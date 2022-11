Analyse Der FC St.Gallen steckt in der Krise: Was ist da eigentlich los? Auf der Suche nach Gründen Sieben sieglose Spiele in der Liga, und am Samstag kommen die Grasshoppers. Beim FC St.Gallen gibt es wunde Punkte – Handlungsbedarf auch. Woran muss er arbeiten? Was muss sich ändern. Die Analyse. Christian Brägger Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Ernüchterung am 30. Oktober nach der 0:1-Niederlage in Winterthur. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Spitzenkampf, 4.September, die Young Boys aus Bern gastieren in der siebten Runde der Super League beim FC St.Gallen. Nach einem mitreissenden 2:1 gegen den Leader übernehmen die Ostschweizer die Tabellenführung. Nichts, rein gar nichts deutet darauf hin: dass sie in der Folge zwei Monate lang kein einziges Spiel mehr gewinnen werden in der Liga.

Seit sieben Auftritten ist das nun so – mit dem 0:1 in Winterthur am vergangenen Sonntag als negativem Höhepunkt, weil dabei leistungsmässig erstmals ein Niveau unterschritten wird. Der FC St.Gallen scheint in eine Negativspirale zu geraten. Da wäre es Augenwischerei, das 4:2 in Genf gegen Carouge von Mitte September und die damit verbundene Cup-Achtelfinalqualifikation entgegenzuhalten. Der zweite Schweizer Wettbewerb ist die Kür, aber ein siegreiches Gastspiel bei einem Vertreter der Promotion League bleibt letztlich: Pflicht.

St.Gallen war einmal die beste Mannschaft der Liga

Nach dem Erfolg gegen YB ist dem FC St.Gallen die Leichtigkeit des Seins abhandengekommen. Eine Leichtigkeit, die er in diesem Kalenderjahr als beste Mannschaft der Super League gefunden und bis zum September bewahrt hatte. Da kam der Peak. Doch weshalb? Wegen der schweren Verletzung von Fabian Schubert und des längeren Ausfalls von Julian von Moos?

Diese Antwort, losgelöst von anderen Dingen, wäre zu einfach. Und dass die St.Galler nach dem Sieg gegen das grosse YB glaubten, die kommenden Partien würden Selbstläufer, kann man ihnen beileibe nicht unterstellen. Dafür wissen sie zu sehr: Fussball ist Lust, Leidenschaft, Emotionen, aber auch immer: viel, viel Arbeit.

So gibt es unterdessen schon wunde Punkte. Sie genauer zu betrachten lohnt sich. Um der Misere, die mindestens resultatmässig eine ist, etwas näher auf den Grund zu gehen. Zumal es meist Nuancen sind, die derzeit bei engen Spielen das Pendel gegen das Team von Trainer Peter Zeidler ausschlagen lassen, womit auch zwei der drei Unentschieden gemeint sind.

Doch weil das so oft passiert, ist es halt auch eine Frage der Qualität. Ebenso der Form, derzeit ist sie bei vielen Akteuren nicht im Topbereich. Wobei gerade von den wichtigsten Säulen, Lukas Görtler und Jordi Quintillà, auch dann mehr erwartet werden darf, wenn es (ihnen) nicht läuft.

Zeidler: «Brauchen einen Neuanfang»

Mit der Serie konfrontiert, sagt Trainer Peter Zeidler an der Pressekonferenz fürs samstägliche Spiel gegen die Grasshoppers: «Wir brauchen einen Neuanfang, der idealerweise jetzt ist. Wir brauchen nicht gross über die vergangenen Spiele zu reden, sondern wollen Taten folgen lassen.» Vorbei, gewiss.

Trotzdem zeigt der Blick auf den letzten Sonntag: Wegen der gelb-roten Karte für Isaac Schmidt (er fehlt gegen GC) verlegte sich auf der Schützenwiese wieder einmal ein Nebenschauplatz, der immer ein solcher bleiben müsste, ins Zentrum des Geschehens und der Erklärungen. Man fühlte sich an die ewige Kunstrasendiskussion erinnert, nicht umsonst sagte Sportchef Alain Sutter Mitte Mai nach dem verlorenen Cupfinal gegen Lugano:

«Das sind Alibis und bringen dich nicht weiter. Man muss einfach bereit sein.»

Der FC St.Gallen verlor nicht wegen des fünften Platzverweises in dieser Spielzeit, sondern weil der Auftritt gegen den Aufsteiger schlicht für Zählbares nicht genügte. Dessen ist sich Zeidler durchaus bewusst, doch natürlich bleibt er als Trainer ein Anwalt seiner Mannschaft: «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so tun, als wäre Winterthur eine Theken-Mannschaft. Es ist aber unser Anspruch, diesen Gegner zu schlagen, auch auswärts.»

04.09.202Jubel am 4. September nach dem 2:1-Sieg gegen YB. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Ein Punkt, der zuletzt immer wieder beim FC St.Gallen auffällt: Die Balance zwischen Angriff und Verteidigung stimmt nicht. Der Zeidler-Fussball ist stets gleich, der Aufwand bleibt beträchtlich, der Ertrag überschaubar trotz der statistisch erwiesenen, grössten Präsenz im gegnerischen Sechzehner und der häufigsten Torchancen aller Super-League-Teams. Demgegenüber werden die St.Galler oft bestraft für ihre Nachlässigkeiten, die manchmal individueller Natur, doch letztlich dem ganzen Kollektiv geschuldet sind.

Entscheidend ist nicht, dass man möglichst viel macht auf dem Fussballrasen, sondern dass man das Richtige macht. So sagt auch Zeidler:

«Wir müssen uns wieder an den Teamgedanken erinnern. Dass die Mitspieler einander helfen. Auf und neben dem Platz. Und wir müssen uns wieder auf die Sachen verlassen können, die unser Spiel auszeichnen.»

Ebenfalls war es nicht förderlich, dass Zeidler eine öffentliche Diskussion um die Innenverteidiger aufkommen liess, obwohl er dies gar nicht wollte. Hier hat der Coach mit Leonidas Stergiou, Basil Stillhart, Matej Maglica und Albert Vallci vier Profis zur Verfügung. Nach Sperren, Formstärken wie -schwächen begann Zeidler noch mehr zu rotieren, womöglich wollte er es allen recht machen. Darunter litt die defensive Stabilität, vielleicht sogar das Teamgefüge.

Der FC St.Gallen bleibt ein lobenswerter Sonderfall

Item. Auch am Samstagabend gegen GC werden im Kybunpark ab 18 Uhr mindestens 17200 Zuschauer dem Spiel beiwohnen. So bleibt der FC St.Gallen ein lobenswerter Sonderfall. Mit seiner intensiven Spielweise, mit der Ruhe und der sauberen Arbeit im Klub. Mit seiner Führung, die etwas entwickeln will. Sportchef Sutter forderte zum Saisonstart, man müsse böser werden.

Davon ist St.Gallen zwar gerade weit entfernt. Nur: Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass Zeidler resultatmässig unter Druck steht und er abermals einen «Turnaround» schaffen will, wie er diesen nennt. Wir erinnern uns nur an die Vorrunde der vergangenen Saison, als ein schwacher Auftritt dem nächsten folgte. Doch das Team und Zeidler schafften es, den Kopf nicht nur aus der Schlinge zu ziehen: sondern die Fussballschweiz mit Tempofussball wieder zu faszinieren.

Als es dem FC St.Gallen noch richtig gut lief, trug Zeidler eine Zeit lang ein olivfarbenes, kurzärmliges Glücksshirt. Seit dem 10.September und der Niederlage gegen Sion kleidet er sich an den Spielen anders. Es ist ja auch kälter geworden. Doch vielleicht holt sich sein Team gegen GC ja wieder Selbstvertrauen und Wärme zurück. Und insbesondere die Leichtigkeit des Seins. Der Trainer sagt:

«Die Mannschaft weiss, was jetzt ansteht.»

Mögliche Aufstellung: Zigi; Vallci, Stergiou, Stillhart, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig; Akolo, Latte Lath, Guillemenot.

