Ausland in der Super League Sonderfall aus der Nachbarschaft – wie der FC Vaduz den Sturm der Coronapandemie überstehen will und weshalb er sich in der Schweiz einkaufen muss Der FC Vaduz wird vom Land Liechtenstein wohl bald auch unterstützt. Aber die Rechnungen aus der Schweiz bleiben. Am Mittwoch gastiert der Aufsteiger beim FC St.Gallen Patricia Loher 19.01.2021, 05.00 Uhr

Der frühere St.Galler Tunahan Cicek ist heute ein Leistungsträger der Mannschaft aus dem Fürstentum Liechtenstein. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Vaduz, 4. Januar 2021)

Eine Stunde hat Patrick Burgmeier Zeit. Danach bestreitet Vaduz gegen Dornbirn sein letztes Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft. Der Präsident hat versprochen, mitzuhelfen, den Kunstrasen vom Schnee zu befreien. Es ist eine Knochenarbeit. Aber ein bisschen hilft sie, den Kopf zu lüften in diesen turbulenten Tagen.

Die Coronapandemie schüttelt auch den bekanntesten Sportverein Liechtensteins durch. Dabei war die Euphorie im Fürstentum noch im Sommer gross gewesen: Als Aussenseiter hatte der FC Vaduz die Grasshoppers hinter sich gelassen, in der Barrage setzte er sich gegen Thun durch und stieg nach drei Saisons in der Challenge League wieder in die höchste Liga auf.

Vaduz, das zuvor vor durchschnittlich 1300 Zuschauern gespielt hatte, freute sich auf Gegner wie St.Gallen oder Basel, deren Gästefans den Rheinpark füllen würden.

Auch im Fürstentum ist die Solidarität gross

Bis in den Oktober hinein sah es gut aus, die Fallzahlen blieben tief, das Grossveranstaltungsverbot war aufgehoben. Doch die Hoffnungen platzten, als Covid-19 erneut zu wüten begann. Burgmeier, der vor eineinhalb Jahren die Nachfolge von Ruth Ospelt übernommen hat, sagt:

Patrick Burgmeier, Präsident FC Vaduz Bild: Eddy Risch

«Spiele ohne Publikum tun uns jetzt finanziell natürlich mehr weh als noch in der Challenge League.»

Zudem rechnet der Klub damit, dass ihn Kompensationsforderungen erreichen könnten. «Bis anhin ist die Solidarität jedoch gross», so der Präsident.

Während für Schweizer Spitzensportklubs die Hürden, um an staatliche Unterstützungsgelder zu kommen, nicht mehr gar so hoch sind, war einige Zeit ungewiss, ob auch Vaduz von seinem Land finanzielle Hilfe erwarten darf. Unterdessen aber hat sich einiges getan.

Liechtensteins Wirtschafts- und Sportminister Daniel Risch erkundigte sich beim Bundesamt für Sport, wie viel Geld der FC Vaduz erhalten könnte, wäre er ein Schweizer Klub. Laut Burgmeier zeichnet sich eine Lösung ab. «Es wird ein Modell erarbeitet, das sich an der Schweiz orientiert», sagt der 40-Jährige.

Das kleinste Budget der Liga

Wenigstens brauchen sie in Vaduz nicht zu befürchten, dass öffentliche Gelder an Lohnkürzungen gekoppelt werden. Beantragt ein Schweizer Klub einen A-fonds-perdu-Beitrag, müssen Jahreslöhne von über 148000 Franken um 20 Prozent gekürzt werden. Solche Saläre liegen in Vaduz nicht drin.

Im Frühling haben Recherchen des «Blicks» zu den Löhnen im Schweizer Fussball ergeben, dass beim FC Vaduz nur ein paar Spieler über 5000 Franken verdienten, wobei diese Gehälter weit entfernt seien von der 10000er-Marke.

Nach dem Aufstieg in die höchste Schweizer Liga dürften die Löhne in Vaduz nur geringfügig gestiegen sein. Die Liechtensteiner verfügen über ein Budget von sechs Millionen Franken, was mit Abstand der kleinste Etat der Super League ist.

Die Rahmenbedingungen sind in einem Vertrag festgehalten

Doch auch wenn den Vaduzern von der Politik unter die Arme gegriffen würde, bleiben sie ein Sonderfall. Der FC Vaduz – und mit ihm der Liechtensteiner Fussballverband – müssen bezahlen, um in der Schweiz mitspielen zu dürfen. Und trotz Corona in der Super League mehr als in der Challenge League, weil auch die Zuschüsse höher sind.

St.Gallens frühere Stürmer Mario Frick hat Vaduz als Trainer in die Super League zurückgeführt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Vaduz, 4. Januar 2021)

Die Rahmenbedingungen sind seit 2011 in einem Vertrag festgehalten. Über die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Aus dem Jahresbericht der Swiss Football League (SFL) geht aber hervor, dass sie für diese Saison 1,375 Millionen Franken aus dem Fürstentum budgetiert.

Gelder werden zurückbehalten

Allerdings ist die Rechnung etwas komplizierter. Das «Liechtensteiner Vaterland» hat sie aufgeschlüsselt. So erhält jeder Super-League-Verein Anfang Saison einen Sockelbeitrag von 1,8 Millionen Franken – darin inbegriffen sind beispielsweise TV-Gelder. Laut Vertrag erhält der FC Vaduz nicht die gesamte Summe. Wie hoch der Anteil an diesen 1,8 Millionen Franken ist, wird nicht kommuniziert.

Nebst einem Teil der TV-Gelder hält die SFL partiell auch Ranglistenprämien zurück. Sechs Millionen Franken schüttet die Liga Ende Saison an Rangprämien aus. Diese nicht ausbezahlten Beträge werden mit den zur Teilnahme in den obersten beiden Schweizer Ligen fälligen Zahlungen verrechnet.

Somit wird der FC Vaduz für die laufende Saison nicht 1,375 Millionen Franken nach Bern überweisen. Er erhält einfach weniger Geld als die Konkurrenz aus der Schweiz, was in Zeiten fast ohne Einnahmen besonders ins Gewicht fällt.

Mitunter ein Grund für diese Rechnung ist, dass sich Vaduz als Dauer-Cupsieger Liechtensteins regelmässig für den Europacup qualifiziert und dafür von der Uefa Start- und TV-Gelder erhält. Je weiter die Vaduzer im Europacup aber kommen, desto teurer wird ihr Startrecht in der Schweiz.

«Hüppis Gratulation hat uns gefreut»

Burgmeier mag nicht lamentieren und schon gar nicht von einer Ungerechtigkeit sprechen. Er sagt nur: «Wir kennen die Rahmenbedingungen.» Aber er fügt an:

«Auch wir bilden Schweizer Spieler aus und geben ihnen die Möglichkeit, im Schweizer Profifussball Fuss zu fassen.»

Allerdings habe er festgestellt, dass die Akzeptanz des FC Vaduz in der Schweiz zuletzt grösser geworden sei. «Man anerkennt, dass wir gut arbeiten und keine Abenteuer eingehen», sagt er. So habe ihnen beispielsweise St.Gallens Präsident Matthias Hüppi zum Aufstieg gratuliert. «Das hat uns besonders gefreut.»

Lassen die Platzverhältnisse ein Spiel zu?

Sollten es die Platzverhältnisse im Kybunpark zulassen, trägt St.Gallen am Mittwoch das Nachtragsspiel gegen das letztklassierte Vaduz aus.