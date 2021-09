Heimniederlage gegen Basel Der FC Basel hat, was dem FC St.Gallen fehlt: Wenn die fehlende Effizienz aus einem grossen Fussballabend eine bittere Enttäuschung macht Trotz engagiertem Auftritt verliert St.Gallen gegen Basel 0:2. «Wir waren auf Augenhöhe», sagt Peter Zeidler. Was nichts daran ändert, dass abermals gilt: Grosser Aufwand, kein Ertrag. Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Kaum zu bremsen: Basels zweifacher Torschütze Arthur Cabral (Mitte) gegen Michael Kempter und Betim Fazliji (rechts).

Am Schluss blieb nur enttäuschtes Kopfschütteln. Bei den Grün-Weissen auf dem Feld. Bei den Ostschweizer Zuschauern, die eine engagierte St.Galler Mannschaft gesehen und lange immerhin auf den Ausgleich gehofft hatten. Und natürlich bei Trainer Peter Zeidler, der sich nach dem Spiel auf die Trainerbank zurückzog und zuerst einmal durchatmen musste. Und am Ende konstatierte: «Wir waren auf Augenhöhe.»

Wieder hatten die Ostschweizer ein starkes Spiel gezeigt vor eigenem, begeistertem Anhang. Einmal mehr kamen sie zu Chancen – doch einmal mehr war es der Gegner, der aus weniger mehr machte. St.Gallen fehlte am gestrigen Abend, was Basel mitbringt: Grosse Effizienz. Und ja: Arthur Cabral.

Trockene Basler Antwort auf wilde Startphase

Dabei hatte es doch einige gute Vorzeichen gegeben für die St.Galler an diesem Abend. 14321 Zuschauer waren da. Die Fans vom Espenblock hatten ihre Vorfreude auf das Spiel mit einer aufwendigen Choreografie gezeigt.

Der Espenblock heizt zu Beginn mit einer Choreo ein. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Und gute Neuigkeiten gab es auch vom Spielfeld: Wie erhofft war Leonidas Stergiou in die Innenverteidigung zurückgekehrt, und auch Aussenverteidiger Michael Kempter stand nach seiner Verletzung wieder in Startaufstellung.

Hoffnung hatte es für die St.Galler ja eigentlich auch mit Blick auf den Gegner gegeben: Cabral, bester Torschütze der Liga, hatte zuletzt an Treffsicherheit eingebüsst. Doch es waren noch keine 15 Minuten gespielt, da waren diese Hoffnungen zerschlagen. Im Rücken der St.Galler Abwehr schlich sich Cabral in Richtung Fünfmeterraum, um eine scharfe Hereingabe problemlos in den Netzhimmel zu schlagen. Es war eine trockene und pragmatische Antwort der Basler gewesen auf eine mutige, wilde Anfangsoffensive der St.Galler. Wie so oft war das Zeidler-Team zu den ersten vielversprechenden Angriffen der Partie gekommen. Ousmane Diakité und Lukas Görtler powerten im Mittelfeld, und ein Dreiersturm – Thody Élie Youan war für einmal weiter nach vorne neben Fabian Schubert und Duah in die vorderste Reihe gerückt – versuchte zu vollenden. Oft ansehnlich, oft aber auch zu umständlich.

Görtler: «Nach dem 0:1 ist es unser Spiel.»

Die aufgeheizte Stimmung im Stadion verschwand mit Cabrals Tor nicht – im Gegenteil. Es entwickelte sich ein launiges, attraktives Spiel, mit einem FC St.Gallen, der mit Tempofussball zu Chancen kam. Und einem FC Basel, der immer bereit schien, die hoch aufgerückten Ostschweizer kalt zu erwischen. Grosschancen gab es bis zur Pause für die St.Galler: Fabian Schubert traf mit einem satten Weitschuss den Pfosten, Ruiz’ Kopfball kurz darauf konnte Heinz Lindner abwehren. Und Nicolas Lüchinger hatte Lindner bereits hinter sich gelassen, verpasste es aber, den Ball unterzubringen. Nur einmal musste St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi vor der Pause in extremis eingreifen, als er einen Weitschuss parierte.

Lawrence Ati Zigi bewahrt die St.Galler vor der Pause vor dem zweiten Gegentor. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

«Nach dem 0:1 ist es unser Spiel», sagte Captain Lukas Görtler nach der Partie und machte seinem Ärger Luft. «Es zieht sich durch die Saison: Wir spielen gut, treffen aber nicht. Es ist zum K...». Tatsächlich war es der letzte Pass, der kaltblütige Abschluss, der fehlte. Schubert und Youan schienen eigentlich für Tore gut an diesem Abend. Blass wirkte hingegen Stürmer Kwadwo Duah, der in der Pause von Alessio Besio ersetzt wurde. Doch auch er gab Zeidler keine Argumente, von Beginn weg auf ihn zu setzen.

Basel in Findungsphase und mit starken Neuen

Die Ostschweizer waren besonders in der zweiten Halbzeit die weit aktivere Mannschaft. Die Basler, die zwar dank des Siegs neu an der Tabellenspitze stehen, konnten nicht verbergen, dass sie nach dem überlegenen Saisonstart noch in einer Findungsphase sind. Schon die vielen Veränderungen in der Startaufstellung hatten darauf hingedeutet, dass Basel-Trainer Patrick Rahmen noch daran ist, sein Team zu justieren. Zwar zeigten die zwei jungen Neuen, Wouter Burger, der Basler Last-Minute-Zuzug von Feyenoord Rotterdam, wie auch der Kanadier Liam Millar vom Liverpool-Nachwuchs ein starkes Spiel. Eingespielt wirkte das alles aber noch nicht. Keine Frage: An diesem Abend hätten die St.Galler ihre Chance gegen die Basler gehabt.

St.Gallens Ousmane Diakite wird verletzt vom Feld getragen. Noch ist offen, wie schwer seine Verletzung ist. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nicht einfacher wurde die Situation für die St.Galler, als Diakité nach knapp 70 Minuten verletzt vom Platz getragen wurde. Und als Betim Fazliji einen Gegenangriff der Basler mit einem Foul unterband, sah er zehn Minuten vor Schluss die gelb-rote Karte. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war aus Ostschweizer Sicht nicht mehr viel zu wollen. Und natürlich war es abermals Cabral, der eine St.Galler Unaufmerksamkeit kurz vor Schluss bestrafte.

Die Entscheidung: Cabral wird für sein zweites Basler Tor gefeiert. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Es war wie bereits gegen Zürich ein stimmungsvoller Abend im Kybunpark gewesen. Ein Abend, an dem die Ostschweizer mit viel Einsatz und Spielfreude Werbung in eigener Sache machten. Tatsache ist aber auch, dass die St.Galler seit dem Startspiel in Lausanne weiter auf den ersten Sieg warten. Dass die knappen, trotz viel Aufwand erlittenen Misserfolge mental schwer zu verkraften sind. Und: Dass die St.Galler schon heute hinter den FC Luzern auf den neunten Platz fallen könnten. Die Zentralschweizer treten heute in Sitten an. Es sind ungemütliche Zeiten, zumal der Gegner am Wochenende Young Boys heisst. Und neben Fazliji auch Captain Görtler gesperrt fehlen wird.