«Warum immer wir?» Frustrierter FCSG-Trainer Zeidler nach 0:1

Auswärtsniederlage «Warum immer wir? Wir haben ein Abonnement auf den VAR»: Frustrierter FCSG-Trainer Zeidler mag nichts von einem Fluch wissen – derweil findet Görtler lobende Worte Der FC St.Gallen verliert auf der Schützenwiese 0:1 und kämpft mit alten Problemen. Zumal mit VAR, Rot und Winterthur alles wie gehabt ist. Immerhin lobt FCW-Trainer Bruno Berner die Ostschweizer und Captain Görtler die Tugenden. Christian Brägger, Winterthur Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Der unhaltbare Sonntagsschuss von Noe Holenstein passt zum verkorksten St.Galler Nachmittag. Bild: KEY

Fussball ist ein Spiel zwischen zwei Teams mit je elf Akteuren. In der Theorie. Sie ist ganz einfach, und am Ende gewinnt nicht immer, aber meist die bessere Mannschaft. In der Praxis sieht das beim FC St.Gallen des Öfteren anders aus, weil er sich bis zum Schlusspfiff zahlenmässig dezimiert und den Unparteiischen auf dem Platz dazu veranlasst, zum zweiten Mal die gelbe oder gar direkt die rote Karte zu zeigen. Bisweilen nach Eingriffen des VAR, des Videoschiedsrichters in Volketswil.

Gegen Winterthur handelten sich die favorisierten Ostschweizer diese Hypothek nach sage und schreibe acht Sekunden ein: Julian von Moos traf in luftiger Höhe mit gestrecktem Bein seinen Gegenspieler Tobias Schättin hart und an der Grenze des Erlaubten. War für Stefan Horisberger diese Grenze vertretbar, war es das für den VAR nicht. Die Folge: direkter Platzverweis für den Thurgauer von Moos – Rekord in der Geschichte der Super League, sofern man den Zeitpunkt des Foulspiels als Richtwert nimmt.

Zeidler: «Warum sind es immer wir mit dem VAR?

Weshalb dies alles hier so ausführlich beschrieben werden muss nach einer Begegnung, die allein schon kraft ihrer Vorgeschichten über genügend Zündstoff verfügt hätte, ist klar: weil die über 90 Minuten personell dezimierten St.Galler, obschon nicht gänzlich das schlechtere Team, 0:1 dem bis dahin Tabellenletzten unterlagen. Und weil Peter Zeidler sich kaum beruhigen konnte und wollte, vor allem nicht während des Spiels. Der Trainer fühlte sich und seinen FC St.Gallen ungerecht behandelt.

So wollten die St.Galler jubeln. Bild: Freshfocus

Auch nach dem Schlusspfiff fand er klare Worte, weil: VAR, rote Karte, Winterthur, Komplex im Hexenkessel Schützenwiese, es war und ist zum Verzweifeln aus grünweisser Optik. Zeidler also sagte: «Warum sind es immer wir? Wir haben es in der Schweiz so, dass jede Woche über den VAR diskutiert wird. Und wir haben darauf ein Abonnement. Aber schon klar: Es war unser Foul. Ich frage mich, ob man in dieser Szene Rot zeigen muss – und wir sind danach die Leidtragenden.» Es war aber schon so: Der Platzverweis war zwar hart, jedoch nachvollziehbar, weil von Moos’ Einsteigen nicht ungefährlich wirkte.

Vor allem in der ersten Halbzeit nichts gemerkt von Unterzahl

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten sich die St.Galler trotz des Ungemachs gut sortiert. Sie blieben bei ihren Prinzipien, hielten die Energie hoch. Chancen besassen nur sie, die beide Male Chadrac Akolo nach Vorarbeit von Emmanuel Latte Lath vergab. Während Winterthur mental damit Mühe hatte, erstmals seit der Rückkehr in die Super League unverhofft favorisiert zu sein.

Die entscheidende Szene. Rot für Julian von Moos. Bild: Freshfocus

Coach Bruno Berner sagte: «Plötzlich hatten wir mit einem Mann mehr etwas zu verlieren. Das ist nicht gut für uns und eine neue Erfahrung. Wir können nicht dominanten Fussball spielen, mit dem, wer wir sind und was wir haben. Aber das lernen wir noch.» Berner sprach davon, dass es ein knorziger Sieg gewesen sei. Und ein Punkt für den FC St.Gallen verdient gewesen wäre. «Das müssen wir fairerweise feststellen», sagte er.

Sieg nicht gestohlen, laut Berner hätte der FCSG Punkt verdient

Sein Team hatte den Sieg aber nicht gestohlen, weil es in der zweiten Halbzeit besser mit der von den Gästen geschaffenen Realität zurechtkam. Auch passte es zu diesem Nachmittag, dass Winterthur in der 53.Minute mit einem Sonntagsschuss des eingewechselten 18-jährigen Noe Holenstein das einzige Tor erzielte; ein Aussenrist-Dropkick von ausserhalb des Sechzehners, wie er kaum in einem Lehrbuch zu finden ist.

FCSG-Trainer Peter Zeidler: «Wir haben keine Komplex» Bild: Freshfocus

Der Aufsteiger aus Zürich erzielte damit zum 15.Mal in Serie in einem Super-League-Spiel ein Tor. Mehrmals trifft er nie. Natürlich war es nun sehr schwierig für die St.Galler, auswärts vor 8400 Zuschauern in Cupstimmung, dezimiert und den VAR gegen sich wähnend, noch etwas zu reissen. Sie versuchten es zwar und kämpften, zwingende Möglichkeiten hatten sie jedoch keine mehr, eher stand Winterthur dem zweiten Treffer nahe.

Fehlt Wettkampfglück, kommt meist noch Pech dazu

Mit Ausnahme der 70.Minute, als Jordi Quintillà per herrlichem Distanzschuss nur den Pfosten traf. Wenn das Wettkampfglück fehlt, kommt meist noch das Pech hinzu. Spätestens nach dieser Szene und dem anschliessenden Foul von Isaac Schmidt an Roman Buess spürte man kurzzeitig eine hitzige Stimmung auf dem Rasen und dieses Elektrisierende auf den Rängen. Es ging auch um die Ehre.

Zeidler sagte: «Die Enttäuschung ist riesengross, wir müssen das zuerst sacken lassen.» Für ihn war es nun die bereits dritte Panne in Unterzahl in der Eulachstadt, zu jener im Cup 2019 kam nun das zweite 0:1 in dieser Saison dazu. Kein Landschaden zwar nach fünf Wochen ohne Niederlage, weil die Rivalen um Platz zwei ebenfalls nicht gerade brillierten und St.Gallen als Vierter weiterhin ambitioniert bleiben darf.

Der Einsatz stimmt. Bild: KEYSTONE

Immerhin fiel das Team diesmal nicht auseinander, nicht wie in Genf im September 2021, als Jérémy Guillemenot den Platz nach zwei Zeigerumdrehungen verlassen musste und man 1:5 verlor. Lukas Görtler, nach überstandener Knieverletzung wieder der Captain, sagte: «Letztes Mal liessen wir hier die Grundtugenden vermissen. Jetzt war das gar nicht so. Wir haben alles versucht, das gibt Zuversicht.»

Zeidler und Görtler verneinen einen Komplex

Zeidler wie Görtler wollten beide nichts von einem Komplex respektive «Schützenwiesen-Fluch» wissen. Dennoch ist es ganz gut, ist jetzt Länderspielpause. Lawrence Ati Zigi, von Moos oder Leonidas Stergiou strömen nun in alle Himmelsrichtungen und haben die Möglichkeit, den Kopf etwas zu lüften, nicht nur immer im «Schema grünweiss» zu denken. Vielleicht täte das und damit etwas geistige Frische auch den Daheimbleibenden ganz gut – wobei: Am Donnerstag testen sie bereits wieder in Augsburg.