«Wäre grosser Sieg»: Zeidler vor dem FCSG-Match in Winterthur

Auswärtsspiel «Wäre ein grosser Sieg»: Peter Zeidler vor der nächsten Ausfahrt Winterthur – sofern der FCSG-Trainer die Ortstafeln nicht abmontiert hat Den FC St.Gallen erwartet am Sonntag ein schwieriges Auswärtsspiel vor einzigartiger Kulisse. Es gilt, Versäumtes nachzuholen. Derweil attestiert Winterthur-Trainer Berner den Ostschweizern grosses Potenzial. Noch fehle die Konstanz, um ganz vorne mitzumischen. Christian Brägger 18.03.2023

Hexenkessel Schützenwiese: Der FC St.Gallen weiss, was ihn erwartet – wie beim 0:1 am 30.Oktober 2022.

Winterthur. Das ist die sechstgrösste Stadt im Land, früher vorwiegend Industrie-, heute mehr Wohngebiet trotz Rieter und Sulzer, sehr schnell wachsend, mit viel Grün, durchaus landschaftlich wie politisch zu verstehen. Winterthur. Das ist die Eulach und die Töss, Victor Giacobbo wie Bernard Thurnheer, Technorama, und: der sozial geprägte Fussballverein, beheimatet auf der Schützenwiese, beides Kult wie Kulturgut, eine Institution.

Es gab Zeiten, da wollte ­Peter Zeidler, der Trainer des FC St.Gallen, rein gar nichts mehr mit dem Ort zu tun haben. Den Namen nicht weiter in den Mund nehmen, was amüsante Umschreibungen zur Folge hatte. Die Schilder abdecken lassen, wenn dort der Bus mit seinem Team vorbeifuhr. Das muss er ja meist, wenn die Ostschweizer auswärts antreten, zumal Winterthur als ihre Pforte gilt.

Es lief nicht am 13.September 2019: Jonathan Klinsmann (links) wird vom Platz gestellt.

Das alles hatte mit dem 0:2 im Cup zu tun, damals am 13. September 2019 im Sechzehntelfinal, als in den Reihen des FC St.Gallen die Spieler noch Milan Vilotic oder Moreno Costanzo hiessen, und man, ­obschon in Unterzahl, letztlich ziemlich blamabel am damaligen Challenge-League-Verein scheiterte; ausgerechnet in dem Wettbewerb, der für Zeidler ein Heiligtum ist. Den «Grossen» besiegt zu haben, war ein Fussballfest für die Winterthurer, worauf ihr Lokaljournalist sogleich den Mahnfinger hob, man müsse jetzt trotz der Euphorie auf dem Boden bleiben.

St.Gallen tut sich schwer in der Eulachstadt

Seither ist viel passiert – und der FC Winterthur ist abgehoben, in die Super League. Auch heisst der Trainer jetzt Bruno Berner und nicht mehr Ralf Loose, dem damals Zeidler nicht unbedingt wohlgesinnt war. Geblieben aber ist: Der FC St.Gallen tut sich unter seinem deutschen Coach schwer in der Eulachstadt.

Zu Hause gab es für die Ostschweizer zwar noch ein problemloses 2:0 in der 2.Runde. Und jene, die dem Aufsteiger eine schwierige Saison prophezeiten, sahen sich schon bestätigt. Auswärts aber verloren die St.Galler erneut und am Ende wieder in Unterzahl, in der 14.Runde war es diesmal ein 0:1 und der bislang schlechteste Auftritt in der Spielzeit 2022/23.

Es lief nicht am 30.Oktober 2022: Isaac Schmidt (rechts) wird gerade vom Platz gestellt.

Man sieht sich immer zweimal

Man sieht sich daheim wie auswärts stets zweimal in einer Saison, zumindest bis zum Ende der aktuellen ist das noch so. Nun ist es vor der Länderspielpause diesen Sonntag auf der Schützenwiese ab 14.15 Uhr wieder so weit. Vielleicht wegen der geografischen Nähe der Kontrahenten, und weil die Affiche besondere Vorzeichen kennt, machen rekordverdächtige sieben Journalisten ihre Aufwartung, als Zeidler an der Pressekonferenz auf die Begegnung blickt.

Der Coach sagt:

«In Winterthur herrscht eine sehr gute Atmosphäre, die wir leider nicht geniessen konnten. Es waren unvergessliche Erlebnisse, auch wenn sie schlecht waren.»

Ein Peter Zeidler erinnert sich immer.

Auf der anderen Seite geniessen die Winterthurer nach 37 Jahren ihr erstes Jahr im Oberhaus. Sie wollen aufsaugen, möglichst viel profitieren für die Zukunft. Auch dann, wenn der FC St.Gallen komme, der im Spiel ungleich grösseren Druck als andere Teams ausübe, wie Berner aus der Ferne sagt.

Bruno Berner, FCW-Trainer.

Der Trainer sieht sein Team als klaren Aussenseiter, trotz der Vorgeschichte, und attestiert dem Gegner ein enormes Potenzial, der mit noch mehr Konstanz die Spitze der Super League angreifen könnte. Und er sagt: «Es liegt an uns, den Ligaerhalt zu verdienen. Vor allem mental haben viele Spieler Fortschritte erzielt. Im technisch-taktischen Bereich verstehen sie ebenfalls immer mehr die Finessen, die es in den Top zehn der Schweiz braucht.»

Der Start war schwierig

Tatsächlich haben sich die Zürcher mit einem sehr schwierigen Start nur langsam an die höchste Liga herangetastet, sich dann aber beträchtlich gesteigert und eine beachtenswerte Widerstandsfähigkeit entwickelt. In den vergangenen sechs Runden gab es nur eine Niederlage, sofern man jene der Nachholpartie gegen Servette nicht miteinbezieht. Die Winterthurer sind zwar Tabellenletzte, mit einem Vollerfolg gegen St.Gallen wäre der achte Zwischenrang möglich.

Wohl gibt es landläufig die Meinung, das Team spiele destruktiv, verriegle sich und den Gegner mit einer kompakten Abwehr, warte lediglich auf Konter. Gleichwohl ist der Klub, der wegen seiner linken politischen Prägung gerne als «St.Pauli der Schweiz» bezeichnet wird, sportlich wie mit der schönen Fankultur eine Bereicherung für die Liga. Und vor allem zu Hause für jeden Gast eine hohe Hürde.

Peter Zeidler, FCSG-Trainer

Das weiss auch Zeidler, er sagt: «Winterthur hat häufig nicht nur gut mitgehalten. Es wäre ein grosser Sieg für uns, wenn wir dort gewinnen und zum Beginn des letzten Saisondrittels Bigpoints machen würden. Das wäre grandios!» Das sind etwas gar starke Worte. Ein Angstgegner wie einst Luzern wegen der Negativserie sind die Winterthurer gewiss nicht, hierfür ist die jüngste gemeinsame Geschichte zu kurz.

Und doch sind sie eine echte Herausfor­derung, die es zu bestehen gilt, wollen die Ostschweizer ihre endlich öffentlich kommunizierten Ambitionen auf den zweiten Schlussrang untermauern.

Der St.Galler Bus kennt die Ausfahrt

Für dieses Ansinnen kehrt Lukas Görtler nach seiner Knieverletzung ins Kader zurück. Derweil Jérémy Guillemenot weiterhin mit einem Haarriss im Fuss verletzt und Christian Witzig gelbgesperrt fehlen. Auch weiss man irgendwie nie, wie es Julian von Moos geht. So oder so: Sollten die Ortstafeln Winterthurs tatsächlich abmontiert worden sein, der St.Galler Bus weiss haargenau, welche Ausfahrt er zu nehmen hat. Um bisher Versäumtes nachzuholen.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Schmidt; Görtler, Quintillà, Stillhart; Karlen, Latte Lath, Akolo.