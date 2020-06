Ausgeknockt mit einem 0:4, das die Euphorie dämpft: Gegen Zürich verpasst St.Gallen die Chance, die Führung auszubauen Trotz starken 25 Minuten geht der FC St.Gallen gegen Zürich 0:4 unter. Weil die Ostschweizer ihre Chancen zu Beginn nicht verwerten. Und weil die übrigen 65 Minuten lausig sind. Der Auftritt ist ein Denkzettel, wie es nicht sein darf. Christian Brägger 26.06.2020, 05.00 Uhr

St.Gallens Stürmer Ermedin Demirovic ärgert sich über eine vergebene Chance in der ersten Halbzeit. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Plötzlich nach 87 Minuten steht Ancillo Canepa am Seitenrand, jubelnd beim Torschützen Benjamin Kololli. Der Präsident des FC Zürich ballt die Faust, weil er spätestens jetzt die Gewissheit hat, dass hier im Kybunpark gegen den Leader nichts mehr schiefgehen kann nach dem dritten Tor seiner Mannschaft.

In der Nachspielzeit fällt gar das vierte Tor durch Doppeltorschütze Aiyegun Tosin. Hängende Köpfe hüben, Freude drüben – die höchste Saisonniederlage des FC St.Gallen ist Tatsache, da wird es Canepa kaum stören, dass sie zu hoch ausfällt.

Lawrence Ati Zigi: Note 3,5. Der Goalie sieht den Ball vor dem 0:1 zu spät. Bei den anderen Gegentoren wird er von den Kollegen im Stich gelassen. Silvan Hefti: Note 3,5. In der ersten Halbzeit stark. Nach der Pause findet aber auch der Captain keine Mittel, um den Rückschlag zu verhindern. Leonidas Stergiou: Note 3,5. Vor der Pause fast fehlerfrei. In der zweiten Hälfte muss sich auch er oft überlaufen lassen. Yannis Letard: Note 4. Der Franzose agiert sicher. Muss zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Vincent Rüfli: Note 3. Spielt zu Beginn zufriedenstellend, das 0:1 ist sein Eigentor. Sieht beim 0:2 nicht gut aus. Lukas Görtler: Note 3,5. Einmal mehr ist der Deutsche fast überall auf dem Feld anzutreffen. Fällt aber nicht immer die richtige Entscheidung. Victor Ruiz: Note 3. Der Spanier ist zwar wirblig, aber insgesamt bringt er zuwenig. Jordi Quintillà: Note 3,5. Verteilt in der Startphase die Bälle gut, hat dann aber kaum mehr Einfluss, als Zürich stärker wird. Jérémy Guillemenot: Note 3. Der Romand findet nicht in die Partie. Ist stets anspielbar, begeht aber zu viele Abspielfehler. Ermedin Demirovic: Note 3,5. Schnell und gefährlich. Nach der Pause kommt aber auch er zu keiner Chance mehr. Cedric Itten: Note 4. Vor allem beim Lattenschuss aus 20 Metern ist er im Pech. Axel Bakayoko: Note 3. Wird für Fabiano eingewechselt, setzt aber keine Akzente. André Ribeiro: Note 3. Kommt in der 46. Minute für Guillemenot und bleibt unauffällig. Miro Muheim: Note 3,5. Kommt in der 67. Minute. Bewirkt nicht mehr viel. Fabiano Alves: Kommt eine Minute nach Wiederanpfiff für Letard und muss nach einem Patzer in der 67. Minute gleich wieder raus. Zu kurz für eine Bewertung. Tim Staubli: Sein zehnminütiger Einsatz ist zu kurz für eine Note.

Angstgegner Zürich

Erneut hat er gegen Zürich verloren, der FC St.Gallen, zum dritten Mal in dieser Saison. Nach dem 1:2 und 1:3 gibt es ein brutales 0:4. Für die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler bringt dieses Verdikt grosse Ernüchterung. Da bringen auch die positiven Vorzeichen nichts, die da gewesen sind:

Erster gegen den Tabellensechsten, beste Offensive gegen die schwächste Defensive mit einem negativen Lauf von zwei Punkten aus sechs Spielen.

Wenn diese Niederlage womöglich für etwas stehen soll, dann für dies: Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis sich der FC St.Gallen tatsächlich zum Meister krönen könnte. Wie in der Rückrunde schon gegen Luzern oder den direkten Widersacher Young Boys kann er bis heute Spielbälle, die man ihm quasi auf dem Silbertablett serviert, nicht nutzen. Dabei zahlt er womöglich den Preis für seine Unerfahrenheit in solchen Situationen, zumal am Donnerstagabend die Routiniers keine allzu grosse Hilfe sind.

Furioser Beginn – nur die Führung fehlt

Dabei dauert es nicht einmal eine Zeigerumdrehung, bis der FC St.Gallen das Spiel deutlich dominiert. Pfeilschnell vorgetragene Angriffe in die Spitzen sorgen für stete Gefahr, sage und schreibe 5:0 lautet das Cornerverhältnis nach lediglich 18 Spielminuten.

Die Partie ist bis dahin beste Werbung für den Leader der Super League, dies vor den prominenten Augen von Nationaltrainer Vladimir Petkovic, den Verbandspräsident Dominique Blanc und Pierluigi Tami (Direktor Schweizer Nationalmannschaften) flankieren.

Ermedin Demirovic und vor allem Cedric Itten kommen bis dahin fast im Minutentakt zu Grosschancen, stets suchen sie sich und den Abschluss. Itten trifft in der 14.Minute bei der grössten Chance aus 20 Metern Distanz nur die Latte, kurz davor kann sich Zürichs gefälliger Goalie Yanick Brecher auszeichnen bei Demirovics Ablenker mit dem Absatz.

Nach 21 Minuten ist Lukas Görtler der nächste, der knapp keinen Treffer markiert. Und so lautet der einzige Makel bis dahin:

Es fehlen nicht ein, nicht zwei, sondern drei Tore auf St.Galler Seite.

Wer sie vorne nicht macht...

Der Gedanke ist schnell da, dass sich das rächen könnte gegen diesen Widersacher, der gewiss besser ist als der FC Sion, St.Gallens Gegner vom Samstag. Und prompt tritt ein, was im Fussball als Weisheit gilt und wovor jeder Trainer eindringlich warnt:

Mit der zweiten Viertelchance gehen die Zürcher nach einem Corner durch den Kopfball Blaž Kramers glücklich in Führung, Vincent Rüfli, der den Vorzug gegenüber Miro Muheim erhält, kann nicht mehr retten, was zu retten wäre. Und Goalie Lawrence Ati Zigi fasst erst hinter der Torlinie den Ball. Ein unnötiges Gegentor, wenn nicht gar ein dummes, und das Resultat aus Mängeln in der kollektiven Verteidigungsarbeit.

St. Gallen zollt dem hohen Tempo Tribut

Der FC St.Gallen ist geschockt. In der Folge zollt er seinem hohen Tempo Tribut, verliert etwas den Faden, und zwingend ist er bis zur Pause auch nicht mehr. Für die zweiten 45 Minuten nimmt Zeidler Justierungen vor, André Ribeiro kommt für Jérémy Guillemenot, der nie ins Spiel gefunden hat. Und auch der wiedergenesene Yannis Letard kann nicht mehr, ihn ersetzt Fabiano Alves, der später die Höchststrafe erhält und wieder ausgewechselt wird.

Das alles spielt für das Team von Trainer Ludovic Magnin keine Rolle, weil es nun tatsächlich gut spielt und durch Kramer, Toni Domgjoni und Benjamin Kololli teils sehr gute Möglichkeiten hat. Es sind die Minuten, in denen offensichtlich wird, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Die St.Galler tun sich sehr schwer mit den disziplinierten Gästen, die als Wundertüte gelten und sich von ihrer konterstarken Sonnenseite zeigen. Tosin ist es in der 64.Minute, der einen dieser Konter mustergültig vollstreckt.

Auf der anderen Seite bleiben die St.Galler statisch, zeigen keine Reaktion mehr. Von den 25 starken Startminuten sind sie nun meilenweit entfernt, ja, die Leistung bleibt bis zum Schluss lausig und die Zürcher, die nur noch reagieren müssen, bringen den Erfolg problemlos nach Hause.

Gegen Thun muss eine Steigerung her

Das Gute: St.Gallen bleibt weiter Leader, und bereits am Sonntag hat Zeidler mit seinem Team die Chance auf die Korrektur, dannzumal ist das Tabellenschlusslicht Thun der Gast im Kybunpark. Und: Dannzumal steht wieder der gegen Zürich gelbgesperrte Betim Fazliji im Aufgebot, mit dem noch kein Pflichtspiel verloren gegangen ist. Und dennoch: Gegen die ihrem Schicksal aufbegehrenden Berner Oberländer werden solche 65 Minuten wie gegen Zürich auch kaum reichen.