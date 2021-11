FCSG: Sechs Fragen zu den Finanzen vor der Generalversammlung

FCSG-Finanzen Ist der FC St.Gallen der wirtschaftlich gesündeste Klub der Liga? Sechs Fragen zu den Finanzen des FCSG am Tag der Generalversammlung Ein Gewinn trotz Pandemie, ein hoher Umsatz und viel Eigenkapital: Weil der FC St. Gallen finanziell auf Kurs ist und auch sportlich vorerst Ruhe eingekehrt ist, dürfte der Verwaltungsrat an der heutigen Generalversammlung zur Kür auflaufen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz Zuschauerbeschränkungen – hier im Juli 2020 im Spiel gegen den FC Basel – weist der FC St.Gallen an der heutigen Generalversammlung positive Zahlen aus.

Das Timing des FC St.Gallen stimmt. Der Saisonstart ist zwar schleppend verlaufen. Dank der Erfolge gegen YB und Basel ist die sportliche Zuversicht aber zurück, gerade rechtzeitig. Heute Abend ab 19 Uhr findet die Generalversammlung in der Olma-Halle 2.1. statt – ein terminlicher Volltreffer. Kritische Voten aus sportlicher Sicht wären vor vier Wochen kaum zu vermeiden gewesen, nun dürfte die GV zu einem durch und durch geschmeidigen Anlass werden. Zumal auch die Rechnung für die vergangene Saison stimmt, trotz Pandemiemodus. Sechs Fragen zur finanziellen Lage.

Die FC St.Gallen Event AG wie auch die FC St.Gallen AG schrieben in der Saison 2020/21 schwarze Zahlen – trotz der Zuschauerbeschränkungen. Der Jahresgewinn von konsolidiert 879000 Franken gründet auf vier Säulen, erklärt Christoph Hammer, im Verwaltungsrat für die Finanzen verantwortlich.

Verwaltungsrat Christoph Hammer

Einerseits spielte die Solidarität eine Rolle: Sponsoren und Donatoren sprangen in der Pandemie nicht ab – vielmehr kamen neue dazu. Auch bestanden nur fünf Prozent aller Saisonabonnenten auf die volle Rückzahlung der Abokosten. Zudem wuchs die Anzahl der Abonnenten während der zwei Pandemiesaisons. Zweitens konnte mit Transfererträgen (vor allem mit den Abgängen von Silvan Hefti und Cedric Itten) von gut drei Millionen Franken einiges abgefedert werden. Drittens kommen Bundesgelder dazu: der A-fonds-perdu-Beitrag von gut drei Millionen Franken, Beiträge für Kurzarbeit, Unterstützungszahlungen von Swiss Olympic für den Nachwuchs. Hammer erwähnt zudem das Kostenmanagement zur Bewältigung der Coronakrise.

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte hat die Klubs der Super League untersucht. Gemäss veröffentlichtem Bericht kann der FC St.Gallen nach Basel auf das grösste Eigenkapital zurückgreifen. Hammer sagt: «Wenn man in der Studie noch das strukturelle Defizit beim FC Basel berücksichtigt, arbeitet St.Gallen so ziemlich als einziger Klub wirtschaftlich nachhaltig und hinterlässt keinen Flurschaden. Wir haben somit keinen Druck, Transfereinnahmen generieren zu müssen und können uns auf den Sport und die Strategie 2025 konzentrieren.» Die FCSG Event AG (für Organisation der Spiele, Marketing usw. zuständig) führte 2020 eine Kapitalerhöhung von 3,69 Millionen Franken durch. Damals stieg die Fortimo Business AG mit Philipp und Remo Bienz mit zwei Millionen Franken ein, gleichzeitig stockten die bisherigen Aktionäre ihre Beträge auf. «Die Liquidität hilft uns, nachhaltig im Markt zu bestehen.»

Die FC St.Gallen AG gehört fast zur Hälfte der Event AG, ein beachtlicher Teil aber ist in den Händen der Kleinaktionäre, der Fans. 2020 wurde angekündigt, dass auch bei der FC St.Gallen AG eine Kapitalerhöhung vorgesehen ist – sobald sich die Pandemielage «weitestgehend normalisiert hat». Gut möglich, dass dies nun umgesetzt und an der GV angekündigt wird.

Die Frage ist ketzerisch, klar. Und dennoch wird es Stimmen geben, welche den A-fonds-perdu-Beitrag für einen an sich gesunden Sportklub nicht befürworten. Die Gelder aber wurden vom Bund explizit für Ausfälle von Zuschauereinnahmen aufgrund der Coronamassnahmen bereitgestellt. Und diese Ausfälle waren in St.Gallen grösser als bei anderen Klubs – laut Deloitte-Studie erlitten die St.Galler bei den Spieltagerträgen den höchsten Rückgang aller Super-League-Klubs. Gut fünf Millionen Franken waren es – trotz Abonnenten-Solidarität. «Die A-fonds-perdu-Beiträge fingen die Ausfälle nur zum Teil auf – und ohne sie hätte ein deutlicher Verlust resultiert», sagt Hammer

Tatsächlich habe der Verwaltungsrat das diesjährige Budget für die erste Mannschaft angehoben, sagt Hammer. Der sportliche Anspruch sei aber unverändert. Liefere das Team weiterhin Spiele mit Leidenschaft, sei dies eine wichtige Grundlage für Sponsoren und Gönner, sich zu engagieren – und fürs Publikum, ins Stadion zu kommen. Durch diese Einnahmen könnten neben der ersten Mannschaft auch das Frauenteam und der Nachwuchs gestärkt werden. Mit anderen Worten: St.Gallen wird auch in finanziell sichereren Zeiten nicht teure, «fertige» Fussballer en masse engagieren.

Auch dies zeigt der Deloitte-Bericht. Mit 15,5 Millionen Franken operativem Umsatz liegt St.Gallen nur hinter Basel (27,5 Mio.) und YB (36,2). «Dies zeigt, dass wir aus eigener Kraft in Bereichen wie Ticketing, Hospitality oder Sponsoring einen hohen operativen Umsatz generieren», sagt Hammer. Dass andere Teams – man denkt spontan an den FC Zürich – dennoch höhere Beträge in die erste Mannschaft stecken, hat damit zu tun, dass der FCSG aus eigener Kraft ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen wolle, so Hammer. Mit anderen Worten: Es werden keine «Löcher gestopft» mit Geldern, die von Mäzenen kommen und in der Erfolgsrechnung nicht sichtbar werden. Dies solle auch in Zukunft so bleiben.