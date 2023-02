Auswärtsspiel 4:0! Der FC St.Gallen tut es wieder und gewinnt erneut hoch in Sitten – einziger Wermutstropfen: die Verletzungen von Görtler und Guidotti 7:2 gewann die Zeidler-Elf im November im Tourbillon. Dieses Mal ist es ein 4:0 nach Toren von Akolo, Stillhart, Karlen und Guillemenot. Es hilft, dass vor allem von der Bank mit den Einwechselspielern viel Power kommt nach der Pause. Derweil gibt es grosses Lob für die Fans der Grünweissen von SBB-Seite. Christian Brägger, Sitten Jetzt kommentieren 25.02.2023, 21.03 Uhr

Langsam gewöhnt man sich an St.Galler Jubelbilder im Tourbillon. Laurent Gillieron / KEYSTONE

1:0 führt der FC St.Gallen gegen Sion zur Pause, doch ein gutes, weil überaus abgeklärtes Spiel ist es aus seiner Sicht erst in der zweiten Halbzeit. Die Ostschweizer kaufen in dieser einem inferioren Gastgeber den Schneid ab und bringen die drei Punkte ohne Sittener Gegenwehr ins Trockene. Für Sion-Trainer Fabio Celestini wird es damit schwierig, im Amt zu bleiben. Auch wenn Präsident Christian Constantin im Vorfeld der Partie gesagt hat, mit seinem aktuellen Trainer die Saison in jedem Fall beenden zu wollen. Spielnote: 4,5

0:1, 33. Minute, Chadrac Akolo: Jérémy Guillemenot erkämpft sich in der gegnerischen Platzhälfte den Ball, bedient sofort Leon Dajaku. Heinz Lindner im Sion-Tor streckt sich und kann den Schuss des St.Gallers nur auf die Seite abprallen lassen – Chadrac Akolo trifft unbedrängt ins leere Tor.

0:2, 49. Minute, Basil Stillhart: Ein Geniestreich von Jordi Quintillà, der einen Eckball gekonnt auf den vorderen Fünfmeterraum bringt. Und mit diesem Basil Stillhart findet, der per Kopf zum 2:0 trifft.

0:3, 60. Minute, Grégory Karlen: Emmanuel Latte Lath, von Grégory Karlen angespielt, behauptet den Ball. Karlen rückt nach, schiesst direkt und trifft – eine Co-Produktion der Einwechselspieler.

0:4, 69. Minute, Jérémy Guillemenot: Dimitri Cavaré foult Jérémy Guillemenot im Sechzehner. Dieser verwertet den fälligen Elfmeter gleich selbst.

Sion, das unter Trainer Fabio Celestini bis dahin in fünf Auftritten noch nie gewonnen hat, startet leicht besser. Doch richtig gefährlich wird das Heimteam nicht, vielmehr ist es Matej Maglica, der in der zehnten Minute mit einem Freistoss Goalie Heinz Lindner prüft. Wenige Zeigerumdrehungen später muss der St.Galler Innenverteidiger behandelt werden, nach einer Aktion von Mario Balotelli. Und dann fällt der Sion-Captain gleich nochmals auf, mit einem nächsten harten Einsteigen. Das alles wird an dieser Stelle erwähnt, weil die Partie nur langsam in Schwung kommt. Immerhin strahlt beim Eindunkeln die Bergkulisse hinter dem Tourbillon.

Giovanni Sio vergibt die beste Chance für das Heimteam. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der FC St.Gallen hat das Geschehen voll im Griff, versucht zu pressen. Ehe nach 20 Minuten das Heimteam eine gute Phase hat. In der 25.Minute wird Giovanni Sio sträflich allein gelassen, zum Glück weiss er mit der guten Kopfballchance nichts anzufangen. Das Spiel verlagert sich nun deutlich in die Platzhälfte der Ostschweizer, die Aussenverteidiger Basil Stillhart und Isaac Schmidt bekommen mehr zu tun. In der 33. Minute ist es aber Jérémy Guillemenot, der sich den Ball erkämpft, sofort auf Leon Dajaku weiterleitet. Dessen guten Schuss pariert Lindner noch, doch fällt der Ball Chadrac Akolo vor die Füsse, der nur einzuschieben braucht. Und als ehemaliger Stürmer der Sittener auf einen Torjubel verzichtet. Für hitzige Diskussionen sorgt der Ballgewinn Guillemenots – die Sittener monieren ein Foulspiel des St.Gallers.

Jérémy Guillemenot jubelt, Torschütze Chadrac Akolo nicht. Urs Lindt / freshfocus

Die Führung ist etwas entgegen dem Spielverlauf, doch den effizienten St.Gallern kann dies egal sein. Sie sind jetzt Herr der Lage, Akolo müsste gar das 2:0 erzielen, zielt aber voll auf Lindner. Und es zeigt sich immer mehr, dass der Celestini-Elf das Selbstvertrauen fehlt. Und auch ein Konzept. Mit der knappen Führung gehen die St.Galler in die Pause, ohne gut und vor allem genau gespielt zu haben. Immerhin wirken sie weit solider als der Gegner.

Nach dem Pausentee hat Sion sogleich eine tolle Möglichkeit, Itaitingas Ball fliegt knapp am Gehäuse vorbei. Die St.Galler bleiben unbeeindruckt, nach einem Quintillà-Corner ist Stillhart mit dem Kopf zu Stelle und trifft zur komfortablen 2:0-Führung vor 7300 Zuschauern.

Pure Freude: Basil Stillhart. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der FC Sion zeigt nun Zerfallserscheinungen, seine desolate Verfassung ist nach dem dritten Gegentreffer, erzielt durch den eingewechselten Grégory Karlen, offensichtlich. Ausgerechnet Karlen trifft in der 60. Minute: Der 28-Jährige, vom ebenfalls hereingekommenen Emmanuel Latte Lath herrlich bedient, ist in Sitten aufgewachsen. Und notabene der einzige Walliser auf dem Platz.

Der einzige Walliser auf dem Platz jubelt: Grégory Karlen. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es geht munter weiter im Takt, weil Guillemenot im Sechzehner von Dimitri Cavaré gefoult wird und der St.Galler Stürmer den Penalty gleich selbst verwandelt. Spätestens jetzt, mit dem 4:0 im Rücken, werden die Erinnerungen an das 7:2 an selber Stätte wach: Damals wiesen die St.Galler den Gegner im Tourbillon besonders in der ersten Halbzeit in die Schranken, nun findet das halt in der zweiten statt.

Sion jedenfalls ist zu keiner Gegenwehr mehr fähig, bleibt seit elf Spielen sieglos. Die Tage von Celestini scheinen gezählt, obschon Präsident Constantin gesagt hat, auf seinen Trainer zu setzen. Auf der anderen Seite gewinnt die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler zum zweiten Mal seit der Winterpause, bleibt Tabellendritter und verkürzt nach diesem letztlich souveränen Auftritt den Abstand auf Servette. Und nun geht's mit breiter Brust an die Cuppartie vom Mittwoch gegen Basel.

In einem bedenklichen Zustand: der FC Sion. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Wermutstropfen bleiben die verletzungsbedingten Auswechslungen von Lukas Görtler (Knie) und Stefano Guidotti (Knöchel). Wobei Zeidler sich vor allem um Guidotti sorgt. Görtler hingegen sollte am Mittwoch wohl einsatzfähig sein.

Jérémy Guillemenot. Er ist ein stetiger Unruheherd, an zwei Toren beteiligt. Oft anspielbar. Mit viel Freude dabei.

Wen kann man bei einem 4:0-Auswärtssieg schon bemängeln? Kein St.Galler ist richtig schwach. Vielmehr fällt das Kollektiv positiv auf. Aber gewiss hat Leon Dajaku, der nur die ersten 45 Minuten auf dem Platz steht, schon bessere Auftritte gehabt.

Die Pfiffe der St.Galler Fans an die Adresse von Mario Balotelli sind schon heftig. Besonders, als der einstige Starstürmer vor ihrem Sektor den Corner schiessen soll. Der Captain der Walliser zeigt zwar ein bisschen mehr Einsatz als auch schon. Doch allzu oft weiss er sich nur mit Fouls zu helfen; sie führen zu einer Verwarnung. Und dann ist da noch die impulsive Diskussion der beiden Constantins (Vater und Sohn) und Balotelli im Kabinengang mit Schiedsrichter Stefan Horisberger. Das Trio ist der Meinung, es sei ein klares Foul gewesen von Guillemenot vor der St.Galler Führung. Das dürfte in jedem Fall noch ein Nachspiel haben.

Bild: pd

Am 29. Januar gab es ein Stromproblem beim Extrazug der St.Galler Fans, der diese ans Spiel gegen den FC Zürich hätte fahren sollen. Eine Weiterfahrt war damals nicht möglich, das Aussteigen lange Zeit verboten, weil es stromtechnisch dann lebensgefährlich hätte werden können. Bis der Zug evakuiert werden durfte, dauerte es eine Weile, weshalb die Fans die erste Halbzeit im Letzigrund verpassten. Nun lobt die SBB den FCSG-Anhang, der sich sehr gut verhalten habe, in den höchsten Tönen: «Der Vorfall hat auf eindrückliche Art bewiesen, dass wir in Extremsituationen auf die FCSG-Fans wirklich zählen können», heisst es in einem Schreiben. Dazu gab es eine kleine, süsse Überraschung. Bravo Fans! Bravo SBB!

Vor dem Anpfiff zünden die Espen-Fans ein Feuerwerk, und dann wird es ein letztes Mal richtig still im Tourbillon bei der Gedenkminute an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Und nach dem Schlusspfiff haben sie viele Gründe, um sich zu freuen.

Fabio Celestini, Trainer FC Sion: «Wir hatten mit Sio eine gute Möglichkeit zum 1:0. Nach dem 0:2 war es eigentlich gelaufen, und nach dem 0:3 wurde es sehr kompliziert. Wir müssen weiter viel arbeiten. Es wiederholt sich immer wieder bei uns: Wir könnten in Führung gehen, aber dem Gegner gelingt dann der Treffer. Sechs Spiele, zwei Punkte, was soll ich sagen? Man muss die Frage an den Präsidenten stellen, ob ich weiterhin Trainer bleibe.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir sind mit dm Resultat zufrieden. Mit der ersten Halbzeit bin ich es nicht ganz. Wir waren zu ungenau, das zweite Tor machte für uns dann vieles einfacher. Für Karlen ist es im Moment nicht einfach, er hat es gut gemacht. Das 4:0 ist ein unglaubliches Resultat. Nun freuen wir uns auf den Cup gegen Basel.»