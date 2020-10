«Allen muss bewusst sein, worum es geht»: Wie sich der FC St.Gallen auf den ersten Match mit 10'000 Fans seit dem Lockdown vorbereitet Am Sonntag darf der FC St.Gallen erstmals seit über einem halben Jahr wieder mehr als 1000 Fans zu einem Heimspiel begrüssen. Die Erleichterung bei den Verantwortlichen ist gross – es stellen sich allerdings grosse Herausforderungen. Präsident Matthias Hüppi sagt, man wolle die Chance, die sich jetzt biete, nutzen. Daniel Walt Aktualisiert 02.10.2020, 13.47 Uhr

In freudiger und gleichzeitig gespannter Erwartung der Partie am Sonntag: FCSG-Präsident Matthias Hüppi (links) neben Medienchef David Gadze. Bild: Benjamin Manser

10'000 Fans werden am Sonntag in den Kybunpark strömen, wenn Leader St.Gallen Servette Genf empfängt. 10'000 – eine Zahl, die in gewöhnlichen Zeiten für Espen-Verhältnisse eher enttäuschend wäre. In der Coronapandemie allerdings sind sie ein Wagnis für alle Beteiligten: für den Kanton St.Gallen, der die Bewilligung für die Veranstaltung erteilt hat; vor allem aber auch für den FC St.Gallen.