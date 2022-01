Im FCSG muss nach diesen sechs Zuzügen etwas gehen

Analyse vor dem Rückrundenstart Nach den sechs Zuzügen muss beim FC St.Gallen etwas gehen – nicht nur in dieser Saison Der FC St.Gallen geht so stark verändert in die Rückrunde wie noch nie unter Trainer Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter. Dabei geht es in dieser Spielzeit noch um bedeutend mehr. Christian Brägger Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler in Aktion – wohin führt er seine Equipe in der Rückrunde? Bild: Keystone

Sage und schreibe sechs Neuzugänge gab es bislang im Winter, darunter keine Jungen, die vom eigenen Nachwuchs hochgezogen wurden. Für eine solche Häufung bei Saisonhälfte muss man bis 2010/11 zurückgehen.

«Angriff ist die beste Verteidigung» ist nicht die schlechteste Devise, und für den Zeidler-Fussball trifft dies ja auch im wahrsten Sinne des Satzes zu. Aber der FC St.Gallen muss sich die Frage gefallen lassen, ob die Mannschaft im vergangenen Sommer zu dürftig verstärkt worden war und man sie im Vorfeld zu optimistisch sah. Dabei hätte das erste Halbjahr 2021, das mit Blick auf den Ligabetrieb ungenügend war, eine Warnung sein müssen.

Zudem waren in den vergangenen Monaten immer wieder Unzufriedenheiten herauszuhören bezüglich der Kaderqualität, wenngleich öffentliche Verlautbarungen das Gegenteil vermuten liessen. Und heute sagt Alain Sutter: «Wir waren nicht auf dem Weg, auf dem wir eigentlich sein wollten. Erhoffte Entwicklungen von Spielern fanden nicht statt.» Die Aussagen des Sportchefs nehmen alle in die Pflicht. Die Akteure, die nicht lieferten. Sutter und Zeidler, die das Kader ohne Altlasten verantworten und die Entwicklungen der Spieler prägen sollten.

Es spricht für den FC St.Gallen, dass er das Schicksal selbst in die Hand nimmt, um sich später keine Vorwürfe machen zu müssen. Damit ist zu erklären, dass gefühlt kein Stein auf dem anderen bleibt. Diesbezüglich sind gerade die vielen Leihgeschäfte ein Indikator. Aus den Fehleinschätzungen der vergangenen Monate gilt es zu lernen, der FC St.Gallen spürt das am eigenen Leib, auch Jordi Quintillà ist hierfür ein gutes Beispiel. Ousmane Diakité war ein starker Statthalter, nun ist der Spanier aus Basel zurück und wieder der Taktgeber im Mittelfeld.

Quintillà wird stark in der Verantwortung stehen. Sein Zuzug, garniert unter anderen mit dem talentierten Bastien Toma oder dem Hünen Matej Maglica, macht die heutige Ausgabe des FC St.Gallen breiter, vor allem: Sie hat gefühlt bedeutend mehr Tiefe, wenngleich diese Beweisführung noch zu erbringen sein wird von Zeidler und Co. Aber auch der Trainer sagt: «Mit Blick auf die einzelnen Spieler ist das Kader besser als in der Vorrunde.»

Der St.Galler Kybunpark. Was für Spiele wird er erleben? Bild: Belinda Schmid

Erfolg kostet Geld, Misserfolg kommt bisweilen gar teurer zu stehen. In der sportlichen Not werden die Kosten aufgebläht, Kapital wird für zu viele Spieler gebraucht, was insofern ein sekundäres Problem ist, weil ein höheres Budget zur Verfügung steht. Dennoch hätte man lieber zum Saisonstart in eine schlagkräftigere Gruppe investiert, das wäre günstiger gewesen.

Nur: Die aktuelle sportliche Not ist auch eine Chance, sofern sie denn in eine ambitionierte Perspektive führt. Im Prinzip ist dieses Kader – wie gesagt vorerst auf dem Papier – schlicht zu gut, als einzig um den Ligaerhalt zu spielen. Er bleibt das primäre Ziel, das ist klar. Doch für diese Komposition, wenngleich sie noch etwas wirr wirkt, hat in diesem Halbjahr die unbändige Lust auf den Cupsieg zweite Triebfeder zu sein.

Und dann muss diese Rückrunde auch dafür herhalten, bereits jetzt eine gute Konfiguration für die neue Saison zu finden. Vom FC St.Gallen soll man etwas erwarten, spätestens nach der Sommerpause. Die Vorbereitung auf 2022/23 beginnt quasi jetzt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Team sein Gesicht dannzumal nochmals stark verändern wird.

Die aktuelle Spielzeit hält gezwungenermassen als Übergangsphase her. Nun gilt es, unter den St.Gallern die Juwelen zu finden. Weit über zehn Verträge laufen im Sommer aus, auch gibt es Leihspieler, bei denen der Verein Optionen besitzt, die er ziehen kann. Vielleicht trifft es «trial and error», Versuch und Irrtum, als Schlagwort für den Transformationsprozess ganz gut. Ein heuristisches Verfahren, um Lösungen für Probleme zu finden, gerade auch bezüglich Spielermaterial. Wer taugt, wer nicht? Es ist Sichtungszeit – für den FC St.Gallen liegen Antwort bald parat.

