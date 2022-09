Analyse FC St.Gallen: Schockiert auf den Leaderthron – was von diesem aufwühlenden Spitzenspiel bleibt Fabian Schuberts schwere Verletzung überschattet das famose 2:1 des FC St.Gallen gegen die Young Boys. Ein Hintergrund zu den Vorgängen nach dem Schlusspfiff. Christian Brägger Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

St.Gallens Spieler denken nach dem Erfolg gegen die Young Boys an den verletzten Teamkollegen Fabian Schubert.

Lukas Görtler war aufgewühlt, kämpfte in den Katakomben sichtlich mit den Emotionen. Der Captain des FC St.Gallen hatte sich verkehrtrum ein Dress des Teamkollegen Fabian Schubert übergestülpt, und er sagte: «Wenn ich wählen könnte, hätte ich jetzt lieber nicht drei Punkte mehr auf dem Konto und wäre Leader. Ich hätte lieber einen gesunden Schubi. Wir mussten uns in der Pause sagen, dass wir ihm nur helfen können, wenn wir gewinnen. Es ist bitter.»

Görtlers Gedanken beschrieben gut die Gefühlslage des FC St.Gallen, ebenfalls jene vieler Fans. 2:1 besiegten die Ostschweizer dank Toren von Daouda Guindo (54.) und Isaac Schmidt (64.) in einer aufwühlenden Partie die Young Boys. Weil sie das im sechsten Spitzenspiel zwischen diesen beiden Teams in jüngerer Vergangenheit erstmals taten, bestiegen sie nach knapp zwei Jahren wieder einmal den Leaderthron der Super League. Und empfangen dort oben sitzend am kommenden Samstag den FC Sion mit Starstürmer Mario Balotelli.

98 Minuten und nur ein einziges Mal wegschauen

Doch die St.Galler mussten den Erfolg teuer bezahlen, vor allem mussten sie davor zuerst einen veritablen Schock verarbeiten, was nicht einfach war. Denn es gab sie leider, die Szene, bei der man lieber und das einzige Mal während den 97, 98 mitreissenden Minuten weggeschaut hätte; auch die Nacherzählung lässt einen erschaudern.

Die üble Szene des Spiels. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Es war nach 19 Zeigerumdrehungen, als sich Jérémy Guillemenot den Ball von Mohamed Camara ergatterte. Der St.Galler passte zu seinem Sturmpartner Chadrac Akolo, der mit der Hacke Fabian Schubert bediente. Der Österreicher schoss, gleichzeitig grätschte Ulisses Garcia mit offener Sohle brutal in dessen rechtes Bein. Der Ball lag im Tor, Schubert schreiend am Boden. Der Schiedsrichter Fedayi San entschied richtigerweise auf Abseits, doch es meldete sich der Videoschiedsrichter. Die TV-Bilder, bei denen einem schlecht werden konnte, liessen keine zwei Meinungen zu. Rot für den Übeltäter Garcia.

Schubert bereits operiert – Garcia entschuldigt sich

Schubert musste sofort ins Kantonsspital, wo bereits kurz nach dem Schlusspfiff die Ärzte den Bruch des Schien- und Wadenbeins operierten. Etwa zeitgleich zeigten sich die St.Galler mit einem Transparent – «Gueti Besserig Schubi!» – bei den Fans und liessen sich dezent feiern, derweil Garcia sich bei Peter Zeidler und anderen entschuldigte; der Berner Verteidiger wirkte untröstlich, fragte nach Schuberts Nummer. Und noch am Abend schrieb Garcia via soziale Medien:

«Es tut mir extrem leid, was passiert ist. Das geht mir sehr nahe, ich bin traurig und am Boden zerstört. Ich habe zuvor noch nie einen Gegenspieler verletzt. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Fabian Schubert entschuldigen und wünsche ihm gute Besserung.»

Frühestens in einem halben Jahr dürfte der beliebte 28-Jährige zurückkehren, eher später.

Auch Wicky und Zeidler ringen um Worte

Auch die beiden Trainer, Zeidler und Raphael Wicky, wirkten von den Ereignissen gezeichnet. «Garcia fühlt sich sehr schlecht, er wollte mit Sicherheit seinen Gegenspieler nicht verletzten. Wir wünschen Fabian Schubert alles Gute», sagt Wicky. Und Zeidler: «Ich kann mich gar nicht richtig freuen. Ich hatte danach grosse Mühe, mich von der Szene zu lösen und wieder ins Coaching zu kommen.»

Ob all der Anteilnahme und den Eindrücken ging tatsächlich vergessen, was für eine ausserordentliche Partie die 19200 Zuschauerinnen und Zuschauer vorgesetzt bekamen. Denn es war wieder passiert gegen die Young Boys. Schon wieder, musste man sagen. Abermals wurde man Zeuge eines temporeichen Ritts zwischen diesen beiden Mannschaften im Kybunpark, in diesem Tollhaus, das so manchen Gegner einzuschüchtern vermag.

Daouda Guindo jubelt nach seinem Prachtstor zum 1:0. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Man sah prickelnden Fussball, der atemlos blieb. Es war wie so oft viel Zunder zwischen den Rivalen. Ebenfalls Cedric Itten kam beim St.Galler Anhang und Görtler schlecht weg, auch weil der nun für Bern auflaufende Stürmer einen Ball nicht der Fairness halber (Basil Stillhart lag am Boden) über die Seitenlinie schoss. Sondern einen Angriff lancierte.

YB am Schluss nur noch mit neun Spielern

Die Young Boys starteten gut, die St.Galler waren gefühlt bald einmal besser, spätestens in Überzahl waren sie es tatsächlich. Dennoch hätte Meschack Elia die Führung für YB erzielen müssen, doch der flinke Stürmer scheiterte an Lawrence Ati Zigi. Vor der Pause verpassten die St.Galler mehrfach Zählbares, allen voran Julian von Moos, der für Schubert ins Spiel gekommen war, wusste zu gefallen.

Es brauchte dann eben Guindo und seinen Schuss ins Lattenkreuz aus 30 Metern Distanz, um die Führung zu erzielen. Sie hatte nur acht Minuten Bestand, nach einem Corner glich YB dank Cédric Zesigers Kopfball aus. Und dann kam Schmidt, und mit ihm der Sieg, auch weil Zesiger nach einem Ellbogenschlag an von Moos mit der zweiten gelben Karte als nächster Berner den Platz verlassen musste.

Isaac Schmidt trifft zum 2:1. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Mit neun Spielern blieben die Gäste zwar weiter präsent, richtige Torgefahr entstand aber nur bei ihrem Goalie, David von Ballmoos. Die St.Galler gingen in der Schlussphase etwas gar fahrlässig mit den Chancen um, aber am Ende konnte das egal sein. Sie hatten in diesem Spitzenspiel mit der ersten Saisonniederlage der Berner ein Zeichen gesandt an die Liga: Dieses YB, gerade mit Blick auf das imposante, starke Spielerkader, ist nicht unbezwingbar – zumindest nicht für den FC St.Gallen. Das lässt hoffen. Wie sagte Patrick Sutter? «Wenigstens eine kleine Freude an diesem Nachmittag.»

