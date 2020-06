Serie Als Nixons Flanke plötzlich ein Tor wird: 2001 bezwingt der FC St.Gallen Basel 3:2 – im Mittelpunkt steht der Schiedsrichterassistent Der FC St.Gallen ist Leader der Super League und das Überraschungsteam der Saison 2019/20. Das 3:3 gegen die Young Boys am 23. Februar war ein Spektakel – doch dann stoppte das Coronavirus St.Gallens Lauf. Am 20. Juni wird die Meisterschaft in der Super League wieder aufgenommen. Bis dahin blicken wir auf einige der ereignisreichsten und denkwürdigsten Partien in der 141-jährigen Geschichte des FC St.Gallen. Peter M. Birrer 03.06.2020, 05.00 Uhr

Jerren Nixon (rechts) setzt gegen Basel zu einer Flanke an. Bild: Regina Kühne/Keystone

Ein Stück Vergangenheit hat Roger Giger immer dann eingeholt, wenn er umgezogen ist. Die Erinnerung an jenen 22. April 2001 hat er schriftlich, in Form von Zeitungsartikeln, die er gesammelt und archiviert hat. Sie erzählen von einer Handbewegung, die viel Aufregung verursachte. Und unangenehme Tage, auf die Giger gut hätte verzichten können.

Um 6 Uhr eine dicke Schneeschicht auf dem Espenmoos

Der Mann, der am Sempachersee in der Innerschweiz daheim ist, reist an besagtem Sonntag nach St.Gallen, als Schiedsrichter-Assistent hat er es bis in die NLA gebracht und bringt einiges an Erfahrung mit. Um 6 Uhr schon steht er auf, weil die Wetterprognosen ungünstig sind.

Es liegt eine dicke Schneeschicht auf dem Espenmoos, um 10 Uhr findet eine Inspektion des Trios statt, das für die Partie St.Gallen – Basel aufgeboten worden ist. Für Spielleiter Dieter Schoch und seine zwei Assistenten ist klar: Wenn die Helfer noch einmal zu den Schaufeln greifen, ist das Terrain bereit.

Goalie König hält den Ball, aber...

Für Giger ist es kein alltäglicher Sonntag. Seine Tochter sitzt erstmals bei einem Spiel ihres Vaters auf der Tribüne, seine Frau ist ebenfalls da. Die Partie vor 11'300 Zuschauern verläuft so, dass es zur Pause keine Vorwürfe an ihn oder seine zwei Kollegen geben kann.

Aber dann passiert das, was Stoff für heisse Diskussionen und manche Zeitungsseite liefert. Jerren Nixon missrät eine Flanke, vermeintlich, denn: Giger hebt auf einmal die Fahne. Er ist überzeugt, dass Basels Goalie Miroslav König den Ball nicht vor, sondern hinter der Torlinie behändigt hat. Was er anzeigt, übernimmt Chef Schoch. Er deutet zur Mitte, also: Tor! 2:0!

Mario Cantaluppi im Dress des FCB. Bild: Stuecklin/Keystone (Basel, 11.Juli 2003)

Die Basler reagieren wütend, sie sind entsetzt und geben sich keine Mühe, ihren Unmut zu unterdrücken. Einer der Lauten ist Mario Cantaluppi, der die Captainbinde trägt. «Wenn ich nichts gesagt hätte, wäre ich nicht da gewesen», sagt er heute und lacht schallend in sein Telefon:

«Jeder gab doch seinen Senf dazu, und ich stand bestimmt in der vordersten Reihe».

Cantaluppi legt vor Wiederaufnahme der Partie Protest ein. Trainer Christian Gross ruft später: «Skandal!» Manager Erich Vogel fordert ein Wiederholungsspiel und die Sperre für das Trio bis Ende Jahr.

Zellweger glückt in der 96. Minute der Siegtreffer

Dabei gelingt Basel ein erstaunliches Comeback. Aus dem 0:2 machen Benjamin Huggel und Hakan Yakin ein 2:2. Der Ausgleich fällt, als noch neun Rot-Blaue auf dem Platz stehen. Nenad Savic hat nach 26, Philippe Cravero nach 73 Minuten die rote Karte gesehen.

Marc Zellweger (im Bild links) im Zweikampf mit Basels Eduardo. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (St.Gallen, 6. November 2005)

Aber die Partie geht in eine lange Nachspielzeit, bedingt durch die Turbulenzen rund um das St.Galler 2:0. Und in der 96. Minute sorgt Marc Zellweger mit seinem 3:2 für Begeisterungsstürme der Einheimischen.

Als Giger die Garderobe erreicht und die Tür hinter sich geschlossen hat, ruft er unverzüglich Claudio Circhetta an, einen befreundeten NLA-Unparteiischen, der das Spiel daheim vor dem Fernseher verfolgt hat. Er meldet wenig Erfreuliches:

«Tut mir leid, kein Tor.»

Wie? Kein Tor? Schiedsrichterchef Werner Müller lässt ebenfalls ausrichten, dass falsch entschieden worden ist. «Für mich brach eine Welt zusammen», sagt Giger.

Die St.Galler wissen um ihr Glück

Die St.Galler sind die Profiteure, sie wissen, dass der Ball die Torlinie nicht überquert hat. «Auf dem Feld haben wir das nicht wahrgenommen», sagt Marco Zwyssig, der Torschütze zum 1:0, «aber danach sah jeder die TV-Bilder und wusste Bescheid».

Besuche in St.Gallen hat Cantaluppi normalerweise geliebt, «es war immer etwas los, es chlöpfte einfach, und je lauter die Pfiffe gegen uns waren, desto motivierender war das». Aber nun, nach diesem Nachmittag, ist ihm das Lachen vergangen.

Drei Wochen nach dem Hochgefühl in Paris

Cantaluppi ist wütend. Und Giger leidet. Drei Wochen zuvor hat er ein Hochgefühl erlebt, als er in Paris bei Frankreich – Japan vor fast 80'000 Zuschauern an der Linie einen Einsatz hatte. Jetzt, im Espenmoos, hat er seine Dernière auf höchster nationaler Stufe. Präsent hat er aber noch die aufwühlenden Tage in der Woche nach der Partie in St.Gallen.

Er erhält Post von erbosten «Fans», SMS, E-Mails, Briefe, und mitten in der Nacht wecken ihn Anrufer. Als er tagsüber in seiner Wohngemeinde auffällig viele Autos mit Basler Schildern bemerkt, ruft er die Polizei. Fortan patrouilliert regelmässig eine Streife.

Eine Vorladung und Versetzung in die NLB

Giger erhält eine Vorladung für eine Anhörung bei der Liga, er erzählt, wie er Fragen beantworten muss: Warst du beeinflusst? Hast du Sympathien für einen Club? Was hat dich dazu bewegt, die Fahne zu heben?

Er wird in die NLB versetzt und ist masslos enttäuscht vom Entscheid der Schiedsrichterkommission. 2003 hört er auf.