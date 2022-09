Talent Christian Witzig auf der Überholspur: Wie sich der Pfarrerssohn beim FC St.Gallen zum Stammspieler mausert Abgelutschte Wortspiele stören ihn nicht, dafür eine U17-EM, an der er nicht eingesetzt wurde. Doch heute ist Christian Witzig wie der Leader der Super League: in Fahrt. Von einem 21-Jährigen, der den Glauben nie verliert – und seinem Weg nach oben. Christian Brägger Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

17 Pflichtspielminuten für Christian Witzig in der Vorsaison, nun sind es bereits 411 – und zwei Tore. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 1.Spetember 2022)

«Witzig am Ball. Der Gegenspieler findet das gar nicht lustig.» Die Wortspiele mögen noch so abgelutscht sein, die TV-Kommentatoren wie Livetickerer verwenden sie weiterhin regelmässig, wenn Christian Witzig am Ball ist und eine Aktion gelingt. «Es gibt Schlimmeres, ich bin abgehärtet», sagt der Betroffene, Mittelfeldspieler des FC St.Gallen. Die Haltung hat viel mit seinem Wesen und seiner Geschichte zu tun. Dinge, die er nicht beeinflussen kann, ignorieren. Versuchen, den Fokus behalten. Auf Stärken besinnen, an Schwächen arbeiten.

Christian Witzig ist die Überraschung der Saison bei den Ostschweizern. Den 21-Jährigen aus dem Nachwuchs, seit einem Jahr mit einem Profivertrag ausgestattet, hatten die wenigsten auf der Rechnung. Ausser Trainer Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter. Und Witzig selbst, der bis auf kurze Phasen des Zweifelns stets an sich glaubte. Weil er wusste, was er kann. Und wer den Auftritten heute beiwohnt, muss festhalten: Der ist richtig gut. Doch spürt Christian Witzig selbst, dass er grosses Potenzial hat, welches ihn vorerst mindestens auf die Pikettliste des Schweizer U21-Nationalteams führt?

Seit dem Abgang von Ruiz ist Witzig Stammspieler

«Ich weiss schon, dass ich nicht so schlecht bin», sagt Witzig an diesem Nachmittag an einem ruhigen Plätzchen im sechsten Stock des Kybunparks. Er ist seit dem Abgang von Victor Ruiz Ende Juli Stammspieler und dank seiner Beidfüssigkeit seit der Partie in Lugano: erstmals Torschütze in der Meisterschaft. Früher, wenn ein etablierter Profi den FC St.Gallen verliess, holte man einfach einen Neuen. Der Klub schien in diesem Muster gefangen. Heute ist das anders und Zeidler setzt auf die Jungen. Mutig wirft der Coach jene, denen er vertraut, quasi ins kalte Wasser. Es stellte sich für Witzig als gut temperiert heraus, und er sagt:

«Wäre Victor noch hier, wäre es vielleicht genauso herausgekommen und ich hätte mich durchgesetzt.»

Geboren im Januar 2001, wuchs der Bub mit drei älteren Schwestern auf. Manchmal nervte er sie, trotz Unterzahlsituation war es aber stets harmonisch. Die Arbeit des Vaters als Pfarrer brachte vielerlei mit sich, jedenfalls war sie prägend und in der Familie wurde der evangelische Glaube wie das Dankesgebet vor den Mahlzeiten gelebt. Wenngleich der Sohn wegen des Fussballs immer weniger Zeit fand, sonntags Kirchengänger zu bleiben.

Der Vater ist Pfarrer – früher gab es Sprüche

Witzig sagt: «Ich finde Pfarrer einen schönen Beruf. Manchmal kamen von Mitschülern schon Sprüche. Es gibt halt Menschen, die Religion nachvollziehen können, und es gibt andere.» Zweimal zügelten die Witzigs, weil der Papa die Stelle wechselte. Auf die ersten sechs Jahre in Tägerwilen folgten weitere sechs in Münchwilen, ehe für die Arbeit in einem Hilfswerk Wil die neue Heimat wurde. Hier besuchte Christian die regionale Sportschule im Lindenhof, hier lebt er mit Eltern noch bis zum Saisonende, um dann in der Gegend in eine Wohngemeinschaft zu ziehen.

Wo immer die Witzigs waren, spielte der Sohn in jeder freien Minute Fussball, als Vierjähriger schon bei den Bambinis des FC Tägerwilen. In Wil blieben das Turnen oder Skifahren mit dem Übertritt zum Future Champs Ostschweiz auf der Strecke, über die U16, U18 und U21 des FC St.Gallen tastete er sich an den Profifussball heran. Nach der vierjährigen Lehre als Konstrukteur bei Bühler Uzwil und dem anschliessenden BMS-Jahr setzte er voll auf die Karte Fussball. Im Wissen, dass es nur die wenigsten schaffen.

Manchmal muss sich Witzig schon kneifen

Dass Witzig nun in der zweiten Saison mit den Profis so schnell Stammspieler sein würde, hätte er selbst nicht gedacht. Manchmal müsse er sich schon kneifen, sagt er. Ebenso als Aussenstehender bekam man ein Gefühl, als wäre der Ostschweizer aus dem Nichts gekommen, ein Spätzünder. Witzig sagt: «Letztlich spielt es keine Rolle, wann du es schaffst. Hauptsache ist: dass du es schaffst.»

Es gibt plausible Gründe, weshalb der zentrale Mittelfeldspieler, der halb links oder halb rechts spielt, so durchgestartet ist. Gewiss hilft die Körpersprache, die man durchaus als selbstbewusst auslegen kann. Ebenfalls die ruhige, bedachte Art auf dem Platz – Witzig gilt auch daneben als eher zurückhaltend. Zudem legte er mit gezieltem Krafttraining und gesunder Ernährung im vergangenen Jahr sechs Kilogramm an Muskelmasse zu.

Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Und er verinnerlichte bereits im Nachwuchs das Zeidler’sche Spielsystem, das schon dort praktiziert wird. So kam er der ersten Mannschaft näher und legte auch seine Nervosität mehr und mehr ab. Manchmal sei er aber immer noch zu vorsichtig und es fehle ihm der Mut, sagt Witzig. «Ich verlege mich dann auf das Sichere. Das sollte ich ablegen. Wie das Herumstudieren an Fehlern.»

Abheben entspricht nicht seinem Naturell

Die Wege in den Fussball können noch so verschieden sein, schnell, kontinuierlich, langsam oder über die Zusatzschlaufe. Was immer zählt: Ist man angekommen, gilt es, mit beiden Füssen auf dem Boden zu bleiben. Abheben entspricht aber so gar nicht Witzigs Naturell. Dann schon mehr die langen, einsamen Spaziergänge, das Insichkehren, die Ruhe suchen, manchmal mit R&B oder deutschem Hip-Hop im Ohr. Er mag das. Wie er auch sein Umfeld abseits des Fussballs, das er als Spieler aus der Region gut pflegen kann, Real Madrid, Arsenal und weiterhin den FC Wil mag, den Verein der Jugend.

Zudem hat Witzig schon die andere Seite seines Berufs kennen gelernt. Vor dem Start in die Vorbereitung 2021 litt er recht heftig am Pfeiffer’schen Drüsenfieber, verlor Monate, da eine zu frühe Rückkehr gefährlich für den Organismus und die angegriffenen Organe gewesen wäre; es gab schon Sportlerkarrieren, die wegen dieser Krankheit endeten.

Jubel mit Lukas Görtler in Lugano Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Nach der in diesem Januar überstandenen Coronainfektion mit drei bis vier Wochen Zwangspause riss er sich zudem im Frühling das vordere Kreuzband an – und verlor wieder zwei Monate. Und dann war noch der Frust mit dem U17-Nationalteam, nachdem er ebendieses mit einem Tor gegen die Slowakei überhaupt erst an die EM-Endrunde geschossen hatte: Er kam unter Coach Stefan Marini am Finalturnier in England nicht zum Einsatz. Witzig sagt:

«Ich hätte ein paar Minuten verdient gehabt. Ich war sauer, das hat mich genervt.»

Noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung

Isaac Schmidt ist derzeit der starke Konkurrent auf der Position von Witzig, dessen Vertrag bis zum Ende der Saison läuft. Gespräche über eine Verlängerung hat es bislang keine gegeben. Sie dürften folgen. Und falls es mit dem Fussball dereinst fertig sein sollte – Physiotherapeut findet Witzig spannend, sowieso sieht er sich vorbereitet für ein Leben danach. «Aber zuerst will ich hier das Beste herausholen.» Sagt einer, der sich gerade auf der Überholspur befindet. Wie sein Arbeitgeber.

