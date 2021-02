Super League FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem 2:3 gegen Zürich: «Zigi hat sich geschüttelt und parierte dann wieder stark. Das bestätigt, dass er ein grosser Torhüter ist.» Der FC St.Gallen startet gegen Zürich wie zu seinen besten Zeiten, verliert aber nach individuellen Fehlern mit 2:3. Am Mittwoch spielt er in Sitten. Trainer Peter Zeidler sagt: «Wir befinden uns in einer wichtigen Phase dieser Saison.» In den kommenden Wochen weist sich, ob St.Gallen an der Spitzengruppe dranbleiben kann. Patricia Loher 01.02.2021, 05.00 Uhr

Goalie Lawrence Ati Zigi und Neuzugang Euclides Cabral (links).

Michel Canonica

Eigentlich war ein freier Sonntag geplant. Um Kraft zu tanken vor dem Spiel am Mittwoch im Wallis. Doch nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Zürich wurde der Plan geändert.

Spieler und Trainer trafen sich im Kybunpark. Denn es gab doch einiges zu verarbeiten und besprechen nach dieser turbulenten Partie mit fünf Toren in 45 Minuten. Auch Präsident Matthias Hüppi war zugegen, ohne aber das Wort zu ergreifen.

Wie war das möglich?

Eine zentrale Frage im Team dürfte gewesen sein: Wie war es möglich, einen 2:0-Vorsprung nach zehn Minuten bis zur Pause zu verspielen? Hätten die St.Galler nicht besser versucht, das Resultat abzusichern, als das 3:0 anzustreben? Trainer Peter Zeidler sagt:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen.

«Das ist nicht unser Spiel, wir wollen uns nicht zurückziehen. Auch so wären alle drei Gegentore zu verhindern gewesen.»

Für einmal zog St.Gallens Abwehr keinen guten Tag ein. Hinzu kam der Fehler von Betim Fazliji, der zum Penalty und zum Anschlusstor führte sowie danach der Patzer von Lawrence Ati Zigi, welcher den Ausgleich zur Folge hatte.

Zeidler sagt, Fazliji wisse selbst, dass er sich in jener Situation anders hätte verhalten sollen. Und der Trainer mag auch seinem ansonsten so sicheren Rückhalt im Tor keinen Vorwurf machen:

«Zigi ist seit einem Jahr bei uns, noch nie unterlief ihm in einem Spiel oder im Training so ein Missgeschick. Nun ist es passiert.»

Gegen Spielende hin sei der Goalie wieder ganz der Alte gewesen. «Zigi hat sich geschüttelt und parierte dann wieder stark. Das bestätigt, dass er ein grosser Torhüter ist.»

Die Chancen von Görtler und Stillhart

Vielmehr beschäftigt den 58-jährigen Trainer am Tag nach dem Spiel, dass es seine Mannschaft in der ersten Halbzeit verpasst hat, einen oder zwei Treffer nachzulegen. Lukas Görtler oder auch Basil Stillhart, zuvor Assistgeber und Torschütze, nutzten gute Gelegenheiten nicht, um Zürich weiter oder wieder zu distanzieren.

Ein Tor wie aus dem Lehrbuch: Basil Stillhart erzielt in der zehnten Minute das 2:0.

Obwohl sein Team nach dem ersten Gegentor etwas an Schwung einbüsste, sei es nicht schwächer gewesen als Zürich, findet Zeidler. «Das Spiel ist uns nicht entglitten.»

Trotzdem fiel kurz vor der Pause das 2:3. Danach investierten die Ostschweizer erneut viel, bekamen den Gegner wieder in den Griff. Doch es wurde je länger desto komplizierter, weil die Kräfte auf dem tiefen Boden schwanden und sich Zürich mit seinen schnellen Spielern aufs Kontern konzentrierte. «Das hatten wir uns selbst eingebrockt», so Zeidler, der noch anfügt:

«Auch der Trainer konnte dem Team mit den Einwechslungen nicht helfen.»

Für Zürich war es in St.Gallen der dritte Auswärtssieg nacheinander. Erstmals seit dem 1. November 2020 und dem 1:3 zu Hause gegen Basel kassierten die St.Galler am Samstag wieder drei Gegentore.

In einer wichtigen Phase

Nach der zweiten Heimniederlage in Folge – vor einer Woche verlor St.Gallen gegen Lugano nach einem umstrittenen Elfmeter 0:1 – rutschen die Ostschweizer in der Tabelle ins Mittelfeld ab.

«Wir befinden uns in einer sehr wichtigen Phase dieser Saison», so Zeidler. «Wir müssen nun die Weichen stellen, um in der Tabelle oben dranbleiben zu können.» Zwei Spiele fehlen noch bis Saisonhälfte. Dann könne man eine erste Bilanz ziehen.

St.Gallens Alessandro Kräuchi (hinten) gegen Fidan Aliti vom FC Zuerich

Michel Canonica

In Sitten sind die Ostschweizer am Mittwoch erneut gefordert: «Es wird etwas erwartet von uns», so Zeidler, der im Wallis auf den gelbgesperrten Captain Jordi Quintillà verzichten muss.

Elf Eckbälle fast ohne Wirkung

St.Gallen zeigt immer wieder gute Ansätze. So erinnerte der Auftritt am Samstag in der Startphase an die besten Tage der vergangenen Meisterschaft, als die Mannschaft ihre Gegner jeweils schon zu Beginn in arge Bedrängnis brachte.

Aber noch kann der FC St.Gallen die Teile seines Spiels oft nicht wunschgemäss zusammenfügen: Vor allem in der Offensive fehlt die Abstimmung und aus dem Mittelfeld kommen nur wenig so geniale Pässe wie derjenige am Samstag von Stillhart, der zum 1:0 führte.

Zudem muss sich St.Gallen Gedanken machen, wie es nach Eckbällen wieder gefährlicher werden kann. Am Samstag blieben die elf Corner fast alle ohne Wirkung.