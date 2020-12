Aussenseiter im Letzigrund Von null auf hundert: Der FC St.Gallen tritt vier Tage nach Ende der Quarantäne mit Rückstand beim FC Zürich an – dem Team der Stunde Der FC St.Gallen nach der Quarantäne und vor dem Nachtragsspiel vom Mittwoch beim FC Zürich – neun Fragen, neun Antworten. Patricia Loher 09.12.2020, 05.00 Uhr

Der FC St. Gallen – im Bild Victor Ruiz – war zuletzt zu einer Spielpause gezwungen. Claudio Thoma/Freshfocus

Nach neuntägiger Isolation und einigen wenigen Trainings trifft der FC St.Gallen am Mittwoch ab 18.15 Uhr gleich auf einen formstarken Gegner. Trainer Peter Zeidler bezeichnet den FC Zürich als «Mannschaft der Stunde».

Nach dem Trainerwechsel von Ludovic Magnin zu Massimo Rizzo haben die Zürcher vier von sechs Partien gewonnen und nur einmal verloren. Unterdessen belegen sie Rang drei.

Aufgrund des Trainingsrückstandes sind die Ostschweizer gegenüber den Zürchern im Nachteil. «Darüber denken wir nicht nach», sagt Zeidler. Was sich beim FC St.Gallen in den vergangenen Tagen getan hat und wie sich die Ausgangslage präsentiert – ein Überblick:

Am Sonntag versammelte sich ein grosser Teil der Mannschaft nach der Quarantäne wieder zum Training. «Es herrschte eine positive, freudige Atmosphäre», sagt Zeidler. Und weiter:

«Wir alle waren froh, wieder raus zu dürfen und uns sehen zu können.»

Erst am Dienstag aus der Isolation zurückgekehrt sind Miro Muheim, Nicolas Lüchinger und Yannis Letard, die als letzte St.Galler Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Es gab laut Trainer Zeidler eine «Quarantäne-Gruppe» und eine Gruppe mit Spielern, welche das Coronavirus und die damit verbundene Isolation bereits hinter sich hatten. Während die «Quarantäne-Gruppe» zu Hause bleiben musste, durften sich die anderen Spieler dem Trainingsbetrieb der U21 anschliessen.

Vincent Rüfli musste trotz überstandener Coronainfektion auch in Quarantäne. Claudio Thoma/Freshfocus

Nicht zu dieser Gruppe gehörten Boris Babic, der im Juni positiv getestet wurde, und Vincent Rüfli, der sich – was bis anhin nicht bekannt war – während der Sommerpause angesteckt hatte. Sowohl Babic als auch Rüfli mussten ebenfalls in Isolation.

Bevor sich die Spieler wieder wie vor der Coronavirus-Infektion belasten können, werden sie genau untersucht. Im Zentrum stehen vor allem Lunge und Herz. Es muss ausgeschlossen werden, dass Covid-19 diese Organe angegriffen hat und es zu Spätfolgen kommt.

Besonders heikel wäre eine Herzmuskel-Entzündung. «Die Spieler erhalten vom Arzt erst dann grünes Licht, wenn die Testergebnisse ausfallen, wie gewünscht», sagt Trainer Zeidler.

Peter Zeidler darf seine Mannschaft seit Sonntag wieder trainieren. Andy Müller/Freshfocus

Er habe mehr Fussball geschaut denn je, sagt Zeidler. «Aber natürlich im Sinne meines Berufs, dabei auch etwas lernen zu können.» Allerdings gesteht der 58-Jährige auch, irgendwann die Tage zu Hause und bis zum Ende der Quarantäne gezählt zu haben. Den Kontakt zu seinen Spielern hielt er telefonisch aufrecht.

Davon ist auszugehen. Die Zürcher sind im Rhythmus, trainierten und konnten am vergangenen Sonntag spielen: Beim 4:0 gegen Lausanne haben sie sich weiteres Selbstvertrauen geholt. Bei St.Gallen aber mussten aufgrund der Coronafälle und der Quarantäne sowohl die Partie gegen Zürich als auch das Heimspiel gegen Vaduz verschoben werden.

Die Ostschweizer haben letztmals am 22. November beim 2:2 gegen Lausanne gespielt, gemeinsam trainiert wurde länger nicht. Hinzu kommt, dass St.Gallen in Zürich wohl auf den einen oder anderen Spieler verzichten wird, der erst kürzlich aus der Quarantäne zurückgekehrt ist.

Am Dienstagmittag ist an der Medienkonferenz bezüglich Personalien noch einiges offen. «Ein paar Spieler, die man wohl erwarten würde, sind nicht dabei», so Zeidler. Namen nennt er keine. Gut möglich aber, dass dies Akteure betrifft, die noch nicht lange zurück sind wie Betim Fazliji oder Miro Muheim.

Definitiv fehlen werden Nicolas Lüchinger und Lorenzo Gonzalez. Beide sind nach den Knieverletzungen allerdings wieder im Mannschaftstraining.

Zürichs Interimstrainer Massimo Rizzo. Ennio Leanza/Keystone

Die Mannschaft sei befreit von Ludovic Magnins kompliziertem Offensivfussball, schreibt die NZZ. Rizzos einfacheres Spielsystem scheine sie besser zu verstehen. Der FC Zürich ist unter dem früheren Verteidiger Rizzo vor allem defensiv stabil geworden. Während das Team in den ersten drei Spielen der Saison acht Gegentore kassierte, waren es in den sechs Partien unter Rizzo nur noch fünf.

Der FC Zürich war in der vergangenen Saison einer der wenigen Angstgegner. Zwar gewann St.Gallen in der drittletzten Runde im Letzigrund mit 3:1. Davor aber setzte es drei Niederlagen ab: ein 1:2 auswärts am 14. August 2019, ein 1:3 im Kybunpark kurz vor der Winterpause und ein 0:4 am 25. Juni trotz starker erster 30 Minuten.

Der FC St.Gallen absolviert in den kommenden 13 Tagen fünf Partien. Nach dem Spiel im Letzigrund reist er nach Lausanne, am 16. Dezember empfängt er Lugano, am 19. Dezember spielt er in Basel, ehe er am 22. Dezember auf die Young Boys trifft.