wie es sie früher noch mehr gab: Sie sind nicht abgehoben, mit ihnen kann man reden, sie nehmen Tipps auf und geben immer Gas. Sie werden bei uns Fuss fassen. Basil Stillhart ist auch ein Typ in dieser Mannschaft, die vergangene Saison war seine erste bei uns. Für ihn gibt es nun mehr Raum, er ist ein Leistungsträger. Auch Betim oder Leonidas, die ganzen Jungen, die schon zwei, drei Saison dabei sind, sind stark. Am Ende ist entscheidend, ob wir vom Teamgeist her eine gute Mannschaft werden.

Bald kehren auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Sie sagten einmal, vor allem die Rückmeldungen von den Rängen würden fehlen.

Ich durfte in Kaiserslautern miterleben, wie Fussball früher war. Als wir gewonnen haben, sassen wir zusammen, tranken vielleicht noch ein Bier. Das gehört zum Fussball, bei allem Leistungsgedanken. Es gehört dazu, dass man Rückmeldungen bekommt, um Spiele zu verarbeiten. Ich finde es unglaublich schade, wie es in den vergangenen Monaten wegen der Coronasituation lief: Du gewinnst, du verlierst, gehst in die Kabine und da sind immer die gleichen vier Leute, die noch zusammen sind, bevor jeder seinen Weg geht. Jetzt kam noch dazu, dass wir eineinhalb Jahre nicht einmal mehr das Feedback der Fans hatten. Zuletzt habe ich es dafür genossen, nach Spielen noch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Geschäftsstelle zusammenzusitzen. Und: Wir freuen uns unglaublich auf die Rückkehr der Zuschauer. Sie können uns sehr helfen.