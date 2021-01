Blick in die Glaskugel Wer bleibt, wer geht? Der FC St.Gallen dürfte sein Gesicht stark verändern – wir wagen eine Prognose Beim FC St.Gallen laufen gleich mehrere Verträge im Sommer aus. Mit welchem Spieler wird verlängert, wer geht? Wir gehen die Personalien durch und wagen den Blick in die Glaskugel. Christian Brägger 30.01.2021, 05.00 Uhr

Noch bis 15. Februar dürfen Fussballer in der Schweiz neu verpflichtet werden. Dann schliesst das Transferfenster. In normalen Zeiten und mit Blick auf eine mittelfristige Planung würde St.Gallens Sportchef Alain Sutter nun entscheiden, welche Akteure trotz auslaufender Verträge über die Saison hinaus zu halten sind. Oder vermitteln, dass das befristete Arbeitsverhältnis wie vereinbart im Sommer endet. Im Januar 2019 wussten Philippe Koch und Andreas Wittwer früh, woran sie waren, Nassim Ben Khalifa und Roman Buess gar noch früher. Normale Vorgänge im Fussballbusiness waren das, bei der Kaderplanung grüsst das Murmeltier mindestens halbjährlich.

Sportchef Alain Sutter Bild: KEYSTONE

Heute geht Sutter davon aus, dass die Entscheidungsfindung viel später erfolgt und es auch länger unklar bleibt, welche Jungen von der U21 nachrücken in die erste Mannschaft. Falls überhaupt. Ihre persönliche Entwicklung werde massgebend sein, sagt Sutter. «Sowieso sind alle und alles davon abhängig, wie es mit dem Fussball an sich weitergeht. Und wie es im Sommer sein wird.»

Gewiss: Im FC St.Gallen, der auf Stürmersuche sein soll, laufen im Juni einige Kontrakte aus. Auch gibt es begehrte Profis in seinen Reihen, die Interesse im In- und Ausland wecken. Wir wagen vor dem Spiel gegen Zürich zu den «Wackelkandidaten» einen Blick in die Glaskugel – und beurteilen die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds.

Fabiano Alves (26 Jahre alt) – Abschiedstendenz: 100%

Fabiano Alves

Bild: PD

Offizielles Vertragsende bei Fabiano Alves ist der Juni 2021. Es gibt eine Option für eine Weiterbeschäftigung, falls der atypische Brasilianer – kräftig, ein Kämpfer, kein Techniker – in dieser Saison auf genügend Einsätze kommt. Die Klausel wird nicht greifen, zumal Alves seit einem äusserst dürftigen Teileinsatz gegen Zürich im Juni 2020 nie mehr im Kader stand. Davor war es schon schwierig, der 26-Jährige ist ein Einzelgänger und sprachlich isoliert. Derzeit ist der Defensivakteur verletzt und in der Heimat, wo er eine stets gereizte Sehne der Kniekehle kuriert.

Adonis Ajeti (23) – Abschiedstendenz: 99%

Marco Otero empfahl Adonis Ajeti 2017 dem FC St.Gallen. Der damalige technische Leiter von Future Champs Ostschweiz kannte Ajeti vom Nachwuchs des FC Basel, den er früher koordiniert hatte. Otero attestierte dem Verteidiger Potenzial, der junge Schweizer war ein Linksfuss, ablösefrei und entsprach dem Beuteschema. Da traf es sich gut, war aber Zufall, dass der Zwillingsbruder Albian – Otero soll Adonis als talentierter gesehen haben – bereits für St.Gallen spielte. Albian war bald weg, Adonis nicht, und in all den Jahren bestritt er auch wegen Verletzungen nicht ein einziges Pflichtspiel. Im Sommer endet der vierjährige Kontrakt – und damit die St.Galler Zeit für Adonis Ajeti.

Miro Muheim (22) – Abschiedstendenz: 30%

Miro Muheim ist das Paradebeispiel des perfekten Projektes im FC St.Gallen. Als er kam, war er ein Flügelspieler und seine Karriere in Schieflage. Jetzt ist er als Offensivverteidiger top, auf dem Markt gefragt, und so gesehen hat St.Gallen ein schönes Luxusproblem. Im Sommer läuft der Kontrakt aus, er verlängert sich automatisch um ein Jahr, sobald eine gewisse Anzahl Spiele erreicht ist, was trotz Schulterverletzung fraglos eintreten wird. Wenn da nicht die Interessenten wären.

Yannis Letard (22) – Abschiedstendenz: 80%

Yannis Letard Bild: PD

Bis im Sommer ist das Arbeitsverhältnis befristet, sofern Yannis Letard nicht genügend Spiele absolviert. Bislang waren es deren drei. Die Situation sei nicht einfach für Letard, sagt Sutter, auch mit Blick auf das erste Vertragsjahr bis zum Lockdown: Damals war Letard Stammspieler. Nun ist er in der Hierarchie der Innenverteidiger bestenfalls die Nummer drei. Der Einsatz im Training stimmt, doch weil der Franzose mehr spielen will, wird er kaum bleiben.

Florian Kamberi (25) – Abschiedstendenz: 75%

Im vergangenen Sommer stiess Florian Kamberi zum FC St.Gallen als Ersatz für Itten/Demirovic – und funktionierte nie. Sutter sagt: «Florian ist ein Teil der Mannschaft, er trainiert ganz normal mit, der Trainer entscheidet, ob er spielt.» Zeidler scheint das Interesse verloren zu haben, auch weil der Spieler sich offenbar nicht so gut unterordnet und auf dem Platz nicht macht, was verlangt wird. Es verwunderte kaum, wenn Kamberi trotz laufendem Vertrag bis 2023 noch in diesen Tagen oder spätestens im Sommer das Weite sucht.

Angelo Campos (20) – Abschiedstendenz: 70%

Angelo Campos

Bild: PD

Der 20-jährige Bündner kommt nicht weiter, steckt in einer Sackgasse. Sutter sagt: «Wir müssen gemeinsam die beste Lösung finden. Angelos Entwicklung im nächsten Halbjahr wird zeigen, wohin seine Reise geht.» Möglich ist alles, trotz Vertrag bis 2022. Auch ein Leihgeschäft in die Challenge League.

Jordi Quintillà (27) – Abschiedstendenz: 80%

Der Captain ist eine Integrationsfigur und das, was man einen Toptransfer nennt. In dieser Saison spielt Jordi Quintillà nicht mehr so auffällig, auch weil er defensiver agiert. Es reichte alleweil, um in der Super League bester Balleroberer aller Mittelfeldspieler zu sein. Der Vertrag läuft im Sommer aus, und Corona wie Finanzen lassen wenig Spielraum, auch wenn der Präsident Matthias Hüppi immer wieder betont, dass man mit dem Spanier am Verhandeln sei. Denn: Quintillà liebt neue Herausforderungen, sportliche, sprachliche wie lebenstechnische.

André Ribeiro (23) – Abschiedstendenz: 70%

André Ribeiro Bild: Freshfocus

Von André Ribeiro erhoffte sich St.Gallen Fortschritte, doch sie kamen nicht wirklich. Der sehnlichste Wunsch des 23-Jährigen, in einem Klub endlich Stammkraft zu sein, hat sich jedenfalls nicht erfüllt. Sutter sagt: «André ist für das Teamgefüge wichtig. Mal kommt er rein, mal nicht, die Situation ist nicht einfach. In den Testspielen war er gut, nun muss er auf seine Chancen warten – und sie dann nützen.» Gut möglich, dass Ribeiro diese Chance anderswo sucht. Ab Sommer läuft der Kontrakt nur bei einer gewissen Anzahl Spiele bis 2022. Ginge es nach der Anzahl Minuten, würde es schwieriger: Mit neun Teileinsätzen kommt der Offensivspieler bislang auf 187 Spielminuten.

Tim Staubli (20) – Abschiedstendenz: 1%

Tim Staublis Kontrakt läuft im Sommer aus, aber es wird Gespräche geben. Der Werdenberger kommt meist zu Teileinsätzen, wird ständig besser. Aus Prinzip nennt Sutter keine Wasserstandsmeldungen, entscheidend wird für Staubli der Fortgang der Saison sein. Dasselbe gilt für Fabio Solimando, der noch kein Pflichtspiel bestritten hat. Kommt der 19-Jährige der ersten Mannschaft bis Sommer nicht näher, wird eine Verlängerung schwierig.

Diarrassouba (19) und Youan (21) – Abschiedstendenz: 50%

Salifou Diarrassouba Bild: Freshfocus

Der Sportchef attestiert Salifou Diarrassouba wie Thody Élie Youan viel Talent, sie seien gut integriert und machten Eindruck. Ausschlaggebend sind die nächsten Monate. Jedenfalls besitzen die Ostschweizer auf beiden Leihspielern eine Kaufoption für festgeschriebene Ablösesummen, die laut Sutter nicht utopisch hoch sind und zu stemmen wären.

Nicolas Lüchinger (26) – Abschiedstendenz: 65%

Ende Juni läuft der Kontrakt von Nicolas Lüchinger aus. Der Rechtsverteidiger ist ein positives Gemüt und wichtig für die Stimmung, doch macht eine Erneuerung des Kontraktes nach all den langwierigen Verletzungen überhaupt Sinn? Weniger. Nur: Der Rheintaler gilt als ein Liebling von Trainer Peter Zeidler, und der FC St.Gallen hat schon mehrmals überrascht, als er versehrte Spieler weiter an sich band.

Alessandro Kräuchi (22) – Abschiedstendenz: 1%

Als Nachfolger von Silvan Hefti machte Alessandro Kräuchi seine Sache bislang gut, zuletzt agierte er solide. Der 22-Jährige kam ablösefrei vom eigenen Nachwuchs, belastet das Lohngefüge nicht übermässig, für die Garderobe ist er wichtig – das Paket stimmt. Sutter sagt: «Alessandro hat Luft nach oben, wir erhoffen uns noch einen Schritt nach vorne, diesen wird er auch tun. Man muss bedenken, dass es das erste Jahr ist, in dem er regelmässig spielt. Das muss man zuerst verkraften.» Der Kontrakt läuft im Sommer aus, er verlängert sich bei genügend Einsätzen um zwei volle Jahre.

Die Goalies und die Juwelen – Abschiedstendenz: alles offen

Nico Strübi

Bild: PD

Bei den Goalies zeichnet sich ab, dass einer der auslaufenden Verträge von Nico Strübi (20) und Armin Abaz (18) nicht verlängert wird. Mit Lukas Görtler (26/bis 2022), vor allem mit Leonidas Stergiou (18/bis 2024) und Lawrence Ati Zigi (24/bis 2023) verfügen die Ostschweizer zudem über mindestens drei Juwelen, die im Sommer gefragt sein dürften. Sutter sagt: «Wir beurteilen individuell und situativ. Wir werden sehen, grundsätzlich haben die Drei einen Vertrag.»

Treu bleibt der FC St.Gallen in jedem Fall seiner Ausrichtung. Und setzt in Zukunft weiter auf junge, lernwillige, entwicklungsfähige, günstige, schnelle Spieler. Sutter sagt: «Diese Strategie ist natürlich auch dem Budget geschuldet.» Seine Kaderplanung ruht nie. Der Blick in die Glaskugel auch nicht.