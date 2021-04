Abstiegskampf FC St.Gallen gegen Vaduz Lead Christian Brägger 24.04.2021, 18.45 Uhr

Beispieltext: In dieser Partie ist alles drin, was Fussball so einzigartig macht: Tore, Dramatik, rote Karten, Penaltys. Was fehlt, sind aus St.Galler Sicht einzig drei Punkte. Spielnote: 5,5

1:0, 26.Minute, Junior Adamu: Nach einem Freistoss in die SchnittsBeschreibung des Tors

Zu Beginn ist den St.Gallern ihre Verunsicherung anzusehen, vielleicht es es gar eine gewisse Nervosität vor diesem wegweisenden Spiel gegen den Tabellennachbarn Vaduz. Es ist ihnen nicht zu verdenken: Es geht um viel, und sie kommen aus einem recht negativen Lauf. Nach einer Viertelstunde finden sie aber besser in die Partie, Guillemenot hat eine erste Chance aus der Distanz, und die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler beginnt zu dominieren gegen ein defensives Vaduz, das auf Abwarten spielt.

Nach ein paar Halbchancen für St.Gallen fällt in der 26.Minute nach einem Missverständnis zwischen Goalie Büchel und Schmid auf glückliche Weise das 1:0 für die Ostschweizer, weil Junior Adamu profitieren kann. Verdient ist die Führung alleweil und der Jubel kennt kaum Grenzen.

Auf der St.Galler Bank nimmt erstmals Alessio Besio Platz. Der 17-jährige Stürmer läuft normalerweise in der St.Galler U18 auf und ist der Sohn von Claudio Besio, der Anfang der 1990er Jahre einst selbst für die Ostschweizer in der höchsten Liga gespielt hat. Es fehlt gegen Vaduz dafür Nicolas Lüchinger, der mit Wasserablagerungen im Knie Forfait erklären muss. Und auch Thody Élie Youan ist verletzungsbedingt nicht dabei in diesem Abstiegskampf, wie Captain Jordi Quintillà aufgrund seiner Corona-Erkrankung.

100 Zuschauer darf der FC St.Gallen erstmals seit den Lockerungsschritten des Bundesrates in den Kybunpark hereinlassen. Sie fallen auf mit einem warmen Applaus

