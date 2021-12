Analyse zur Leistung des FCSG vor der Winterpause

Analyse vor der Winterpause Die Abstiegsangst des FC St.Gallen ist präsent – nun warten grosse Herausforderungen auf Trainer und Team Der FC St.Gallen wird die erste Hälfte der Saison als Siebenter oder Achter beenden. Die Wucht des heimischen Publikums verpufft im Kybunpark leider im Nichts – das schmerzt. Es braucht nun einen Trainer und Sportchef in Bestform. Christian Brägger Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Sportchef Alain Sutter (links) mit Trainer Peter Zeidler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der FC St.Gallen beschliesst heute die Vorrunde auf dem achten oder bestenfalls siebenten Platz. Im Cup gegen Étoile Carouge steht vieler Ostschweizer liebstes Kind am 9. Fe­bruar im Viertelfinal, darauf sind sie stolz. Sehnsuchtsort bleibt der Final in Bern. Im Grunde entspricht diese Ausgangslage im Dezember 2021 den nüchternen Saisonerwartungen, dem Soll, wenngleich ein paar Idealisten denken, man müsste in der Meisterschaft einige Ränge weiter vorne mitspielen.

So finden wir zum Ende des Jahres den Verein vor wie seit geraumer Zeit: Er bedient mit seinem propagierten und teilweise noch immer zelebrierten optimistischen Karacho-Fussball die Klaviatur der Emotionen, die positiven wie – heuer leider häufiger – die negativen. Falls der FC St.Gallen das nicht mehr täte und unberührt liesse wie das teilweise Klubs an anderen Orten der Schweiz tun, könnte man hier im Osten sofort einpacken und ganz aufhören.

Insbesondere die Finanzen zeigen in diesen schwierigen Pandemiezeiten einen Verein, der in einem guten Zustand ist. Er ist getragen vom Volk und letztlich zwölf Grossaktionären (davon zwei Brüderpaare), dank denen das Budget für die erste Mannschaft laut Präsident Matthias Hüppi auf 8,4 Millionen Franken angehoben werden konnte. Das ist wunderbar. In der Super League sind damit aber noch immer keine grossen Sprünge möglich. Zudem ist man weiterhin dazu verdammt, dass die Patronen für die Transfers treffen müssen.

So weit also, so gut. Doch damit ist es nicht getan. Es warten grosse Herausforderungen auf den FC St.Gallen. Die Mannschaft wirkt nicht so kompetitiv wie zuvor in den Saisons unter Trainer Peter Zeidler, es fehlt ihr bisweilen an Ausstrahlung und Qualität, auch an Verve. Die Zuzüge des Sommers schlugen eben nicht in der Form ein, wie man sich erhoffte, die fünf Platzverweise und teils heftigen Niederlagen werfen ein Schlaglicht. Vor allem die zwei langen Negativserien in der Liga, in denen man zuletzt in vier Partien bloss einen Punkt holte und im August, September und Anfang Oktober keinen einzigen Dreier feierte, bleiben in kollektiver Erinnerung.

Zudem hat der FC St.Gallen die meisten Gegentore (36) erhalten und ist bis heute schwächstes Auswärtsteam der Super League. Zu Hause, und das schmerzt besonders, scheint die Wucht, die ein ziemlich voller Kybunpark geben müsste, im Nichts zu verpuffen – zwei Heimsiege und lediglich zehn Zähler aus neun Auftritten stellen kein gutes Zeugnis aus. Bislang drückte man dieses Gefangensein in der Negativspirale gekonnt weg. Da bleibt es auch nur eine Randnotiz, dass in den sechs Begegnungen gegen die direkte Konkurrenz um den Ligaerhalt, gegen Sion, Lausanne und Luzern, bloss fünf Punkte herausschauten. Das ist blamabel.

Darüber trösten auch die Siege gegen Basel und die Young Boys nicht hinweg. Vielmehr irritiert, dass sie gegen die Grossen und nicht gegen die Kleinen gelingen. So sagt auch Zeidler: «Unsere Bilanz ist punktemässig nicht überragend, wir wollen demnächst besser spielen.» Gewiss verlieren die Ostschweizer nach jeder Saison ihre besten Kräfte, das wird ebenfalls im nächsten Sommer so sein. Auch aus diesem Grund bleibt für St.Gallen der Ligaerhalt das wichtigste Saisonziel.

Winterpause kommt zum richtigen Zeitpunkt

In ihrem jeweils vierten Amtsjahr sind Zeidler und Sportchef Alain Sutter inzwischen, und vielleicht ist es ein verflixtes. Die Ausrichtung des Fussballs ist gegeben und ebenfalls den Gegnern bekannt, die Strukturen im Klub sind längst angepasst an die Wünsche der beiden Masterminds, die Rädchen müssten funktionieren. In vier Jahren können sich jedoch Routinen einschleichen und Prozente auf dem Rasen punkto Einstellung oder Attitüde verloren gehen, die dazu führen, dass es dann oft eben nicht mehr reicht.

Denn eines ist offensichtlich: Der FC St.Gallen muss sportlich immer Vollgas geben, voller Energie sein, wie es sein Trainer an der Seitenlinie (mit etwas Hang zur Dramatik) ist, um gegen die potentere direkte Konkurrenz zu bestehen; man kann nur darauf warten, bis Lausanne und Luzern personell nachladen werden. Auch würde nicht schaden, wenn Sutter, dieser wache Geist, stärker öffentlich in Erscheinung tritt und damit Zeidler etwas entlastet.

Die Winterpause kommt jedenfalls gelegen, um sich neu zu sortieren und Kräfte zu sammeln. «Unser Team soll immer diesen Spirit haben: Wir wollen uns von niemandem etwas gefallen lassen. Wir wollen aktiven, mutigen Fussball», hat Sutter einmal gesagt. Diesen Spirit gilt es wiederzuentdecken, diese bedingungslose Leidenschaft. Und so wird es im 2022 darum gehen, dass Zeidler gemeinsam mit Sutter das Team besser macht und alles herausholt, es muss qualitativ zulegen, womöglich mit geschickten Zuzügen, auch wenn das Kader nicht mehr grösser werden darf. Was Abgänge implizierte.

Mitfiebern um jeden Preis: Präsident Matthias Hüppi Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Hüppi sagt: «Mir wönds i de Rückrundi wüsse!» Der Satz könnte durchaus eine Grussbotschaft an die Spieler sein, ein Leitmotiv für die Weihnachtsferien und noch mehr für die Rückrunde. Darin liegt die Bedeutungsschwere dieser delikaten Saison. Der FC St.Gallen muss für sich einstehen, immer gut sein für einen Sieg wie Tore. Und nicht einfach froh sein, wenn er nicht verliert. Es geht um Eigenverantwortung, Überzeugung. Und letztlich um die positiven Resultate, die den Ligaerhalt bringen – das sollte doch zu schaffen sein.

