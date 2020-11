Porträt Bei YB angekommen, nun gegen die alten Weggefährten: Silvan Hefti trifft erstmals auf «seinen» FC St.Gallen Mit den Young Boys spielt Silvan Hefti zum ersten Mal gegen seinen ehemaligen Club FC St.Gallen. Für den Goldacher ist es ein Wiedersehen der besonderen Art – begleitet von Misstönen? Christian Brägger 07.11.2020, 05.00 Uhr

Silvan Hefti absolvierte 170 Pflichtspiele für St.Gallen, seit dieser Saison gehört er den Young Boys. Urs Lindt / freshfocus

Plötzlich ging alles schnell. Es gab viel Aufruhr nach der alten und vor der neuen Saison, als Silvan Hefti am 1.September den Vierjahresvertrag mit den Young Boys unterzeichnete.

Die St.Galler Klubführung wusste, was der Weggang ihres grünweissen Eigengewächses und Captains nach dem Vizemeistertitel bedeutete. Sie erkannte darin eine solche Wucht, dass eigens ein Gespräch mit den Medien am runden Tisch einberufen wurde. Man wollte abfedern und besänftigen, was nicht wirklich abzufedern und zu besänftigen war. Insbesondere zeigte man sich über Heftis Vereinswahl überrascht, wobei bestürzt die Gefühlswelt wohl besser umschreibt: Hefti wagte es tatsächlich und wechselte zu einem Konkurrenten innerhalb der Super League.

Die Klubführung der Ostschweizer irritierte, dass der Verteidiger beim Primus der Liga die besseren Perspektiven als beim FC St.Gallen sah. Wer konnte es dem Spieler bei nüchterner Betrachtung verdenken – zumal es noch nicht zum Sprung ins Ausland reichte. Konkretes Interesse zeigte nur Strassburg, Schalkes Werben blieb ohne Substanz.

Den Fans passte Heftis Weggang überhaupt nicht

Sein halbes Leben hat Silvan Hefti im FC St.Gallen verbracht. Wenn die Ostschweizer am Sonntag also bei den Young Boys zu Gast sind, ist die Rolle für den 23-Jährigen erstmals eine andere, und allenfalls schafft er es im Kabinengang vor dem Anpfiff gerade noch, die alten «Gspänli» zu begrüssen. Aber vor allem: Er trägt Gelb-Schwarz. Den Fans passte der Weggang überhaupt nicht, es gab teils «heftige» Beschimpfungen, sie würden wohl auch am Sonntag erfolgen, wenn Zuschauer erlaubt wären. Hefti sagt:

Gegen den FC St.Gallen erstmals in einer anderen Rolle: Silvan Hefti. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Ich musste bei meinem Wechsel damit rechnen, schliesslich sind im Fussball viele Emotionen im Spiel. Aber es gab ja auch viele positive Reaktionen. Ich bereue nichts.»

Er verfolgt konsequent seinen Karriereplan, irgendeinmal in eine der fünf Topligen zu wechseln, bleibe das Ziel, sagt er. Die Nationalmannschaft bleibt dabei das i-Tüpfelchen, mit dem er sich nicht gross beschäftigt.

Hefti wählte Wechsel mit Bedacht

Mit dem Wechsel wollte Hefti sich und sein Spiel als offensiver Verteidiger weiterentwickeln, davon profitieren, dass YB seine Ligapartien dominiert. Hefti wählte diesen Schritt mit Bedacht, nennt ihn «gesund und clever». Endlich spiele er international, er liebe den Rhythmus mit englischen Wochen.

YB-Sportchef Christoph Spycher und Trainer Gerardo Seoane sind mit Silvan Hefti zufrieden, auch wenn sie noch mehr fordern, zum Beispiel, dass er die Angriffe sauberer fertigspiele. Urs Lindt / freshfocus

Hefti wohnt heute in Ostermundigen in der Nähe des Wankdorfstadions, er ist bei YB schnell angekommen, und vor allem: Er hat sich sofort durchgesetzt, in jedem der zehn Pflichtspiele begann er. Nur einmal, in Cluj im internationalen Gewässer, da wurde er nach einem bescheidenen Auftritt ausgewechselt. Leistungsmässig hat sich also der Rechtsfuss beim Serienmeister etabliert und an die Auftritte mit St.Gallen angeknüpft. Das überrascht nicht, weil harte Arbeit sich immer auszahle, wie Hefti sagt.

Sportchef Christoph Spycher und Trainer Gerardo Seoane sind zufrieden, auch wenn sie noch mehr fordern, zum Beispiel, dass Hefti die Angriffe sauberer fertigspiele. Der ebenfalls auf diese Saison neuverpflichtete Konkurrent Quentin Maceiras muss jedenfalls hinten anstehen, und YB-Kenner sprechen davon, dass im Vergleich zur letzten Saison dank Hefti mehr Vorwärtsdrang auf der rechten Seite sei als noch mit Saidy Janko. Das ist hoch zu gewichten, denn die Offensivauftritte der Berner sind seit dem Lockdown nicht mehr so glanzvoll wie davor; heute fällt es YB schwerer, druckvoll zu agieren.

YB-Gegenpressing ist nicht so extrem

Bei YB seien schon ein paar Dinge grösser als im FC St.Gallen, dafür das Gegenpressing nicht so extrem, sagt Hefti, der auch menschlich schnell Anschluss gefunden hat. Das hängt damit zusammen, dass er mit Vincent Sierro oder Gianluca Gaudino auf alte Bekannte traf – und nun gerne in der Gruppe um Christian Fassnacht, Nicolas Bürgy und Sierro verweilt. Aber natürlich fehlen Mitspieler früherer Tage, allen voran Lukas Görtler, der gute Freund. Hefti sagt: «Sehen sollten wir uns in diesen Zeiten nicht, aber wir sind immer noch auf derselben Wellenlänge, hören uns oft. Lukas hat mir meinen Wechsel sehr gegönnt, umgekehrt, wenn Lukas diesen Schritt gemacht hätte, wäre es nicht anders gewesen.»

Hefti sagt, er habe ein halbes Leben im FC St.Gallen verbracht, «klar wird diese Begegnung speziell». Es ist für den Goldacher auch ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit.