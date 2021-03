Auswärtsspiel in der Romandie St. Gallen verschläft gegen Lausanne den Start, dreht dann auf - und verliert dennoch 3:4 +++ In der Tabelle wird es langsam ungemütlich Der FC St. Gallen fährt ohne Punkte zurück in die Ostschweiz. Ohne Lukas Görtler und Betim Fazliji startet das Team von Peter Zeidler in Lausanne uninspiriert in die Partie. Dank einer starken Reaktion nach der Pause drehen die St.Galler ein 1:3 in ein 3:3, müssen aber dennoch als Verlierer vom Platz. Ralf Streule 20.03.2021, 20.09 Uhr

Lucas Da Cunha legt die Basis zum Torspektakel6. Minute enteilt er der St. Galler Hintermannschaft und trifft zum 1:0 für die Lausanner. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Sieben Tore, ein spannender Spielverlauf: Das Spiel im Stade de la Tuilière bietet viel Spannung. Die spielerische Qualität der Begegnung hält aber nicht ganz mit dem Unterhaltungsfaktor mit. Spielnote: 5

1:0, 6. Minute, Lucas da Cunha: Im Mittelfeld kann Jérémy Guillemenot den Ball nicht kontrollieren. Da Cunha profitiert, umkurvt sowohl Yannis Letard wie auch Leonidas Stergiou - und schiebt locker ein.

2:0, 16. Minute, Nikola Boranijasevic: Vor dem Strafraum wird Lucas da Cunha viel Zeit gelassen, über Toichi Susuki kommt der Ball steil zu Boranijasevic, der aus spitzem Winkel trifft.

2:1, 20. Minute, Basil Stillhart: Nach einem Eckball landet der Ball beim Sirnacher. Er zieht aus gut 20 Metern ab und hat Glück, das sein Schuss ins Tor abgelenkt wird.

3:1, 34. Minute, Toichi Suzuki: Yannis Letard spitzelt einen Ball nach einem Tackling zurück auf Ati Zigi, der Goalie interpretiert dies nicht als Rückpass und nimmt den Ball in die Hände. Der Schiedsrichter hingegen entscheidet richtigerweise auf unerlaubten Rückpass - Freistoss im Sechzehner. Stjepan Kukuruzovic führt aus, Toichi Suzuki erbt den Abpraller vor Zigi und trifft.

3:2, 50. Minute, Junior Adamu: Nach einem Eckball von Jordi Quintillà - der für St. Gallen sein 100. Spiel bestreitet - köpfelt Kwadwo Duah den Ball ins Zentrum, wo der erst in der Pause eingewechselte Adamu ebenfalls per Kopf trifft.

Eine Hiobsbotschaft gibt es bereits vor dem Spiel: Lukas Görtler und Betim Fazliji sind nicht rechtzeitig fit geworden für den Auftritt in der Romandie. Beide hatten sich im Spiel gegen die Young Boys verletzt - Görtler am Knöchel, Fazliji am Oberschenkel. Während für sie baldige Einsätze wieder denkbar sind, hat es Boris Babic schwerer erwischt: Er laboriert an einem Muskelfaserriss. Wie lange er pausieren muss, ist noch offen. Für Görtler und Fazliji rücken Tim Staubli und Yannis Letard in die Startaufstellung.

Die St. Galler scheinen zu Beginn des Spiels ob der wichtigen Absenzen verunsichert. Für einmal sind es nicht sie, die wie die Feuerwehr starten, sondern die Gastgeber aus Lausanne. Nach einer Minute bereits kann sich Ati Zigi mit einer starken Parade auszeichnen, er pariert einen Schuss von Toichi Suzuki, der alleine vor dem Goalie auftaucht. Doch nur fünf Minuten später liegen die St. Galler bereits in Rücklage. Lucas da Cunha tankt sich leichtfüssig durch die St. Galler Abwehr und schliesst trocken ab.

Nur zehn Minuten später wird Nikola Boranijasevic im Strafraum steil geschickt, er trifft aus spitzem Winkel in den Netzhimmel - 2:0.

Nikola Boranijasevic erzielt das Tor zum 2:0 aus spitzem Winkel. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Erst danach finden die Ostschweizer in die Partie. Nach einem Eckball kann Basil Stillhart aus rund 20 Metern abziehen. Mit etwas Glück, abgefälscht von Lausannes Evann Guessand, landet sein Schuss im Tor zum 1:2.

Nun scheint das Team von Peter Zeidler das Spiel unter Kontrolle zu haben. Jérémy Guillemenot bringt alleine vor Goalie Mory Diaw den Ball nicht unter Kontrolle und wird kurz vor dem Abschluss entscheidend gestört - der Penaltypfiff aber bleibt aus. Lausanne kommt nur noch selten vors Tor der St. Galler. Dennoch gelingt ihnen ein weiterer Treffer. Nach einem Rückpass von Yannis Letard nimmt Ati Zigi den Ball in die Hände. Den fälligen Freistoss im Strafraum tritt der ehemalige St. Galler Stjepan Kukuruzovic, Ati Zigi pariert zunächst, Toichi Suzuki verwertet den Abpraller.

Dieses Tackling von Yannis Letard wird zum Rückpass auf Ati Zigi - und steht am Anfang des 3:1. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Nach der Pause kommt Junior Adamu auf der rechten Seite für Tim Staubli. Nur fünf Minuten braucht er, um das Anschlusstor zu erzielen. Nach einem Corner von Jordi Quintillà trifft er per Kopf zum 2:3. Ganz grundsätzlich scheinen die St. Galler jetzt besser im Spiel - sie kommen, vornehmlich über Youan auf der linke Seite, zu weiteren Möglichkeiten. Der Ausgleich dann fällt nach einem Foulpenalty. Jérémy Guillemenot wird gefoult, Victor Ruiz verwandelt souverän zum Ausgleich.

Victor Ruiz verlädt Lausannes Goalie Mory Diaw. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Doch das war es noch immer nicht: Im nun ausgeglichenen Spiel wird plötzlich Toichi Suzuki steil geschickt. Er umkurvt Ati Zigi stark und bringt die Romands wieder in Front. Beim 3:4 bleibt es, da Zeidlers Mannschaft nur noch zu wenigen zwingenden Chancen kommt.

Für die Ostschweizer bedeutet dies: Sie verlieren in dieser Saison erstmals gegen die Lausanner und fallen in der Tabelle hinter das Team vom Giorgio Contini auf den siebten Platz zurück. Luzern kann morgen im Spiel gegen Sion ebenfalls an den St. Gallern vorbeiziehen. Zum xten Mal in den vergangenen Wochen schaffen sie es nicht, sich in einem ausgeglichenen Spiel Punkte zu sichern - mittlerweile stehen sie bei zehn Spielen in Folge mit nur einem Sieg. Die gute Nachricht: Nun steht die zweiwöchige Nationalmannschaftspause bevor. Zeit für das Team, sich aufzurappeln. Und Zeit für die angeschlagenen Spieler, wieder in Form zu kommen.

Am ehesten stemmt sich, besonders in der ersten Halbzeit, Elie Youan gegen die sich anbahnende Niederlage. Auch nach der Pause macht der Franzose über links immer wieder Dampf.

Yannis Letard macht im Defensivzentrum keinen sicheren Eindruck. Auch Tim Staubli kommt als Görtler-Ersatz nicht auf Touren - und wird in der Pause ausgewechselt.

Es ist kalt im Stade de la Tuilière. Und noch kälter wird es kurz vor dem Spiel: Als die Bewässerungsanlage für den Kunstrasen zu arbeiten beginnt, wird der Wasserstrahl vom Nordwind in Richtung Haupttribüne geblasen. Medienleute flüchten, Kameraleute packen ihre Geräte ein.

Gleich darauf eine weitere skurrile Situation: Im neuen Stadion wird mit Licht-Blitzgewitter und kräftigem Sound Stimmung gemacht, als die Spieler aufs Feld laufen. Eindrücklich, irgendwie. Doch: Für wen?

0 Zuschauer kommen in den Genuss dieses Anfangsspektakels.

