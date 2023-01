Auswärtsniederlage Die Aufarbeitung zum 0:1: Es gibt auf Seite des FC St.Gallen nichts schönzureden und deshalb klare Worte zum kollektiven Versagen Der FC St.Gallen verliert trotz 73 Minuten Überzahl gegen Zürich 0:1. Die Niederlage hat Züge einer Blamage. Trainer Zeidler und Captain Görtler üben Kritik. Was sonst noch in den Katakomben des Letzigrund geschah – der Hintergrund. Christian Brägger, Zürich Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Die Entscheidung kurz vor Schluss: St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi ist an diesem Nachmittag für einmal machtlos. Bild: KEY

Fast schien es, als würden die St.Galler sich immerhin jetzt, zurück in den Katakomben, hineinsteigern. Zuvor auf dem Rasen war ihnen das überhaupt nicht gelungen, im Gegenteil. Beim 0:1 gegen den FC Zürich, der damit auch die «rote Laterne» an den Kantonsrivalen Winterthur übergab, war schon die erste Halbzeit ungenügend, und die zweite dann so richtig schlecht. Oder einfach lausig.

Notabene gegen personell dezimierte Zürcher, weil Mittelfeldspieler Bledian Krasniqi in der 17.Minute nach einem üblen Foul an Jérémy Guillemenot die rote Karte gesehen hatte. Da passte es ins schiefe St.Galler Bild, dass der Siegtreffer für das Heimteam spät in der 88.Minute fiel. Und Guillemenot, bis dahin offensiv der einzige Aktivposten, diesen gar selbst erzielte nach einem unnötigen Corner für den FC Zürich.

Maglica: «Das ist etwas vom Schlimmsten»

Matej Maglica fand in den Katakomben noch nüchterne Worte, der Innenverteidiger sagte: «So lange mit einem Mann mehr auf dem Platz und dann zu verlieren, das ist etwas vom Schlimmsten. Es fehlten ein paar Prozente. Dabei wollten wir aggressiver sein und mehr Chancen kreieren. Das ist uns nicht gelungen.» Maglica, der wie die Mehrheit seiner Mitspieler keinen guten Auftritt hatte und bei einigen gefährlichen Aktionen des Gegners alles andere als eine «bella figura» hinterliess, wollte dennoch nicht zu starke Kritik üben. Es hätte auch nichts gebracht.

Lukas Görtler, der unter der Woche kaum trainierte wegen einer Fussverletzung (Teilriss eines Bandes, dazu ein Bluterguss), wurde da schon deutlicher. «Wir waren extrem schwerfällig, verkrampft, uns fehlte die Leichtigkeit. Die Niederlage ist absolut verdient. Wir hätten eigentlich schon viel früher in Rückstand geraten müssen. Es war heute ein Qualitätsproblem.» Der Captain wies darauf hin, dass man gegen Basel und Zürich nun fast 120 Minuten lang einen Mann mehr auf dem Platz hatte, aber nur wenig bis nichts kreiert habe.

Es reicht nicht, auch in dieser Spielszene: Lukas Görtler Bild: Freshfocus

Logisch anhand der Leistung

Tatsächlich war die Niederlage in der Limmatstadt mit Blick auf die Leistung der St.Galler logisch. Noch schlimmer: Sie hatte die Züge einer Blamage, sogar Görtler musste sich das eingestehen.

«Ich tue mich schwer mit diesem Wort, weil damit einherginge, dass die Mannschaft nicht wollte. Aber ja, man muss es so bezeichnen: es ist schon ein bisschen eine Blamage.»

Die deutlichsten Worte fand Peter Zeidler. Der Trainer des FC St.Gallen war sichtlich bedient, er sagte: «Es war sehr schlecht. Mit einer solchen Leistung hat man keinen Punkt verdient, deshalb schleichen wir jetzt wie begossene Pudel vom Platz und fahren bitter enttäuscht nach Hause. Ich bin sprachlos, wie die Niederlage zustande kam.» Zeidler, konsterniert wie er gerade war, schob nach: «Ich muss es deutlich sagen: Wir haben heute gemeinsam versagt.»

Alles rufen nützt nichts: Trainer Peter Zeidler. Bild: KEY

Es wäre nie leichter gewesen, in Zürich zu gewinnen

So lagen die Gefühlswelten der beiden Mannschaften diametral auseinander. Dennoch wäre es kaum jemals leichter gewesen, in Zürich zu punkten, so wie das Spiel lief. Eines, das eigentlich innert Kürze erzählt ist. Es war im Prinzip nur die eine Szene, die bei Minusgraden Feuer ins Geschehen brachte. Und die Farbe rot.

Waren die Zürcher bis zur besagten 17.Minute bereits das bessere Team, waren sie es danach erst recht, wenngleich sie logischerweise fast nur konterten. Wie der Platzverweis ihnen Kraft und Mut gab und sie zusammenschweisste, so raubte er dem Gast die Energie wie Aggressivität und damit die Dinge, die im Fussball zählen. Auch fehlte ihm an diesem Sonntagnachmittag die nötige Mentalität, geschweige denn hatte er die spielerischen Mittel und Ideen; womöglich mussten die Ostschweizer auf zu viele Verletzte oder Angeschlagene verzichten.

Es wirkte etwas peinlich

Zwar vergab Guillemenot bis zur Pause zwei gute Torchancen, doch es brauchte auf der anderen Seite Weltklasseparaden von Lawrence Ati Zigi gegen Jonathan Okita und Aiyegun Tosin sowie einmal Adrian Guerreros Unvermögen, dass die Gäste nicht bereits früher in Rückstand gerieten. Das war bemerkenswert, wirkte etwas peinlich gar. Und deckte die Ungenauigkeiten wie eine Schwerfälligkeit der Zeidler-Elf gnadenlos auf.

So spielte es auch nicht in die Karten, dass der Arbeitstag der hoch gehandelten Salzburg-Leihgabe Roko Simic, welche die Ostschweizer selbst schon im Visier hatten, aus taktischen Überlegungen von Trainer Bo Henriksen früh beendet war.

Schwieriger Einstand für Geubbels und Dajaku

Wenigstens feierten mit Willem Geubbels und Leon Dajaku zwei St.Galler im Letzigrund vor knapp 15000 frierenden Fans ihr Début. Schwieriger hätte ihr Einstand nicht sein können, wenngleich das Duo zu einem Zeitpunkt eingriff, als Zeidler noch auf drei Punkte hoffte. Weit gefehlt.

Willem Geubbels (links) und Leon Dajaku (rechts): Enttäuschung beim Début. Bild: Freshfocus

Es ist das Gute für den Tabellenvierten, der im Jahr 2023 erst einen Punkt hat: Die nächste Partie kommt bestimmt, bereits am Samstag gegen Servette. Bleibt zu hoffen, dass dann im Kybunpark die kollektive Ratlosigkeit Geschichte ist. Es war symptomatisch: Die Lokomotive des St.Galler Fanzugs war gestern ausgefallen, der Ersatz kam später an – die grünweisse Equipe gar nie.

