Analyse Der FC St.Gallen im Würgegriff der Coronapandemie: Überleben – aber wie? Am Mittwoch nimmt der FC St.Gallen mit dem Nachholspiel gegen Vaduz die Meisterschaft wieder auf. Sportlich sind die Ostschweizer in einer guten Position. Doch die Coronapandemie hat den Traditionsklub weiter im Würgegriff. Weshalb er trotzdem zögert, von den A-fonds-perdu-Beiträgen des Bundes Gebrauch zu machen. Patricia Loher 20.01.2021, 05.00 Uhr

Am Mittwoch geht es für St.Gallen wieder los: Boris Babic (rechts) im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Silvan Hefti von den Young Boys. Claudio Thoma/Freshfocus

Der FC St.Gallen spielt so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr, und die Fans haben Vertrauen in die Klubverantwortlichen. Der Weg stimmt, endlich hat der Verein wieder eine vielversprechende Basis gelegt – eigentlich passt alles gut zusammen in diesen Tagen.

Doch die Coronapandemie hat auch den Traditionsverein weiter im Würgegriff. Seit bald einem Jahr muss er ohne Zuschauerinnen und Zuschauer auskommen, seit bald einem Jahr ist seine wichtigste Einnahmequelle versiegt. Keiner weiss, wie gross das finanzielle Loch sein wird, das Covid-19 im Schweizer Fussball und insbesondere beim FC St.Gallen hinterlässt.

Kopfzerbrechen bei den Verantwortlichen

Zwar sind die Hürden, um an staatliche Unterstützungsgelder zu kommen, für Spitzensportklubs nicht mehr gar so hoch. Doch vor allem die A-fonds-perdu-Beiträge wurden an strenge Auflagen geknüpft, die, so ist anzunehmen, den Verantwortlichen des FC St.Gallen Kopfzerbrechen bereiten.

Die Ostschweizer wirtschafteten zuletzt gut. Im Jahr 2019 hat der FC St.Gallen den 264 Mitarbeitenden – inbegriffen sind Teilpensen und Staffmitglieder – Saläre in der Höhe von 15 Millionen Franken ausbezahlt.

Er dürfte also nur über einige wenige Angestellte verfügen, die mehr als 148'000 Franken im Jahr verdienen. Beantragt der Klub aber einen A-fonds-perdu-Beitrag, muss er Gehälter, die 148'000 Franken im Jahr übersteigen, auf diesen Betrag oder um 20 Prozent kürzen.

Hat er solche Akteure im Kader, muss der Vertrag gekündigt und neu aufgesetzt werden. Wenn also ein Spieler aufgrund der guten Leistungen in der vergangenen Saison und der Punkteprämien schön, aber in den Augen des Staates zu viel verdient hat, muss St.Gallen den Kontrakt auflösen – die Leistungsträger hätten wohl schnell einen neuen Klub gefunden.

Die St.Galler würden Opfer ihres eigenen Erfolgs und in ihrer sportlichen Entwicklungsmöglichkeit gebremst.

Eingriff in die unternehmerische Freiheit

Eine andere Vorgabe ist, dass der durchschnittliche Lohn der Grossverdiener für fünf Jahre eingefroren werden muss. Wer also staatliche Hilfsgelder möchte, darf auch bei sportlichem Erfolg fünf Saisons lang keine Lohnerhöhungen gewähren, was ein massiver Eingriff in die strategische Zukunftsplanung und die unternehmerische Freiheit ist.

Deshalb ist es verständlich, dass der FC St.Gallen genau prüfen will, ob er auf diesen Fallschirm zurückgreift. Für ein rückzahlbares Darlehen hingegen hat er beim Bund ein Gesuch in der Höhe von 4,5 Millionen Franken – das sind 25 Prozent des Betriebsaufwands 2018/19 – eingereicht. Präsident Matthias Hüppi sagte kürzlich: «Wir wollen keine Schulden machen. Aber es ist unsere Pflicht, für alle Fälle die notwendigen Instrumente bereitzustellen und das Darlehen grundsätzlich zu sichern.»

St.Gallen verliert horrende Summen

Finanziell hat der FC St.Gallen schon einiges durchgemacht in seiner Geschichte, meistens waren die Probleme hausgemacht. Seit bald einem Jahr aber befindet er sich in einer Krise, für die er, wie so viele andere Unternehmen auch, nichts kann und deren Ende nicht absehbar ist.

Dies ausgerechnet in einer Phase des sportlichen Höhenflugs und der wirtschaftlichen Stabilität. Gut möglich, dass Zuschauer erst in der neuen Saison wieder zugelassen sind, vielleicht auch nur teilweise, vielleicht nur mit Impfung. Bis dahin verlieren die St.Galler fast eine halbe Million Franken pro Heimpartie. Das sind horrende Summen.

Wie gross ist die Solidarität?

Zudem ist offen, ob der Klub noch einmal auf eine so grosse Solidarität seiner Anhängerinnen und Anhänger zählen kann wie im vergangenen Jahr. Viele der 9000 Saisonabonnenten haben seit Sommer noch kein Spiel live gesehen im Kybunpark. Vielleicht möchte der eine oder andere Fan sein Geld nun zurück.

Es könnte also trotzdem sein, dass der FC St.Gallen nicht darum herumkommen wird, auch A-fonds-perdu-Gelder zu beantragen, um zu überleben. Was sportlich wird, könnte dann plötzlich zweitrangig sein. Noch unternimmt man beim Klub aber alles, um die Herausforderung aus eigener Kraft zu meistern und damit Arbeitsplätze zu sichern.

Es ist für Trainer Peter Zeidler und seine Spieler bitter, dass sich so viel um das Geld dreht, so viel um Corona, so viel um Tests, Quarantänen und Verschiebungen. Am Ende sind sie aber nur schon froh, überhaupt noch spielen zu dürfen.

Platz vier ist keine Selbstverständlichkeit

Sportlich haben die St.Galler geschafft, was zu normalen Zeiten mehr Aufsehen erregen würde. Nach der spektakulären Vizemeistersaison gehören die Ostschweizer auch in dieser Meisterschaft der Spitzengruppe an. Das ist, in Anbetracht der Abgänge im Sommer und der Unruhen um die Coronafälle, keine Selbstverständlichkeit.

Zwar war der Zeidlerische Powerfussball bis jetzt nur in Ansätzen zu sehen. Aber junge Spieler wie Leonidas Stergiou oder Betim Fazliji haben einen weiteren Schritt gemacht, Lukas Görtler ist noch mehr zu einem Leader geworden, und Lawrence Ati Zigi ist der stärkste Goalie der Liga. St.Gallen gelingt es nun eher, Gegentore zu verhindern. Allerdings trifft es dafür weniger. In der Offensive haben die Ostschweizer am meisten Potenzial, um sich weiter zu steigern.

Am Mittwoch steigt der FC St.Gallen gegen den FC Vaduz auf dem vierten Rang wieder in die Meisterschaft ein. In jedem anderen Jahr läge nun viel Spannung in der Luft. Es bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass die Anhänger diesen frischen und mutigen FC St.Gallen bald wieder live im Stadion mitverfolgen dürfen. Damit der Klub aus eigener Kraft überleben kann.