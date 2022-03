Auswärtssieg «Das letzte Mal, als wir hier waren, waren wir niedergeschlagen, jetzt sind wir glücklich»: Wie der FCSG beim FC Zürich mit 3:0 gewonnen hat Die St.Galler sind weiterhin im Flow und holen beim Leader einen Kantersieg. Dank Kampfgeist, Reife und einer neuen Stärke. Renato Schatz Jetzt kommentieren 12.03.2022, 20.48 Uhr

Leuchtende St.Galler lassen sich von den mitgereisten Fans feiern. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Das Niveau ist, gerade in der ersten Halbzeit, nicht besonders hoch. Weil sich beide Teams zu Fehlern zwingen, was das Spiel bisweilen wild macht. Mit der zweiten Halbzeit kommt Ordnung, aber auch Spannung. Der FC Zürich drückt und St.Gallen kämpft. Rettungsaktionen werden frenetisch bejubelt. Auch Verteidigen kann schön sein. Spielnote: 5

0:1, 7. Minute, Matej Maglica: Corner. Der Innenverteidiger schleicht sich zum ersten Pfosten. Dorthin also, wohin Victor Ruiz' Hereingabe kommt. Kopfball, Tor.

0:2, 34. Minute, Julian von Moos: Jérémy Guillemenots Flanke von rechts segelt zum Strafraumeck auf der anderen Seite, wo sich Isaac Schmidt dem Ball annimmt. Er flankt – oder schiesst? Jedenfalls findet der Pass oder der Schuss Mitspieler von Moos, der drei Meter vor der Torlinie nur noch einzuschieben braucht.

0:3, 89. Minute, Christopher Lungoyi: Nach einem Schnittstellenpass von Bastien Toma legt Fabian Schubert quer auf Lungoyi, der ins leere Tor trifft. Drei eingewechselte Spieler sorgen für die Entscheidung.

Vielleicht liegt es am Nebel, der aus den beiden Fankurven kommt und sich über das Spielfeld legt. Die St.Galler scheinen ihre Gegenspieler jedenfalls nicht zu sehen. So kommt es, dass Assan Ceesay nach zwei Minuten schon zweimal samt Ball im gegnerischen Strafraum auftaucht.

In der fünften Minute ist der Ball dann im Tor. Becir Omeragic hebelt mit einem Pass aus der eigenen Hälfte die St.Galler Viererkette aus. Ceesay erläuft das Zuspiel. Der Zürcher Toptorschütze scheitert zwar erst an Lawrence Ati Zigi, doch der Nachschuss ist drin. Und die Fahne oben. Abseits, eine mindestens umstrittene Entscheidung.

Definitiv kein Abseits ist es in der siebten Minute, in der Maglica den FC St.Gallen in Führung bringt. Der Neuzugang aus Stuttgart verwertet den Eckball von Ruiz. Dem Corner ist ein Abschluss Kwadwo Duahs vorausgegangen, der im Fünfmeterraum im letzten Augenblick geblockt wurde.

Matej Maglica bringt den FC St.Gallen früh per Kopf in Führung. Bild: Claudio Thoma/ Freshfocus

In der 17. Minute wird Ceesay mal wieder steil geschickt. Zigi stürmt aus seinem Strafraum und geht, tatsächlich, ins Kopfballduell mit dem 14-fachen Torschützen. Er gewinnt den Zweikampf, zeigt aber einige Augenblicke später an, dass er sich bei der Klärungsaktion verletzt habe. Die bangen Blicke auf der St.Galler Bank sind vergebens, Zigi kann weiterspielen.

Lawrence Ati Zigi beim Kopfballduell. Sieht man auch nicht alle Tage. Nach Zweikämpfen steht es nach 45 Minuten 66:66. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nach 20 Minuten lässt sich festhalten: Der Führungstreffer beruhigt das St.Galler Spiel nicht. Die Statistik weist in der Startphase eine Passgenauigkeit von nur gerade 52 Prozent aus, es kommt also nur jeder zweite Pass der St.Galler an. Sie spielen nicht wild, sondern nervös. Das Niveau ist nicht besonders hoch. Nur gilt das für beide Mannschaften, die sich immer wieder zu Fehlern zwingen.

In der 32. Minute macht Jordi Quintillà einen Seitenwechsel. Und das erste Mal hat man das Gefühl, dass die St.Galler im Spiel sind, Sicherheit haben in den Pässen, Ruhe auch. Und prompt erhöhen sie auf 2:0, von Moos trifft auf Vorarbeit von Schmidt. Die Effizienz einer Spitzenmannschaft?

Erzielt in der 34. Minute seinen zweiten Treffer im Trikot des FC St.Gallen: Julian von Moos. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Das zweite Tor des FC St.Gallen dreht das Spiel nun auch leistungsmässig. Er bespielt nun die Räume, die der FC Zürich anbietet, konsequent. Heisst: auf den Seiten haben die St.Galler mit ihrem 4-3-3 bisweilen jeweils zwei Spieler, der FCZ in seinem 3-5-2 nur einen. Also wird von Moos an der Seitenlinie angespielt, worauf Fidan Aliti, einer der drei Zürcher Innenverteidiger, mit von Moos ins Laufduell muss. Der St.Galler ist in dieser 40. Minute schneller und hat bald einmal nur noch Yanick Brecher vor sich, schiesst aber am Tor vorbei. Es ist der letzte Aufreger vor der Pause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs stehen die St.Galler etwas tiefer. Und sicherer. Aus dieser Sicherheit heraus, dominieren sie nun das Spiel mit eigenem Ballbesitz. Aber auch das Spiel des Leader verändert sich, es wird schneller, präziser. Ceesays Fallrückzieher in der 56. Minute fliegt aber mehrere Meter am Tor vorbei.

Fünf Zeigerumdrehungen später fällt wieder einer im Strafraum, dieses Mal Guillemenot, der mit viel Tempo und Kraft ein Zuspiel Schmidts zu erreichen versucht. Omeragic stellt den Fuss zwischen Guillemenot und Ball. Der St.Galler fällt und die Pfeife bleibt stumm. Die Wiederholung entlarvt Guillemenot einmal mehr als eher mässigen Schauspieler. Omeragic berührt den 24-Jährigen zwar, doch der geht zu theatralisch zu Boden.

Kein Foul. Becir Omeragic trifft zwar Jérémy Guillemenot ein wenig, aber der Kontakt reicht nicht für einen Penalty. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Das Spiel erinnert an jenes in Basel vor eineinhalb Wochen. Auch damals führte der FC St.Gallen zur Pause mit 2:0. Auch damals stand er im zweiten Durchgang tiefer. Und auch damals liess er aussichtsreiche Kontersituationen ungenutzt. Jenes Spiel ging schliesslich 2:2 aus. Das heutige nicht.

In der 69. scheitert Omeragic mit einem Volleyschuss am glänzend reagierenden Zigi. Weiter 2:0 für St.Gallen. Und in der 81. Minute: Abschluss vom eingewechselten Zürcher Wilfried Gnonto. Zigi lässt den Distanzschuss nur abprallen, vor die Füsse von Blaz Kramer, ebenfalls neu. Der bringt den Ball genauso wenig im Tor unter wie Fabian Rohner, ja, auch er eingewechselt. Also: Weiter 2:0 für St.Gallen. Doch an der Seitenlinie tobt Zeidler. Schubert und Lungoyi, auch sie neu im Spiel, haben in der Defensive offenbar nicht jenen Arbeitseifer an den Tag gelegt, den Zeidler sich vorstellt.

Es sind aber genau jene zwei Spieler, die das Spiel entscheiden. Schubert legt nach einem feinen Pass von Toma quer auf Lungoyi. 3:0, Ausrufezeichen! Welch reife Leistung der St.Galler.

Torschütze Christopher Lungoyi hat die Augen weit aufgerissen. Als könne er nicht glauben, was eben passiert ist. 3:0 beim Leader. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Maglica. Köpft die Bälle aus der Gefahrenzone und in der siebten Minute auch ins Tor. Er mag bisweilen etwas ungelenk wirken, weshalb man irgendwie auch immer befürchtet, er werde gleich einen Fehler machen. Aber er macht ihn nicht. Und er ist der Dosenöffner für den St.Galler Sieg.

3:0-Sieg beim Tabellenführer, der aus den vergangenen 17 Spielen 14 Siege und drei Remis holte. Schwierig, einen zu finden, der merklich schlechter war als die Mitspieler. Nein, es ist sogar unmöglich.

Der heisst auch heute Stefan Horisberger, zum fünften Mal in der Rückrunde: viermal in der Super League, wobei einmal als Videoschiedsrichter, und einmal im Cup beim Gastspiel in Carouge. Horisberger bleibt mehrheitlich unauffällig. Das ist ein Lob für einen Unparteiischen.

Normalerweise wechselt ein Fussballklub zwischen den Saisons das Trikot, nicht mittendrin. Doch die Spielzeit des FC Zürich verläuft alles andere als normal. Die Zürcher, die in den vergangenen drei Saisons Achter, Siebter und Siebter wurden, führen die Tabelle nun mit grossem Abstand an. Das schneeweisse Heimtrikot ist entsprechend beliebt. So beliebt, dass es keines mehr gibt. Und da der Klub den gewünschten Trikotbestand mit einem Jahr Vorlauf angeben muss, kann man auch keine mehr nachbestellen. Das schrieb der FCZ am Mittwoch. Und präsentierte das neue Heimtrikot für die verbleibenden Saisonspiele. Nur: Bringen diese nun Pech?

Ebenfalls aufgefallen: Kurz vor Anpfiff gibt es eine Schweigeminute für die Menschen, die wegen des Krieges in der Ukraine ihr Leben verloren haben.

Aufgefallen zum Dritten: die neue St.Galler Stärke. Acht Tore nach Eckbällen sind neuer Ligabestwert. In den vergangenen drei Spielen hat der FC St.Gallen nun vier Tore nach Cornern erzielt.

17'288 Zuschauer sind im Stadion, etwa 850 davon aus St.Gallen. Sie machen hinter dem Tor reichlich Stimmung. Die Zürcher Südkurve würdigt derweil «Migu», eine Fanlegende, die am vergangenen Wochenende verstorben ist, mit einer Choreografie und lautem Schweigen vor Spielbeginn.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir haben am Anfang gesehen, weshalb der FC Zürich vorne steht, hatten Probleme, unser notwendiges Intensitätslevel zu erreichen. Das 1:0 hat uns geholfen. Danach hatten wir nicht alles im Griff, aber wir haben uns reingespielt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah es ebenfalls gut aus. Dann sind wir aber immer mehr unter Druck geraten. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken, dass das 1:2 dann eben nicht fällt. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das letzte Mal, als wir hier waren, im Dezember, waren wir niedergeschlagen, weil wir mit nur 16 Punkten in die Winterpause gingen. Jetzt haben wir 34 Punkte. Wir sind sehr glücklich.»

André Breitenreiter, Trainer FC Zürich: «Es war das erwartet intensive Spiel, in das wir sehr gut gestartet sind und auch einen Treffer erzielt haben. Die Abseitsentscheidung ist sehr, sehr umstritten, die Bilder zeigen, dass es eher gleiche Höhe war als Abseits. In der ersten Halbzeit haben wir uns viel zu sehr auf einen Schlagabtausch eingelassen anstatt spielerische Lösungen zu finden, die wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit ist uns das gelungen, das haben wir echt gut gemacht, sind aber an der fehlenden Präzision im letzten Drittel gescheitert. Der Torwart hat hervorragend gehalten und der Gegner hat sich den Sieg mit einer engagierten Leistung verdient. Für uns geht die Welt jetzt nicht unter. Jetzt haben wir halt mal ein Spiel verloren, das erste seit September, glaube ich.»