Auswärtsspiel «Zeidler war der Star, ein Sonnenkönig – das missfiel Constantin»: Es ist Zunder drin vor dem Gastspiel des FCSG bei Sion Vier Blickwinkel, vier Geschichten: FCSG-Akteur Grégory Karlen, Sion-Präsident Christian Constantin, der Walliser Journalist Samuel Burgener und Espen-Trainer Peter Zeidler sprechen über die Partie vom Samstag, die Krise der Walliser – und Zeidlers Zeit im Tourbillon, der viele Sion-Fans nachtrauern. Christian Brägger Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Sinnbild für die Zustände der beiden Klubs: Der hohe Auswärtssieg des FC St.Gallen beim FC Sion vor der Winterpause. KEY (Sitten, 12.November 2022)

Die Begegnung des FC St.Gallen auswärts beim FC Sion leitet die 22.Runde der Super League ein. Und zum Viertelfinal-Kracher im Cup gegen Basel über. Doch zuerst wird am frühen Samstagabend viel Würze drinliegen im Tourbillon. Das hat mit dem 7:2-Sieg der Ostschweizer in dieser Trutzburg unmittelbar vor der Winterpause zu tun. Ganz allgemein mit den Sittenern, dem Abstiegskampf. Und mit Rückkehrern.

Grégory Karlen. Fussballer FCSG. Claudio Thoma / freshfocus

In Sitten geboren, gab es in Grégory Karlens Leben lange nur eines: den FC Sion. Als Bub, als Jugendlicher, schliesslich als es darum ging, im Super-League-Team Fuss zu fassen. Bald einmal war hier Peter Zeidler sein Coach. Und Karlen das Eigengewächs, das es weit gebracht hatte, auch bis in die Schweizer Nachwuchsauswahlen. Karlen galt als Zeidler-Spieler. Als der Deutsche im Frühjahr 2017 gehen musste und im Sommer 2018 beim FC St.Gallen anheuerte, standen der Fussballer und der Trainer während fast jeder Transferperiode in Kontakt. Zumal sich Karlen nach dem verlorenen Cupfinal gegen Basel zum Ende der Saison 2016/17 ebenfalls eine neue Herausforderung hatte suchen müssen, wie jeder Profi, der den Cupmythos der Walliser zu Grabe getragen hatte; ein Präsident Christian Constantin verzeiht nicht. Dann funkt seine Leidenschaft dazwischen und schafft Leiden.

Karlen landete im FC Thun, war dort langjähriger Leader, konnte den Abstieg in die Challenge League aber auch nicht verhindern. Er war vertragslos, als Zeidler ihn im vergangenen August zu sich lotste und sie endlich wieder vereinte. «Unsere Chemie stimmte immer. St.Gallen war für mich eine gute Wahl, es ist ein stabiler, ziemlich grosser Klub in der Schweiz», sagt Karlen an diesem Nachmittag. Im Tourbillon würde er auf den um eineinhalb Jahre älteren Bruder Gaëtan treffen, dem es im FC Sion nicht mehr zufriedenstellend läuft – welchem Spieler tut es das dort schon.

Allerdings hat Karlen unter Zeidler ebenfalls keinen Stammplatz und, obschon er stets im Kader steht, erst 236 Meisterschaftsminuten gespielt, in welchen er einmal traf: gegen Sion, ausgerechnet, Mitte September bei der einzigen Heimniederlage der St.Galler. Selbstverständlich ist Sitten die Heimat geblieben, die Eltern und Geschwister leben immer noch dort. Aber St.Gallen ist jetzt der Ort, an dem sich Karlen mit seiner jungen Familie – er hat einen zehnmonatigen Sohn – wohlfühlt und deshalb selten im Wallis vorbeischaut. Im Osten der Schweiz kämpft er auch um seine Zukunft. Der Vertrag ist befristet, läuft im Sommer aus. Der offensive Mittelfeldspieler, der am liebsten als Zehner oder Achter agiert, erwartet endlich «seinen entscheidenden Moment». Karlen sagt:

«Im Fussball ist alles möglich. Heute ist es A, morgen ist es B – passieren kann immer etwas. Also bin ich bereit und werde meine Chance nutzen, sobald ich sie erhalte.»

Den Notfallplan hätte Karlen in der Tasche: Er hat den Bachelor in Wirtschaft und Management. Mit seinen 28 Jahren ist er gewiss nicht mehr der junge Spieler von einst, er sagt: «Es ist nie einfach, Ersatz zu sein. Doch es ist auch ein Job, ein Teil unseres Berufs. Zudem: In einer Mannschaft kannst du nicht nur Junge haben.» Hauptsache aber sei, dass St.Gallen am Samstag gewinne – dann würde er auch gerne wieder einmal in Sitten übernachten.

Christian Constantin. Präsident FC Sion. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte.» Das sagt Christian Constantin am Telefon. Der Präsident des FC Sion verweist unverzüglich auf die 2:7-Heimschlappe gegen St.Gallen und hofft, dass seine Spieler nun Revanche nehmen. Nach der Winterpause ist die Lage für den Klub prekär geworden, doch mit Ausnahme von Servette und natürlich der Young Boys könnte es noch für jedes Team in dieser Saison unbequem werden. Am Hörer bestätigt Constantin das Vorhaben, 2024 den Profibetrieb im FC Sion einzustellen. «25 Jahre, das ist genug», sagt er. Also will er den teuren Mietvertrag für das Tourbillon mit der Stadt im nächsten Jahr auslaufen lassen. Ohnehin die Kosten: Die Infrastruktur für die erste Mannschaft wie die Junioren, überall habe es Mängel und weitreichende Modernisierungszwänge, sagt der 66-Jährige.

Für seinen Sohn Barthélémy, der als Sportchef des FC Sion fungiert, weiss Constantin für die Zeit nach 2024 bereits eine Lösung. «Barth wird für Klubs in Italien oder in den USA arbeiten können.» Das ist noch Zukunftsmusik, und aktuell ist der Betrieb weiter Sion-tourig am Laufen, was im Prinzip bedeuten würde: Für Fabio Celestini könnte die nächste Niederlage wohl die letzte sein als Trainer. Constantin aber sagt bestimmt:

«Nochmals, wir müssen punkten. Aber für Celestini wird sich nichts ändern: Ich werde die Saison ganz sicher mit ihm beenden.»

Und was ist eigentlich mit Mario Balotelli? Constantin: «Er ist eine sehr angenehme Person und kommt bei uns erst so richtig an. Ich werde ihn in ein paar Spielen beurteilen, dann sehen wir, wie wichtig er für uns ist.»

Und dann gibt es noch diese spezielle Verbindung des Präsidenten mit Zeidler seit der gemeinsamen Zeit. Constantin sieht sich ein wenig als Entdecker von Zeidler, freut sich aufs Wiedersehen. Entlassen habe er ihn damals auf dem dritten Platz ja nicht aus sportlichen Gründen, das habe nichts mit Fussball zu tun gehabt, sagt der Mäzen: «Es geschah aus privaten Gründen.» Nennen will Constantin diese Gründe aber nicht.

Samuel Burgener. Journalist NZZ. PD

In der Deutschschweiz ist Samuel Burgener ein bisschen das Sprachrohr des Wallis, zumindest im Fussball-Podcast «Dritte Halbzeit» von Tamedia ist er das. Der NZZ-Journalist hat sich zeitlebens intensiv mit Klub und Region beschäftigt, mit der Herkunft aus Saas Fee war ihm das in die Wiege gelegt. Burgener sagt, Constantin beherrsche das Spiel. Und meint: «Man weiss bei ihm nie, wie es in Tat und Wahrheit weitergehen wird mit Sion. Alles ist auf 2024 terminiert. Bis dahin gibt es jetzt die grosse Afterparty. Aber es wäre wahnsinnig bedauerlich, wenn es tatsächlich zum Lichterlöschen käme. Und es lebt hier die Sehnsucht nach dem grossen Ende mit einem Cupsieg.»

In Burgeners Augen spielt Sion seit 2017 und dem erzwungenen Abgang von Zeidler schlechten und erfolglosen Fussball. «Es ist ein fortwährender, sehr trauriger Niedergang.» Davor gab es einige Cupsiege, und das ist es, was Constantin hoch anzurechnen sei, sagt der Journalist. Den Sohn Barthélémy, seines Zeichens der Sportchef, sieht er durchaus kritisch, «als paradehaft» dafür, was nicht funktioniert im FC Sion.

«Die Einzelspieler waren und sind gar nicht einmal so schlecht. Aber das Team ist wild zusammengestellt, ohne sprachliche, hierarchische oder fussballerisch-konzeptionelle Ausrichtung.»

Und dann müsse es irgendein Trainer richten. Jetzt ist Celestini an der Reihe.

Natürlich, einen Standortnachteil kann man nicht in Abrede stellen. Das Oberwallis ist deutschsprachig, im Unterwallis, wo sich Sitten befindet, spricht man Französisch. Es gilt, den Spagat zu schaffen, um beides miteinander zu verbinden. Der Klub bildet in guten Zeiten diese Klammer, er schafft dann Identität und ein positives Selbstverständnis, macht Stolz, gibt dem Volk Selbstbewusstsein. Doch der FC Sion ist auch schrill, laut, exotisch, ein Ebenbild des Kantons. So sagt es Burgener. Und zerbreche immer wieder an sich selber oder an Constantin und dessen Ansprüchen. Deshalb blickt man aus der Ferne durchaus neidisch nach St.Gallen, wo es eine Führung mit Prinzipien hat, man dem Trainer blind vertraut und keinen Balotelli braucht. Der Starstürmer von einst hat marketingtechnisch funktioniert, damals im Sommer. Aber jetzt ist Winter.

Burgener sagt, im FC Sion habe man es über die Jahrzehnte verpasst, eine Strategie zu implementieren. Und deshalb Millionen verbrannt und Fans verloren. Er selber begleitete den FC Sion eng, als Zeidler hier der Trainer war. «Letztlich ist Zeidler einfach eine von vielen Nummern in der Ära Constantin. Aber: In der Vorrunde der Saison 2016/17 spielte der FC Sion so gut wie nie in den vergangenen 25 Jahren. Phänomenal. Und Zeidler war der Star, ein Sonnenkönig, den die Leute bis heute mögen – das missfiel Constantin.» Wenn nun also Zeidler wieder zu Gast ist in der Region, dann ist es auch so: Es kommt ein Trainer, der etwas Bleibendes hinterlassen hat.

Und doch sagt der 38-jährige Burgener: «Wenn man hier etwas gewinnen will, geht es nicht auf die normale Art. Man muss es vielleicht ebengerade so wie Constantin machen. Mit allem Irrsinn und Wahnsinn.»

Peter Zeidler. Trainer FCSG. Martin Meienberger / freshfocus

«Etwas Besonderes» ist es für Peter Zeidler noch immer, wenn er ins Tourbillon zurückkehrt. Ein ruhmreicher, traditionsreicher Klub sei das, sagt der Trainer. Das 7:2 sei abgehakt, es gab auch nur drei Punkte, Zeidler «erwartet einen motivierten Gegner». Für seinen FC St.Gallen geht es in dieser Partie auch darum, den Abstand nach hinten zu wahren. Und bestenfalls den Rückstand auf Servette, den Tabellenzweiten, zu verringern. Im Wallis wird Lukas Watkowiak nach Zigis roter Karte im Tor stehen, im Idealfall Julian von Moos im Kader – und St.Gallen sich endlich der Topform nähern.

Mögliche FCSG-Formation: Watkowiak; Stillhart, Stergiou, Maglica, Schmidt; Görtler, Vallci, Witzig; Karlen; Dajaku, Guillemenot.

