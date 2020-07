Angstgegner? – Das war einmal: St.Gallen gewinnt gegen Luzern 4:1 und erteilt den Zentralschweizern eine Lehrstunde Der FC St.Gallen spielt lange wie aus einem Guss, erteilt Luzern eine 4:1-Lektion. Damit ist er wieder Ligabester und kann sogar seine Tordifferenz verbessern. Christian Brägger 17.07.2020, 05.00 Uhr

André Ribeiro (rechts) bejubelt sein Tor zum 1:0 mit Assistgeber Jérémy Guillemenot. Bild: Ralph Ribi

Die St.Galler dominieren. Rennen, was das Zeug hält. Offenbaren Spielwitz, zeigen grossen und lustvollen Kombinationsfussball. Das über weite Strecken der Partie und bis zur Schlussminute gegen «Angstgegner» Luzern, den sie und besonders Boris Babic nach seinem Kreuzbandriss beim 0:1 im vergangen Februar in schlechter Erinnerung haben. Vor allem: Die St.Galler schiessen Tore, vier an der Zahl, und weil sie selbst nur eines zulassen an diesem teilweise regnerischen Abend, gibt es nicht den geringsten Zweifel, wie hier der verdiente Sieger heisst. Und wer wieder der Leader der Super League vor den Young Boys ist mit einem Punkt Vorsprung. Die St.Galler machen dabei auch noch etwas für ihr Torverhältnis, das zuletzt ein wenig gelitten hat, sie haben aber immer noch sechs Plustore weniger.

Beflügelt – trotz Druck aus Bern und Basel

Am Tag nach den wegweisenden Vertragsverlängerungen mit dem sportlichen Führungsduo – Peter Zeidler würde bei Erfüllung mit sieben Amtsjahren Willy Sommer als Rekordtrainer bei den Ostschweizern ablösen – besteht der FC St.Gallen mit Luzern also auch den nächsten Reifetest. Und dies unter grossem Druck, weil die Young Boys gegen Servette und der FC Basel gegen ein zusammengewürfeltes Zürich, das sich und manche Medien nach den Coronafällen irritierenderweise in der Opfer- statt Täterrolle sieht, vorgelegt haben. Doch die St.Galler sind sich den Druck des Siegenmüssens ja gewohnt, seit die Mannschaft von Zeidler ganz zuoberst in der Tabelle mitmischt.

Und die Ostschweizer scheinen regelrecht beflügelt ob den Entscheiden, welche die Clubführung fällt. Indem sie sofort das Spiel in die Hand nehmen, und zwar so sehr, dass die Luzerner kaum wissen, wie ihnen geschieht. Nach zehn Minuten gehen sie verdient in Führung nach einem doppelten Doppelpass zwischen André Ribeiro und Jérémy Guillemenot. Ribeiro ist es, der aus der Tiefe des Raumes startet und schliesslich zwischen den Beinen von Goalie Marius Müller hindurch zum 1:0 trifft. Dabei ist der schweizerisch-portugiesische Doppelbürger nur in die Startformation gerückt, weil Ermedin Demirovic gesperrt ist.

André Ribeiro eröffnet das St.Galler Torfestival. Bild: Ralph Ribi

Die St.Galler bleiben in der Folge am Drücker, sie müssten längst höher führen, als in der 27. Minute Nationalspieler Cedric Itten die flache Hereingabe Silvan Heftis zum 2:0 verwertet. Doch eh sich die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini versieht, liegt sie zwei Minuten später auch schon 0:3 hinten: Itten setzt sich im Luftzweikampf nach Jordi Quintillàs Freistossflanke gegen Marco Bürki durch und erzielt sein 15. Saisontor.

Jubel über Saisontor Nummer 15: Cedric Itten trifft gegen Luzern gleich doppelt. Bild: Ralph Ribi

Aber Vorsicht, der FC Luzern gilt als Langsamstarter, erst am vergangen Sonntag ist er gegen Lugano nach einem Dreitore-Rückstand nochmals zurückgekommen. Wenn es denselben Entwurf für die Partie gegen die Ostschweizer auf seiner Seite gegeben hat, ist er spätestens unmittelbar nach der Pause Makulatur, weil Quintillà einen an Guillemenot verursachten Foulpenalty frech in Panenka-Manier versenkt; 4:0, so läuft das vor den Augen des Herisauer NHL-Stars Timo Meier und weiteren 749 Fans im Kybunpark.

Leonidas Stergiou: Note 5. Sehr sicherer Wert in der Innenverteidigung. Victor Ruiz: Note 4.5. Der Spanier zeigt sehr viel Laufarbeit und lanciert vor der Pause über links viele Angriffe. Nach der Pause nicht mehr präsent. Jordi Quintillà: Note 5. Sicherer Ballverteiler, starker Freistoss- und Penaltyschütze. Wie oft ein wichtiger Pfeiler im St.Galler Spiel. Jérémy Guillemenot: Note 5. Bereitet das 1:0 vor, holt den Penalty heraus. Scheint sich im Sturm wohler zu fühlen als hinter den Spitzen. Axel Bakayoko: Note 4. Ist bemüht, hat aber kaum gelungene Aktionen. Sucht weiterhin seine Form. Cedric Itten: Note 5.5. Erzielt zwei Tore, ist physisch sehr präsent. Arbeitet darüber hinaus auch defensiv gut mit. Lukas Görtler: Note 5. Kämpferisch, laufstark, mit sehr viel Übersicht und gefährlichen Zuspielen. Kein Wunder, ist er am Ende einmal mehr platt. André Ribeiro: Note 5. Sehr agil. Starkes Tor zum 1:0. Auch danach oft mit starken Aktionen hinter der Spitze. Miro Muheim: Note 4,5. Für einmal weniger spielbestimmend und auffällig wie sonst. Aber defensiv sicher, wie gehabt. Betim Fazliji: Note 5. Sein 21. Spiel für St.Gallen – sein 21. ohne Niederlage. Auch er spielt in der Innenverteidigung fast fehlerfrei. Tim Staubli: Sein Einsatz ist zu kurz für eine Bewertung. Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Er erlebt einen ruhigen Abend, kann sich kaum auszeichnen. Beim Gegentor chancenlos. Silvan Hefti: Note 5.5. Strahlt hinten viel Ruhe aus, bringt nach vorne immer wieder Gefahr. Steht am Anfang des 2:0 und erzielt am Ende fast das 5:1. Angelo Campos: Das Offensivtalent kommt für etwas mehr als zehn Minuten, was zu kurz ist für eine Note. Vincent Rüfli: Note 4,5. Er stabilisiert das Mittelfeld nach seiner Einwechslung, als dem Team die Luft auszugehen droht.

Die Spannung ist zwar davor längst weggeblasen, weil die St.Galler wie ein Lehrmeister gegenüber einem Lehrling auftreten. Und sie kommt auch nicht wieder, als leicht verbesserten Luzernern in der 60. Minute der Ehrentreffer durch den eingewechselten Mark Marleku gelingt, der bei St.Gallens Hintermannschaft völlig vergessen geht.

Es ist just die Phase, in der Zeidlers Team Gas vom Pedal nimmt und in der Konzentration nachlässt. Wer kann es ihm verübeln. Nur, es versteht den Denkanstoss, sucht in der Folge wieder Stabilität und Ordnung – und findet sie auch wieder. Das alles führt dazu, dass der Sieg ohne weitere Aufreger nach Hause gebracht wird, wobei Heftis Abschluss an den Pfosten in der Schlussphase ein Tor verdient hätte.

Pech für Silvan Hefti: Sein Abschluss traf den Pfosten. Bild: Ralph Ribi

St.Gallens Glücksbringer: Betim Fazliji. Bild. Urs Bucher

Während Luzern also in der Ostschweiz einen argen Dämpfer im Kampf um Platz vier und die Qualifikation für die Europa League erhält, ist St.Gallen diese nicht mehr zu nehmen. Und es bleibt Raum für diese schier unglaubliche Geschichte: Innenverteidiger Betim Fazliji ist auch im 21. Auftritt der Glücksbringer, verloren hat er noch nie, und erst dreimal gab es mit ihm eine Punkteteilung. Der Rest, alles Siege. Mit dem letzten sind die St.Galler nach 31 Runden nun wieder Leader, sie kommen weiterhin im Katz-und-Maus-Spiel mit den Bernern bestens klar. Bereits am Sonntag wartet in Thun auf sie die nächste Prüfung, während die Young Boys auf den FC Zürich treffen.

YB nicht nur in der Liga Nebenbuhler

Vielleicht hört man bis dahin ja bereits etwas von der Transferfront. Der 22-jährige Matar Dieye soll bei den Ostschweizern gesichtet worden sein. Der senegalesische Stürmer ist seit Juli vereinslos, hat davor dem ukrainischen Team Olimpik Donezk angehört, auf Leihbasis jedoch für Karpaty Lwiw gespielt. Und auch bei dieser Personalie treten, wie könnte es anders sein in diesem St.Galler «Crazy Summer», die Young Boys dem Vernehmen nach als Nebenbuhler auf. Auf in die nächste Runde.