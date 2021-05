FC St.Gallen Nach dem Unentschieden gegen Zürich: Die Lage bleibt angespannt für die schlechteste Mannschaft der Rückrunde Die Ostschweizer lässt beim 2:2 gegen Zürich die Leistung der zweiten Halbzeit hoffen. Doch es gibt einige Mahnmale und womöglich einen Wermutstropfen. Christian Brägger aus Zürich 13.05.2021, 22.05 Uhr

Durchschnaufen nach der Aufholjagd. Trainer Peter Zeidler ist die Belastung anzusehen, er bleibt aber zuversichtlich. Bild: Thoma/Freshfocus (Zürich, 12. Mai 2021)

Manchmal ist es komplex, den Auftritt einer Mannschaft ganzheitlich einzuordnen. Aus objektiver Sicht die Realitäten holistisch zu analysieren – also nicht zu euphorisch und empathisch, auch nicht zu negativ oder schwarzmalend. Das 2:2 des FC St.Gallen vom Mittwoch in Zürich gebietet indes geradezu die Kategorisierung in zwei Teile, in einen schlechten ersten und einen guten zweiten.

0:2 lagen die Ostschweizer zur Pause im Letzigrund zurück, weil die letzte Sekunde der Nachspielzeit mittels Konter das zweite Tor durch den aufgerückten Verteidiger Fabian Rohner brachte. Nach einem Corner des FC St.Gallen (!) notabene, und dann zum dümmsten Zeitpunkt. Trainer Peter Zeidler sagte später:

«Was für einen Aussetzer hatten wir da. Dieser Gegentreffer war ein solcher Schock, dass man denkt: He Jungs, gehen wir heim, es ist nicht unser Tag heute.»

Es war bis dahin nicht die einzige Szene, die St.Gallen misslang. Ein Glücksspieler hätte auf den Klub jedenfalls kaum noch einen Pfifferling gesetzt. Denn da war auch der schwache Euclides Cabral, der durch Betim Fazlijis Gelbsperre letztlich ins zentrale Mittelfeld neben Jordi Quintillà rückte und, nachdem der einsichtige Zeidler diese Fehlbesetzung korrigiert hatte, danach auf der Seite nicht viel besser wurde.

In der Pause ist der Cupfinal ganz weit weg

Zudem sah Goalie Ati Zigi schlecht aus beim 0:1, auch wurden die erarbeiteten Topchancen, die es im Vergleich zu früheren Partien immerhin gab, anfänglich vergeben. Also dachte man: So wird es ganz schwierig für St.Gallen, mit dem Ligaerhalt, vielleicht auch mit Zeidler – weil man in der Rückrunde um Längen das schlechteste Team ist.

Ja, der Cupfinal vom Pfingstmontag kam jetzt mit den neuerlichen Rückschlägen wie eine Wirklichkeit gewordene Fata Morgana in der Wüste daher, statt einer gloriosen Kür schien das Horrorszenario einer lästigen Pflichtveranstaltung nicht mehr abwegig. Und weil Fussball so funktioniert, wären Fragen gekommen, ob Zeidler so noch zum FC St.Gallen passt, zumal in dieser Lage mit diesem geringen Ertrag.

Der Schock: Corner St.Gallen – Konter Zürich – Tor Zürich. Bild: Thoma/Freshfocus

Doch dann passierte Wundersames: Mit dem Rücken zur Wand stehend brachte das nun sehr dominierende St.Gallen jene Tore zu Stande, die es in der ersten Halbzeit verpasst hatte. Lukas Görtler hatte plötzlich wieder Kraft und traf zum 1:2 sogar mit dem schwachen linken Fuss, und Junior Adamu war beim umjubelten wie verdienten Ausgleich endlich ein Torjäger, den die St.Galler seit längerer Zeit so sehr vermissten.

Zeidler reagiert richtig und richtungsweisend

Zeidler hatte in jedem Fall den richtigen Riecher bei seinen Spieljustierungen und insbesondere mit dem Dreifachwechsel nach 60 Minuten, der letztlich die Wende brachte – wobei die St.Galler in der Schlussphase gar nicht so recht wussten, ob sie jetzt sogar noch auf Sieg spielen sollten. Es wäre die perfekte Revanche gewesen gegen die in der zweiten Halbzeit biederen und ideenlosen Zürcher, die Ende Januar selbst nach einem Zwei­torerückstand noch gewonnen hatten im Kybunpark.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Müsste das haltbare 0:1 verhindern. Ansonsten starke Paraden.

Leonidas Stergiou: Note 5. Schnell, umsichtig, läuft immer wieder den Gegner ab. Hat sogar nach einem Corner eine grosse Ausgleichsmöglichkeit (40.).

Basil Stillhart: Note 5. Sehr gute Ausstrahlung und Körpersprache. Sicheres Passspiel. Einen solchen Leader kann St. Gallen immer gebrauchen. Jordi Quintillà: Note 4. Besser als zuletzt, Freistossassist zum 2:2. Aber der gewohnte Lenker ist der Captain nicht.

Jérémy Guillemenot: Note 3. Vergibt eine Halbchance. Ansonsten: Ein Ausfall.

Victor Ruiz: Note 4. Bemüht, dem den Angriff Schwung zu geben. Hat viele Bälle, die er manchmal zu schnell verliert.

Lukas Görtler: Note 4,5. Ausgleichschance nach dem 0:1. Wirkt Görtler in Halbzeit eins überspielt, legt er in der zweiten zu – und wie. Mit links (70.) bringt er St.Gallen zurück ins Spiel.

Thody Élie Youan: Note 4,5. Für Cabral – belebt die Bude. Miro Muheim: keine Note. Der Pechvogel scheidet mit einer Oberschenkelzerrung nach 16 Minuten aus. Das könnte eng werden für den Cupfinal.

Kwadwo Duah: Note 3. Kommt für Babic – kaum Szenen.

Boubacar Traore: Note 3,5. Kommt früh für Muheim, spielt dann im linken Mittelfeld: Na ja.

Tim Staubli: keine Note. Zu spät im Spiel für eine Note.

Boris Babic: Note 3,5. Nach 33 Minuten ein gefährlicher Kopfball. Bemüht, rennt viel, aber letztlich ein glückloser Auftritt.

Nicolas Lüchinger: Note 4. Grätscht beim Konter zum 0:2 zu spät. Kämpferisch tadellos, mit einigen Vorstössen und Flanken. Euclides Cabral, Note: 2. Agiert zuerst neben Quintillà – eine Fehlbesetzung. Nach Muheims Ausfall ist er Verteidiger. Dort minim besser, dennoch an beiden Toren mitschuldig. Chukwubuike Junior Adamu, Note: 5. Für Guillemenot. Auffällig, lustvoll, und dann macht er das verdiente 2:2 per Direktabnahme.

Die Ostschweizer bewiesen jedenfalls unglaubliche Moral und nehmen diese nun in die delikate Saisonschlussphase mit, sie fanden im Letzigrund aus dem Nichts zurück und schickten dorthin die Zürcher in der zweiten Halbzeit. Die St.Galler fauchten sich in der Pause offenbar auch gegenseitig an, aber positiv, aufmunternd. Und Görtler sagte:

«Heute konnten wir allen das Gefühl gegeben, dass unsere Mannschaft lebt. Wir waren in Hälfte zwei konsequenter, aggressiver, hatten mehr Power, spielten mutiger und gewannen die Zweikämpfe.»

Fürwahr, die St.Galler zeigten Charakter und manifestierten mit dem Misserfolg vor Augen, dass sie eine Einheit sein können, wenn sie wollen. Oder wenn sie müssen. Weshalb Zeidler sagte: «Es konnte nicht erwartet werden, dass wir so zurückkommen. Für mich überwiegen die guten Dinge. Wir sind froh um den Punkt, er lässt uns alle Möglichkeiten.»

Charakter gezeigt, doch die Gefahr des Abstiegs ist längst nicht gebannt

Die Gefahr des Abstiegs ist zwei Runden vor Schluss gewiss längst nicht gebannt, doch zumindest scheinen die Komplexe der negativen St.Galler Serien vorderhand besiegt, und irgendwie stand die zweite Halbzeit auch dafür: die Rückbesinnung auf Spielfreude, Mentalität und Leidenschaft. Fakt ist: Es geht weiter ans Eingemachte, und all die Kritikpunkte, die aus dem 2:2 in Erinnerung sind, bleiben Mahnmale.

Junior Adamu rettet die St.Galler mit seinem Ausgleich zum 2:2 Bild: Thoma/Freshfocus

Zeidler sagte, es müsse nun natürlich das Ziel sein, am Samstag gegen Lausanne zu gewinnen. Drei Punkte dürften womöglich reichen für den definitiven Ligaerhalt, der Druck auf Sion (in Lugano) und Vaduz (zu Hause gegen Servette) ist bedeutend grösser, und auch der FC Zürich ist ja noch nicht gerettet.

Lüchingers Lust, ein Superheld zu sein

Nicolas Lüchinger brachte es mit seiner Aussage im Prinzip auf den Punkt:

«Es braucht Männer in dieser Phase, in der es klar gegen den Abstieg geht. Wenn wir am Ende hoffentlich den Ligaerhalt schaffen und den Cup gewinnen, dann sind wir die Superhelden.»

Ein Superheld sein, wer träumte als Bub nicht davon? Bis zum Tatbeweis braucht es noch ein paar Efforts. Sie würden nicht nur dem nervösen Präsidenten Matthias Hüppi guttun, dem lautesten Antreiber und dem am meisten Leidenden an diesem aufwühlenden Abend im Letzigrund.

Einen Wermutstropfen hatte der Mittwoch aber doch noch: Miro Muheim musste die Partie früh wegen einer Oberschenkelverletzung beenden – sein Einsatz gegen Lausanne ist ungewiss. Und so ist es bei ihm wie mit allen Dingen: On verra.