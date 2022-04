2:0-Auswärtssieg in Genf: Fazliji und Lungoyi lassen FCSG jubeln

Auswärtssieg Es läuft! – Fazliji und Lungoyi lassen die St.Galler gegen Servette jubeln und auf Rang vier vorrücken Vielleicht mit etwas Glück, aber nicht unverdient und mit einer kämpferisch einwandfreien Leistung gewinnen die Ostschweizer in der 32.Runde bei Servette 2:0. Sie rücken damit auf Platz vier vor und machen den Young Boys im Kampf um den Europacupplatz Druck. Christian Brägger, Genf Jetzt kommentieren 30.04.2022, 23.13 Uhr

Perfekte Haltung, strammer Schuss: Betim Fazliji trifft aus 28 Metern zur St.Galler Führung. Bild: Freshfocus

Der FC St.Gallen kann nicht ganz verbergen, dass es alsbald noch ein grösseres Spiel vor sich hat. Und Servette agiert zu selten zwingend, beklagt aber auch etwas Pech bei einem Imeri-Freistoss ans Lattenkreuz. Doch dann schlägt die Sekunde für Betim Fazliji – sein Prachtstor in der 68. Minute und der späte Treffer von Lungoyi bringen den Espen drei Punkte und neu Platz vier. Spielnote: 4,5

0:1, 68. Minute, Betim Fazliji: Der Rebsteiner bekommt seitlich vor dem Sechzehner den Ball und fasst sich ein Herz. Sein Geschoss landet unhaltbar für Jérémy Frick in der hohen entfernten Torecke – Prädikat «Tor des Monats».

0:2, 88. Minute, Christopher Lungoyi: Eine Kombination der Einwechselspieler. Alexandre Jankewitz dribbelt sich im Sechzehner durch und legt auf Christopher Lungoyi zurück, dieser netzt problemlos ein.

Der FC St.Gallen tritt in Genf auf vier Positionen verändert an im Vergleich zur Partie gegen Lugano. Es gilt, als Fünftplatzierter den Tabellennachbarn auf Distanz zu halten, und womöglich den Abstand auf den vierten Platz der Tessiner zu verringern. Servette seinerseits hat zuletzt zweimal verloren.

Und so entwickelt sich eine Partie, in die die Ostschweizer besser starten und Betim Fazliji zu einer ersten guten Chance kommt in der 10.Minute. Danach aber finden sich die Grenats besser zurecht, und es braucht schon eine Glanztat von Lawrence Ati Zigi, um in der 20.Minute die Genfer Führung durch Kastriot Imeri zu verhindern. Im Nachschuss scheitert auch noch Timothé Cognat.

Imeri ist es denn auch, der Zigi bei einem Freistoss in der 32.Minute aus rund 20 Metern Distanz keine Chance gelassen hätte; doch das Lattenkreuz steht dem St.Galler Goalie bei. Spätestens jetzt lässt sich sagen: Für die Ostschweizer könnte das schwierig werden mit einem Dreier hier im Stade de Genève vor spärlich besetzten Rängen – im Kybunpark wäre selbige Affiche derzeit wohl ausverkauft.

Der FC St.Gallen bleibt im Spiel lange ungefährlich – auch hier, nach einer Freistoss-Hereingabe Jordi Quintillàs. Bild: KEYSTONE

In die Pause gehen die beiden Teams mit einer gewissen Logik torlos, weil St.Gallen nie wirklich sein gefürchtetes Pressing aufziehen kann und Servette auch nicht gerade brilliert. Eigentlich spielt sich das Geschehen mehrheitlich im Mittelfeld ab und man macht sich dahingehend seine Gedanken, dass und wie das Spiel nur besser werden könnte.

Aber es wird vorerst nicht besser. Fast hat man das Gefühl, St.Gallen wolle nicht mehr, und Servette könne nicht mehr. Der erste Abschluss der Zeidler-Elf lässt sich von Lukas Görtler in der 62.Minute notieren. Ist er die Initialzündung ? Jedenfalls wechseln sowohl Alain Geiger und Peter Zeidler in der Folge gleich mehrmals. Betim Fazliji bleibt aber vorerst noch auf dem Platz – und trifft knapp 20 Minuten vor Schluss mit seinem Geschoss in die hohe Torecke mitten ins Genfer Herz. Was für ein Tor.

In der Folge bemühen sich die Genfer, vor heimischem Publikum den Schaden zu beheben. In der 79.Minute braucht es wieder einmal Zigi, der glänzend gegen den eingewechselten Dimitri Oberlin pariert. Servette drückt in der Schlussphase, zwingend ist das Heimteam aber nicht mehr. Und St.Gallen kontert, bleibt aber bis zum Schluss zu ungenau.

Der Ball ist rund und nach dem Spiel jubelt der FCSG: Die St.Galler Erfolgsserie hält an – auch wenn der Auftritt in Genf erst gegen Ende Leichtigkeit ausstrahlte. Bild: Freshfocus

Nur einmal ist das nicht der Fall, als der eingewechselte Christopher Lungoyi einen Jankewitz-Pass einnetzt. Kurz vor Schluss ist das, weshalb die drei Punkte Tatsache und letztlich nicht gestohlen sind. St.Gallen mit neu 47 Punkten und Platz vier übt also mächtig Druck auf den Europacupplatz der Young Boys aus. On verra.

Betim Fazliji: Das Tor des Rebsteiners ist eine Augenweide, es macht ihn zum «Mann des Spiels». Und vielleicht sichert es dem 22-Jährigen ja das Ticket für die Startelf im Cupfinal. Und natürlich ist Lawrence Ati Zigi wie gewohnt eine Wand.

Die Stürmer der Startelf haben ziemlich Mühe, sich in Szene zu setzen. Weder Kwadwo Duah noch Fabian Schubert gelingt dies, was aber auch an den fehlenden Bällen liegt. Auch für Victor Ruiz ist es hinter den Spitzen kein formidabler Abend.

Wer mit dem Zug am frühen Nachmittag nach Genf ans Spiel des FC St.Gallen reist, der muss sich in Geduld üben. Die SBB hat wieder einmal technische Probleme, in Morges ist kein Durchkommen, man strandet in Lausanne. Und wartet. Und wartet. Und erwischt schliesslich noch einen Bummler, der bis nach Genf keine Station mehr auslässt. Immerhin schafft man es noch rechtzeitig zum Match. Zum Glück ist noch nicht Cupfinal, da wäre Unsereins wohl schon ungleich angespannter gewesen und der Taxianruf erfolgt.

Die St.Galler Fans sind an diesem Samstag vor allem im Kybunpark und damit beschäftigt, mit der Saisonkarte eines der 12'500 begehrten Cupfinaltickets zu ergattern. Auch hier ist viel Geduld gefragt, um an eine der Kassen zu gelangen. Bereits in den frühesten Morgenstunden bildet sich eine riesengrosse, weit über 100 Meter lange Menschenschlange – sie wächst mehr und mehr an. Die Vorfreude auf die Partie ist riesengross, Sektor C ist bereits ausverkauft. Dem Vernehmen nach sind auch einige Fans ins Tessin gereist, sie holen sich vom Kontingent des FC Lugano Eintrittskarten. So viel steht fest: In zwei Wochen wird Grünweiss dominieren, die Euphorie ist riesig!

Anstehen für den Cupfinal: Die Menschenschlange vor dem Kybunpark ist lang und länger. Video: Martin Oswald

In Genf hat es am Spiel aber ebenfalls eine grünweisse Hundertschaft, die mächtig Stimmung macht. Und der kein Weg zu weit ist für ihren FC St.Gallen. Dazu gibt es noch ein Hin und Her mit den Fans der Westschweizer, die schon jetzt kundtun, wem ihre Sympathien im Cupfinal gelten werden: Dem FC Lugano. Der Anhang der Grünweissen ist aber um keine Antwort verlegen.

Auch in Genf vor Ort, wenn auch gesanglich bereits in Bern: der St.Galler Anhang. Bild: Renato Schatz

