Abstiegskampf Der FC St.Gallen sucht: Stürmer, jung, effizient, schnell, mit Ausstrahlung Was ist los mit dem Angriff der Ostschweizer? Sie tun sich in dieser Saison überaus schwer, Tore zu schiessen – aber vielleicht ist die vergangene Spielzeit auch nur ein Muster ohne Wert. Zudem: Die Verteidiger Muheim und Kräuchi bleiben den Espen über die Saison hinaus erhalten. Christian Brägger 12.05.2021, 05.00 Uhr

In der Saison 2012/13 war Oscar Scarione in aller Munde. Er erzielte damals 21 Tore. Bild: Urs Jaudas

Nach aussen verteidigt Peter Zeidler sein Revier immer, ist dann bisweilen wie eine Katze, die ihre Krallen ausfährt. Nach innen nimmt der Trainer des FC St.Gallen mehr die Rolle des fürsorglichen Vaters ein, wenn es

da­rum geht, die Stammspieler zu schützen. Sie sind es, die für die Leistungen auf dem Platz verantwortlich sind – was im Umkehrschluss auch auf den Coach zurückfällt, der sie jeweils aufstellt.

In dieser Spielzeit sieht sich in der Öffentlichkeit vor allem die Offensive der Ostschweizer mit zunehmend harter Kritik konfrontiert, häufig wird sie als Grund für die Misere genannt. Vorbei ist die Schonfrist, die der Angriff bei Saisonbeginn und die Monate danach genoss, weil er jetzt fast oder gar nicht mehr trifft. Und weil die Lage in der Liga zusehends bedrohlicher ist. Es fehle dem Sturm an Durchschlagskraft, sagen die Einen. Oder schlicht an Qualität, die Anderen. Beides mag zu Teilen stimmen.

Sportchef Alain Sutter Bild: Freshfocus

Dabei wird gern das Spiel hinter den Spitzen und im Mittelfeld ausgeblendet, das auch gelitten hat. Zeidler jedenfalls sagt:

«Die Tore könnten auch andere Mannschaftsteile schiessen.»

Eine ähnliche Sicht hat Alain Sutter, der Sportchef: «Fürs Verteidigen ist immer das ganze Team zuständig. Auch die Tore erzielen wir dank eines gemeinsamen Efforts.»

Sportchef Alain Sutter will nicht mit der Vorsaison vergleichen

Ebendieser Effort fehlte zuletzt, in den vergangenen sieben Meisterschaftsspielen erzielten die Ostschweizer genau zwei Treffer: den Ausgleich Kwadwo Duahs gegen Zürich Anfang April und Junior Adamus Siegtreffer gegen Vaduz dank eines hartsträubenden Goaliefehlers. Dabei sollte jener Auftritt vom 24.April ohnehin anders beurteilt werden, weil St.Gallen im Abstiegsduell gegen die Liechtensteiner mit den Mitteln fast vergessener Tage auftrat, mit Kampf, Kraft und auf die Sicherheit bedacht, das 1:0 über die Runden zu bringen.

Kwadwo Duah ist mit 9 Treffern der beste Torschütze des FCSG. Bild: Freshfocus

Anhand der offensiven Baisse ist es auch keine Überraschung, dass mit Basil Stillhart vor einer Woche in Genf ein Mittelfeldspieler das Tor erzielte, das vom Cup-Sieg träumen lässt. Natürlich hat man die Vorsaison im Kopf, wenn die Unzufriedenheit grösser wird, und es ist ein nachvollziehbarer Reflex, dass man sich nach mehr Torgefahr und den 33 Meisterschaftstreffern des Sturmduos Demirovic/Itten sehnt. Sutter sagt:

«Es ist normal, dass die Leute das so für sich analysieren. Wir aber vergleichen unsere Offensive nicht mit jener der Vorsaison, das dürfen wir gar nicht, weil sie der Idealfall war.»

So zählt für den Sportchef zuerst einmal, dass der FC St.Gallen sich heute in jedem Spiel Chancen erarbeitet. «Aber klar, unsere Effizienz vor dem gegnerischen Tor hat sich verschlechtert und damit jeweils der Spielverlauf. Das schlägt sich aufs Gesamtbild und auf die Arbeit des Teams nieder.»

Zwei Spielzeiten sind ausserordentlich, weil auch die Stürmer es sind

Zumal die Spielweise ja dieselbe geblieben ist; dabei legten die letzten, raren Erfolge gegen Servette und Vaduz geradezu eine Taktikanpassung nahe. Doch Zeidlers Mannschaften – Tours, Liefering, RB Salzburg, Sion oder Sochaux – haben sich stets dem offensiven Pressingfussball verschrieben und schon immer einige Gegentore erhalten, im Schnitt selbst aber noch nie so wenige erzielt wie in dieser Saison. Deshalb: Sind die St.Galler Stürmer tatsächlich heute viel schlechter? Auch im Vergleich mit früheren Saisons?

Der Blick auf die zwei herausragenden Meisterschaften seit der Rückkehr in die Super League verdeutlicht: Je besser der FC St.Gallen die Liga jeweils beendete, desto mehr Treffer erzielte zumindest einer seiner Offensivspieler. In der Umkehrrichtung verhält es sich wohl extremer, und der Klub profitierte von den Treffern eines Einzelnen oder Mehrerer ranglisten- wie punktemässig. Die 21 Tore der Saison 2012/13 von Oscar Scarione, des leichtfüssigen, technisch versierten Argentiniers, stechen sofort ins Auge. Sie waren für den FC St.Gallen ein Glücksfall, brachten den dritten Schlussrang und mit etwa 3,5 Millionen Franken einen schönen Transfergewinn.

Nach Scariones «Torwut» tut sich eine Kluft auf, es gibt mit Danijel Aleksic (Saison 15/16; 12 Tore), Albian Ajeti (Saison 16/17; 10) und Vincent Sierro (Saison 2018/19; 11) passable bis gute Werte, doch sie reichten nicht für den Spitzenplatz. Einzig mit Trainer Giorgio Contini (Saison 17/18) spielte man lange weiter vorne mit, auch weil die Torelast auf mehreren Schultern verteilt war.

Itten/Demirovic liessen die St.Galler in der vergangenen Saison träumen. Bild: Eddy Risch/KEYSTONE

Gewiss war das Duo Itten/Demirovic in der Vorsaison herausragend, wobei Sutter sagt:

«Am Schluss geht es darum, den Knopf zu lösen und den Schlüssel zu finden. Darum, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dafür standen Demirovic und Itten eben auch.»

Der Sportchef sagt, man dürfe Duah, Boris Babic, Junior Adamu und Jérémy Guillemenot nicht mit den zwei Topstürmern vergleichen, wie man sie bei ihrem Weggang im Kopf hatte. «Sie waren am Schluss an einem Punkt, an dem es für den FC St.Gallen nicht mehr möglich war, sie zu halten. Solche Entwicklungen müssen das Ziel sein, und sie entscheiden über Karrieren. Itten beispielsweise war nicht von Anfang an top, aber er steigerte sich zusehends.»

Den Schlüssel nicht gefunden

Die St.Galler haben diesen Schlüssel, den jede Mannschaft sucht, offensichtlich nicht gefunden. Babic wurde im Sog von Demirovic gut, Adamu ist erst 19 Jahre jung, Guillemenot fehlt das Torjäger-Gen, Duah die Ausstrahlung. Und Thody Élie Youan wird mittlerweile nicht mehr als Stürmer gesehen. Ungelegen kam, dass Florian Kamberi nicht funktionierte – er hätte zumindest das gehabt, woran es den anderen mangelt: Arroganz, Wasserverdrängung.

Boris Babic läuft es nach seinem Kreuzbandriss nicht rund. Bild. Freshfocus

Immerhin hat Duah bislang neunmal getroffen, mit Blick auf die Vergangenheit eine respektable Ausbeute. Doch dahinter ist niemand, auch fehlen die Assists der Vorsaison von Víctor Ruiz oder Lukas Görtler, zudem die Freistosstore von Jordi Quintillà. Sutter sagt:

«Letztlich entscheiden die Überzeugung, das Selbstvertrauen und die Qualität über die Entwicklung eines Spielers, ob er Mittelmass bleibt, gut oder sogar sehr gut wird.»

Muheim, Kräuchi bleiben – doch sie lösen die Sturmprobleme nicht

Über diese Saison hinaus haben alle Stürmer bis auf Leihspieler Adamu gültige Verträge, dennoch wird St.Gallen nachrüsten müssen. Sutter sagt: «Wir werden intern analysieren, was zu tun ist.» Weiterlaufen werden auch die Verträge von Miro Muheim und Alessandro Kräuchi; Muheims Kontrakt hat sich anhand der absolvierten Spiele bis 2022 verlängert, jener des am Kreuzband verletzten Kräuchi bis 2023. Doch sie sind Verteidiger, lösen die Probleme im Sturm nicht. Dafür vielleicht Gedanken an den unbeschwerten 4:1-Auftritt im Cup-Achtelfinal gegen YB, als da trafen: Adamu, Duah, Ruiz, Guillemenot.

