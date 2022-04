Der FCSG siegt 3:0 in Sion und ist das beste Team der Rückrunde

Auswärtssieg Weshalb Trainer Zeidler seinen FCSG trotz des 3:0 in Sion nicht so gut fand – und andere Geschichten rund um den dritten Sieg en suite Victor Ruiz ist im Tourbillon mit einem Tor und einer Vorlage Mann des Spiels. Die Abwehr kommt schlechter weg. Es ist ein Sieg im Stile einer Spitzenmannschaft. Von einem überzeugenden Ruiz und einem Sion-Präsidenten Christian Constantin, der auf Tauchstation war. Renato Schatz Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.04.2022, 23.36 Uhr

Einmal mehr gibt es für die St.Galler Fans etwas zu feiern. Ihr Klub hat in nun zehn Rückrundenspielen 24 Punkte gesammelt. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Beide Mannschaften erwischen nicht den allerbesten Tag. Der FC St.Gallen mit seinem neuen Selbstverständnis, seiner Klasse auch, die er inzwischen hat, setzt aber immer wieder Glanzpunkte. Das zweite Tor etwa ist wunderschön herausgespielt. Die vergleichsweise hohe Fehlerquote auf beiden Seiten führt zu einigen Chancen, was die Partie in manchen Phasen kurzweilig macht. Spielnote: 4,5

0:1, 26. Minute, Victor Ruiz: Der Spanier setzt einen Freistoss aus 19 Metern in die Mauer, wobei diese aus den verschiedensten Körperteilen besteht. Auch aus der Hand von Sion-Stürmer Filip Stojlkovic. Ruiz trifft diese. Und auch ins Tor beim anschliessenden Penalty.

0:2, 30. Minute, Jérémy Guillemenot: Die St.Galler stürmen nach einer Balleroberung sofort nach vorne. Ruiz und Guillemenot spielen einen Doppelpass über 20 Meter. Letzterer besorgt mit dem Kopf das 2:0.

0:3, 59. Minute, Bastien Toma und Julian von Moos stören die Sittener Innenverteidiger. Nach einem Prellball ist von Moos auf und davon und erwischt Fickentscher in der nahen Ecke.

Eigentlich ist es von Beginn an ein Spiel, das den St.Gallern doch eigentlich nicht behagt. Weil der FC Sion sich zunächst gar nicht erst die Mühe macht, Angriffe zu initiieren. Er steht tief, wie er das immer tut. Kein Team in der Super League hält sich seltener in der gegnerischen Platzhälfte auf, und keines hat weniger Ballbesitz. Also müssen die Ostschweizer den Ball übernehmen. Sie wollen das aber auch. In ihrem Spiel ist Lust auszumachen, Neugier auch auf den nächsten Angriff.

Wobei es Sion ist, das den ersten verbucht: Knapp 13 Minuten sind gespielt, als Anto Grgic Flügelstürmer Kevin Bua lanciert, der alleine auf den St.Galler Goalie Lawrence Ati Zigi zuläuft. Der Ghanaer bleibt lange stehen und schliesslich Sieger dieses Duells, das plötzlich keines mehr ist, weil der Linienrichter danach die Fahne hebt. Abseits.

Es dauert keine Minute, bis Sion wieder über die rechte Seite angreift, es ist die Seite von Patrick Sutter, der den verletzten Isaac Schmidt zu ersetzen versucht. Auch in der Folge scheitern die St.Galler daran, die schnellen Gegenstösse der Gastgeber frühzeitig zu unterbinden.

Aber die St.Galler werden ihrerseits gefährlich: In der 23. Minute blickt Lukas Görtler einmal hoch, ganz kurz nur, und stellt fest, dass Jérémy Guillemenot auf der anderen Seite viel Platz hat. Seitenwechsel, Ballan- und -mitnahme, Lupfer. Doch der aus seinem Tor stürmende Kevin Fickentscher wehrt den Ball mit dem Kopf ab.

Und Stürmer Stojlkovic mit der Hand, als Ruiz in der 25. Minute einen Freistoss schiesst. Penalty. Der Spanier tritt an und verwandelt:

Der Dosenöffner: Victor Ruiz erzielt in der 26. Minute vom Punkt den St.Galler Führungstreffer. Bild: Cyril Zingaro/Keystone

Und nur gerade vier Minuten später bereitet Ruiz auch vor. Nach einem Konter flankt er auf Guillemenot, der per Kopf auf 2:0 erhöht. Welche Effizienz!

Jubelnde St.Galler nach dem 2:0. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Es ist eine Führung, die zu hoch ist. Weil auch der FC Sion immer wieder vor dem gegnerischen Tor auftaucht, kurz vor dem zweiten St.Galler Tor schiesst Bua nur knapp am Kasten vorbei, nachdem ihm Giovanni Sio aufgelegt hatte.

Danach übernimmt der FCSG aber wieder die Kontrolle. Und so fällt es nach und nach gar nicht auf, dass auch Kwadwo Duah, Stürmer und bester Torschütze der Liga in diesem Jahr, verletzungsbedingt nicht mittun kann. Der St.Galler Trainer Peter Zeidler nominiert statt drei nur zwei Stürmer. Dafür aber einen Mittelfeldspieler mehr: Bastien Toma, den ehemaligen Sittener. Zusammen mit Ruiz und Jordi Quintillà ist viel technisches Geschick auf dem Platz. Viele kürze Pässe, oft in Strafraumnähe. Das ist gefällig. Und beruhigt das Spiel weiter. Dann ist Pause.

In dieser ist wieder das Wort «Effizienz» zu hören. Und neu auch: «Spitzenteam». Zwei Begriffe, die zusammengehören. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist es einem aber, als wollten die St.Galler diese wohlwollende Unterstellung gleich selber widerlegen. Denn nach nur 40 Sekunden mogeln sich Sio und Stojlkovic an der FCSG-Abwehr vorbei. Es ist Stojlkovic, der innerhalb des Strafraums abzieht. Zigi reagiert blitzschnell und lenkt den Ball an den Pfosten. Auf der anderen Seite vereitelt Fickentscher eine Grosschance: von Moos streichelt das Zuspiel von Guillemenot aus der Luft, sieht seinen Abschluss aber vom Walliser Captain abgewehrt.

Mehrfach sind die St.Galler auf das Können von Goalie Lawrence Ati Zigi angewiesen. Hier wehrt er Stojlkovics Versuch direkt nach der Pause ab. Bild: Cyril Zingaro/Keystone

Es ist in dieser Phase ein seltener Ausflug vor den Sittener Kasten. Vielmehr ist nun der FC Sion am Drücker: Grgics Schlenzer pariert Zigi mit einer Oliver-Kahn-Gedächtnisparade. Nach dem anschliessenden Eckball schiesst Birama Ndoye aus der Drehung über die Latte. Sion ist dem Anschlusstreffer näher als die St.Galler dem dritten.

Doch genau das passiert, St.Gallen trifft zum dritten Mal. Von Moos ist Profiteur eines Prellballes und erzielt das dritte Tor. Es ist die Entscheidung.

Julian von Moos lässt sich für sein Tor feiern. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Sion erhöht zwar Risiko und Anfälligkeit in der Defensive, weitere Tore fallen aber nicht. Obschon der eingewechselte Fabian Schubert nah dran ist. Dasselbe gilt für Guillemenot, der sogar ein Tor erzielt, seinen Jubel aber abbrechen muss, weil das Tor in der Nachspielzeit regelwidrig zustande kam; Abseits. Der nächste Pfiff ist schliesslich der finale: Aus, vorbei, St.Gallen gewinnt auch in Sion und ist nun die beste Rückrundenmannschaft, weil der FC Zürich gegen GC nicht gewinnen konnte.

Ruiz, der im Jahr 2022 sein zweites Tor schiesst und den vierten Assist gibt. Gerade gegen zunächst tiefstehende Sittener ist er das unberechenbare Element, das den Unterschied macht, und das Spiel in die für St.Gallen richtigen Bahnen lenkt.

Man braucht ein bisschen Fantasie, sich bei einem 3:0-Auswärtssieg einen schlechtesten Spieler herauszupicken. Klar ist: Der Resultat ist zu hoch. Nicht wegen der Anzahl Tore der St.Galler, sondern wegen jener der Sittener, die mindestens einmal hätten treffen müssen. Entsprechend liess Grün-Weiss in der Defensive zu viel zu.

Sven Wolfensberger pfeift die Partie. Der Unparteiische seinerseits wird ebenfalls mit Pfiffen eingedeckt. Die Sittener hadern ein ums andere Mal mit Wolfensberger. Etwa bei der Penaltyszene in der 25. Minute. Die Entscheidung ist hart, weil Stojlkovic keine Absicht zu unterstellen und der Arm vergleichsweise nah am Körper ist.

Nach gut einer Stunde bleibt Quintillà liegen. Er muss danach ausgewechselt werden. Zeidler bestätigt nach dem Spiel, dass es sich um eine Muskelverletzung handelt. Wie schlimm sie ist, steht noch nicht fest.

Vor Anpfiff bilden beide Mannschaften einen Kreis, jene der Sittener besteht sogar auch aus Ersatzspielern und Staffmitgliedern. Offenbar gibt es flammende Ansprachen, denn es dauert ein, zwei Minuten, bis sich die Spieler wieder auf dem Feld verteilen und das Spiel angepfiffen werden kann.

Christian Constantin. Am Präsident und Patron des FC Sion lässt sich für gewöhnlich gut ablesen, wie es um den Klub steht. Dann nämlich, wenn er sich auf der Brücke hinter der Trainerbank aufbaut und mit drohendem Blick das Spiel verfolgt, müssen die Sittener um Punkte zittern und der Trainer um den Job. Doch an diesem Samstagabend wird Constantin weder im TV-Bild gesichtet noch hinter der Trainerbank.

Der FC Sion von Christian Constantin – im Bild Giovanni Sio – kommt nicht auf Touren. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Etwa 300 St.Gallerinnen und St.Galler verbringen den Samstagabend nicht in der warmen Stube, sondern im kalten Auswärtssektor des Tourbillon. Das ist umso bemerkenswerter, weil wegen Bauarbeiten im SBB-Netz kein Extrazug aus der Ostschweiz ins Wallis fährt. Und da es nach Spielschluss keine Verbindung mehr nach St.Gallen gibt, übernachten viele FCSG-Fans in Sitten. So ist etwa das Ibis-Hotel in der Nähe des Stadions komplett ausgebucht. Der St.Galler Präsident Matthias Hüppi ist mit Recht beeindruckt und fotografiert die mitgereisten Fans eine halbe Stunde vor Anpfiff mehrfach mit dem Handy. Insgesamt sind 4800 Zuschauer dabei.

Zahlreich vor Ort, auch ohne Extrazug: die St.Galler Fans. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Die Mannschaft hat mich heute in vielen Dingen überzeugt. Aber man muss auch sagen: So gut waren wir nicht. Wir hatten auch Glück. Wir waren dann vorbereitet, dass Sion in der zweiten Hälfte kommt. Dass sie so kamen, überraschte uns dann doch. Aber ich will nicht zu sehr kritisieren. Man muss erst einmal in Sion gewinnen.»