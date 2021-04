Abstiegsangst So oder so hätte im FC St.Gallen etwas passieren müssen: Nun wurde es ein Sieg dank alter Tugenden Der FC St.Gallen führt sich Sauerstoff zu mit dem 1:0 gegen Vaduz. Doch aus dem Schneider ist er längst nicht. Die Lage bleibt ernst. Christian Brägger 25.04.2021, 21.43 Uhr

Passend für die Art und Weise dieses wichtigen St.Galler Sieges: Junior Adamu stochert im Abstiegsduell den Ball ins Vaduzer Tor. Bild: Michel Canonica

Die Begegnung zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Vaduz war nichts für schwache Nerven. Sie war auch «keine Glanzleistung», wie Lukas Görtler sagte. Und fussballerisch alles andere als ein Leckerbissen, vielmehr bescheidenes Super-League-Niveau, so wie es der Tabellenregion entspricht, in der sich zwei Mannschaften mit dem Rücken zur Wand stehend befinden. Zuletzt von dieser wegzukommen schien die eine aus Vaduz, während sich die andere aus St.Gallen – zumindest im Ligabetrieb – im steifen Gegenwind kaum mehr gerührt hatte.

Am Samstagabend verblieb schliesslich als einzig massgebender Blick jener auf die Resultattafel, die ein nüchternes 1:0 für das Team von Trainer Peter Zeidler zeigte. Er sagte 22 Stunden später:

«Ein Schritt ist getan, der erste ist oft der schwierigste. Jetzt wollen wir die nächsten folgen lassen.»

Man wagt sich kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn St.Gallen nicht diese erste Stufe genommen hätte in diesem kapitalen Spiel, in dem es nicht nur um den Barrageplatz, sondern auch um die schlimmstmögliche Position dahinter gegangen war.

Es hätte wohl etwas passieren müssen, und man hätte sich Fragen gestellt: Gewiss zu Jordi Quintillàs Corona-Erkrankung nach seinem für die Jugend veranstalteten Trainingscamp, mitten in dieser entscheidenden Phase der Saison; ob womöglich der Klub die Realität und damit seine kritische Lage verkennt mit der Schminke aus dem Cup, in dem man im Halbfinal steht; sowie zur Taktik, den Blick aufs grosse Meisterschaftsbild mit dem möglichen Abstiegsszenario aussen vor zu lassen und stattdessen weiter Spiel für Spiel mit unbeirrtem Offensivdrang nehmen zu wollen.

100 Zuschauer, die sich wie 1000 anhören

Es musste etwas passieren nach zuletzt acht sieglosen Spielen, und gegen den FC Vaduz ist zum Glück etwas passiert. Der FC St.Gallen bewies vor 100 Zuschauern, die das Geschehen akustisch gefühlt für mindestens 1000 mitlebten, dass er den Abstiegskampf endlich angenommen hat. Dass er willens ist, auch «dreckig» zu gewinnen, und sei es nur dank eines Geschenks des Gegners nach einem unglaublichen Missverständnis zwischen Joël Schmied und Goalie Benjamin Büchel knapp bei Hälfte der ersten Halbzeit. Wonach Junior Adamu die 310 Minuten andauernde Torflaute der St.Galler beendete.

Die Zuschauer fehlten lange im Kybunpark. Die 100 anwesenden Fans gaben ihr Bestes. Bild: Michel Canonica

Vor allem gewannen die Ostschweizer so, wie sie es unter ihrem Trainer längst nicht mehr getan hatten: ausschliesslich über den solidarischen Kampf, mit pragmatischem Fussball, ohne dem Gegner eine reelle Ausgleichschance zuzugestehen und dabei selbst zu Torchancen zu kommen. Und vielleicht emanzipierten sie sich gerade mit ihrem kampfbetonten Auftritt ein erstes Mal ein Stück weit von ihrem Captain Quintillà, auf den sie in der nächsten Saison verzichten müssen, weil er mutmasslich nach Basel weiterzieht.

Bricht der FC Vaduz nun ein?

Der Gästetrainer Mario Frick war ziemlich enttäuscht von der Darbietung seiner Mannschaft, vielleicht spürte der ehemalige Fussballprofi, dass die Art und Weise, wie die Niederlage zu Stande kam, nun einen Bruch bringen könnte in die eigenen Bemühungen, die Liga zu halten. Dafür sagte Basil Stillhart, der gegen die Liechtensteiner in der Rolle des Vorkämpfers sichtlich aufblühte:

«Es war Abstiegskampf pur, da musst du nicht gut spielen, aber du musst punkten. Wir haben bewiesen, dass wir dagegenhalten können.»

Lukas Görtler fühlte nach dem «krass eminent wichtigen Spiel» mit den drei Zählern eine «unglaubliche Erleichterung», und es ist fraglos, dass die St.Galler darauf hoffen, nun wieder mehr Selbstvertrauen zu haben und den Tritt in der Meisterschaft wiederzufinden. Zumal die drei Punkte eine eminent wichtige Sauerstoffzufuhr, aber längst nicht aller Tage Abend sind.

Die Erleichterung ist gross, aber an ein Zurücklehnen ist nicht zu denken. Bild: Michel Canonica

Noch warten fünf diffizile Aufgaben, fünf Fallstricke sozusagen. Die Ostschweizer können sich nicht in Sicherheit wiegen, Sion, Vaduz und Zürich sind weiterhin in Schlagdistanz bei 15 noch zu vergebenen Punkten. Wie sagte Zeidler im Vorfeld? Es beginne nun eine neue Meisterschaft. Immerhin kann der FC St.Gallen, der als einziges Team neben den Young Boys in dieser Spielzeit die Meisterschaft einmal anführte, von sich behaupten, fürs Erste in diesem letzten Turnus vorgelegt zu haben. Aber dass ein Sieg der Gäste aus dem Fürstentum anhand der Serien im Prinzip keine Überraschung gewesen wäre, das muss zu denken geben.

Im selbsternannten letzten Turnus haben die St.Galler nun vorgelegt

Gewonnen ist also längst noch nichts. Doch etwas durchschnaufen kann nicht schaden, bevor es am Samstag ohne den gesperrten Stillhart, dafür wohl wieder mit Quintillà und nach einem freien Sonntag wie Montag etwas erholter nach Basel zum nächsten Schritt geht. Zudem dürfte Thody Élie Youan, der nach dem Lugano-Spiel über Unwohlsein klagte (kein Corona!), wieder fit sein im Gegensatz zu Nicolas Lüchinger, der mit Wasserablagerungen in seinem lädierten Knie gegen Vaduz Forfait geben musste.

Vielleicht helfen ja auch die Worte von Sportchef Alain Sutter: «Ab dem Zeitpunkt, an dem wir etwas zu verlieren hatten, spielten wir anders. Etwas zu verlieren hatten wir nach dem 1:0.» Anders hiess wenig attraktiv und vielleicht sogar mutlos, dafür mit grossem Herzen und damit im Spielstil, der an längst vergessene grünweisse Auftritte erinnerte – und nun die Punkte rettete. Zeidler sagte:

«Es wäre auch bei einer Niederlage weitergegangen. Aber der Sieg war bitter nötig.»

Wie wahr.