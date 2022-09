Wiedersehen mit Kwadwo Duah: St.Gallen fordert Nürnberg heraus

Testspiel Auf ein Wiedersehen mit Stürmer Kwadwo Duah: St.Gallen fordert den 1. FC Nürnberg heraus Der FC St.Gallen testet heute Donnerstag gegen den 1. FC Nürnberg und freut sich auf das Wiedersehen mit Kwadwo Duah. Der ehemalige FCSG-Stürmer spricht über den durchzogenen Saisonstart der Nürnberger, über seinen dennoch gelungenen Einstand - und er sagt, was sich die St.Galler Fussballer heute besonders von ihm wünschen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Kwadwo Duah hat in Nürnberg Fuss gefasst, dem «Club» läuft’s aber nicht wie gewünscht.

Vielleicht muss sich Kwadwo Duah heute eine Ruhepause gönnen – ausgerechnet am Tag, an dem seine ehemaligen Teamkollegen vom FC St.Gallen auf seinen neuen Klub treffen. «Ich weiss nicht, ob ich zum Einsatz komme», sagt der 25-Jährige vor dem Testspiel. Was aber nichts Schlechtes für ihn zu bedeuten hat. Stichwort «Belastungssteuerung»: Da Duah in den ersten neun Runden der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg stets lange im Einsatz war, braucht sein Körper etwas Ruhe.

Dennoch freut er sich auf das Wiedersehen, heute ab 13 Uhr beim Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Viele Chatnachrichten hat er in den vergangenen Tagen mit St.Galler Spielern ausgetauscht. Ein spezifischer Wunsch sei einige Male formuliert worden aus der Ostschweiz, sagt der Stürmer und lacht: Das mit «Duah» beschriftete FCN-Trikot wollen sich gleich mehrere St.Galler Fussballer sichern. «Ich bringe wohl ein paar Shirts zum Spiel mit.» Sie bleiben unverschwitzt – umso besser.

Duah war in Nürnberg schnell im Fokus

Duah ist in bester Erinnerung in der Ostschweiz. Er war es, der für den FC Wil in der Challenge-League-Saison 2019/20 zwölf Tore erzielte. Und er war es auch, der für den Aufschwung des FC St.Gallen am Anfang dieses Jahres stand. Traf der Stürmer in der Hinrunde 2021 noch kaum einmal, lief es im neuen Jahr: Auch dank seiner zwölf Rückrundentore kam der FC St.Gallen aus der Gefahrenzone in der Meisterschaft. Duah überzeugte mit präzisen Abschlüssen aus allen Lagen, mit seinem Tempo und der Abgeklärtheit, die mit jedem Tor auffälliger wurde.

Auch in St.Gallen lernte Kwadwo Duah viel. Und auch dort war das Vertrauen gross, selbst wenn es mal nicht lief, erinnert sich der Stürmer. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ein Wechsel am Ende des Jahres lag auf der Hand. Sein Vertrag wäre 2023 ausgelaufen in St.Gallen – die Ostschweizer sicherten sich mit dem Transfer wohl rund 1,2 Millionen Franken. Ein weinendes Auge wegen des Abgangs gab es dennoch.

Tor gegen Arsenal hat einiges in Bewegung gesetzt

St.Gallens Sportchef Alain Sutter, der 1993 ebenfalls den 1. FC Nürnberg als erste Station im Ausland gewählt hatte, sagt in einem Interview, das der Klub vor dem Testspiel auf der FCN-Website aufgeschaltet hat:

Tatsächlich hat Duah schnell Fuss gefasst im Süden Deutschlands. «Der gute Beginn hat für mich vieles vereinfacht. Ich traf im Testspiel gegen Arsenal, dann in der ersten Partie gegen St.Pauli. Da war ich schnell im Fokus, auch bei den Medien – und so wurde ich in der Stadt schon früh erkannt und auch immer mal wieder von den Leuten angesprochen.»

Kwadwo Duah traf in der ersten Partie gegen St.Pauli, Frank Peters/Freshfocus / Witters

In der Meisterschaft bringt es Duah unterdessen auf drei Tore und einen Assist, meist kam er fast über die ganze Spieldauer zum Einsatz. «Ich werde variabel eingesetzt – Mal als klassischer Mittelstürmer, mal hinter den Spitzen. Das gefällt mir.» Dennoch kann er nicht rundum zufrieden sein. Nach einem passablen Start hat Nürnberg bereits den Anschluss an die Spitzenplätze verloren, liegt noch drei Zähler vor dem Tabellenende.

«Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte, wir hatten uns das zu Beginn der Saison anders vorgestellt. Aber die Qualität im Team ist gross, es liegt noch viel drin.»

Dennoch scheint Duah zufrieden, sich im Sommer für den «Club» entschieden zu haben.

«Ich tat es, weil ich spürte: Der Klub will mich unbedingt. Es gab weitere Angebote, aus der Serie A zum Beispiel. Aber für mich war klar: Den ersten Schritt ins Ausland möchte ich an einen Ort machen, wo man mich wirklich braucht – das wäre in Italiens höchster Liga im Sommer möglicherweise noch nicht zwingend gegeben gewesen.»

Die Wahl war auch auf Nürnberg gefallen, weil der «Club» stets mit Aufstiegsambitionen unterwegs ist. «Die Bundesliga ist für mich sicher irgendwann ein Ziel», sagt Duah. Doch auch wenn es vorerst «nur» die 2. Bundesliga ist, ist der Berner von der Ambiance überwältigt.

«Der Fussball wird hier noch einmal anders gelebt»

Im Derby gegen Greuther Fürth beim 2:0-Sieg waren über 40000 Zuschauer da. Der Fussball werde noch einmal ganz anders gelebt als in der Schweiz.

«Verlierst du ein Spiel, ist dafür auch die Enttäuschung stärker spürbar. Und wehe, das Team hat in der Wahrnehmung der Menschen nicht gekämpft – das wird von den Fans sehr schnell registriert.»

Einen Unterschied zum FC St.Gallen nimmt Duah auch in der Spielanlage des Teams wahr. «Wir pressen auch – nicht so hoch, dafür gezielter. Ich fühle mich in beiden Spielsystemen wohl.»

Jedenfalls scheint Duahs Weg noch lange nicht zu Ende – auch wenn er etwas später Fahrt aufnahm als andere. Dass er nicht schon mit 20 Jahren den definitiven Schritt in die Super League schaffte, habe wohl damit zu tun, dass ihm im Nachwuchs vieles etwas zu leicht von der Hand ging.

«Als es bei den Profis ernst galt, konnte ich zunächst nicht zusetzen. Dieses Setting musste ich zuerst ablegen.»

Als YB-Spieler war er immer wieder ausgeliehen worden, zu Xamax, Winterthur, Servette, dann wechselte er per Festkontrakt zu Wil. Er erinnert sich, wie sich dort gewissermassen der Knoten löste. «Mit Ciriaco Sforza hatte ich einen Trainer, der mich vieles lehrte und mir viel Vertrauen schenkte. Danach in St.Gallen war das ebenso: Auch dort lernte ich viel, und auch dort war das Vertrauen gross, selbst wenn es mal nicht lief. So wurde ich immer konstanter.» Mit dem Nachteil, dass er heute wohl auf der Bank sitzt.

