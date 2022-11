Der FC St.Gallen zerzaust im Tourbillon den desolaten FC Sion

7:2-Auswärtssieg «Die Stürmer haben attackiert ohne Ende» – wie es der FC St.Gallen im Tourbillon schaffte, den FC Sion zu zerzausen Der Jahresabschluss wird zur St.Galler Kür: Die Ostschweizer setzen sich im Tourbillon gleich mit 7:2 gegen lustlose Walliser durch. Innerhalb von 18 Minuten drehen sie ein 0:1 zum 5:1. Zeidlers Team spielt sich nach Anfangsschwierigkeiten in einen Flow, überzeugt mit Effizienz, Tempo und Spielfreude. Dreifacher Torschütze ist Emmanuel Latte Lath. Die Tore, die Geschichten und die Stimmen zum Spiel. Ralf Streule Jetzt kommentieren 12.11.2022, 21.18 Uhr

Emmanuel Latte Lath (unten) ist dreifacher Torschütze! Er feiert mit Daouda Guindo und den St.Galler Ersatzleuten. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Was für ein Auftritt! Zumindest von den St.Gallern. Sie wirbeln und schiessen sich förmlich in einen Rausch und lassen erst in der Schlussphase etwas nach. Der FC Sion hingegen wirkt, nach guten ersten zehn Minuten, lustlos und passiv, scheint bereits in der Winterpause zu sein - was früh die ganze Spannung nimmt. Das Spiel macht dennoch Spass.

1:0, 5. Minute, Mario Balotelli (Handspenalty). Nach einer Sittener Freistossflanke von der rechten Angriffsseite geht der Ball von Balotellis Kopf an die Hand von Daouda Guindo – Schiedsrichter Sven Wolfensberger pfeift Penalty und gelb gegen Guindo. Harter Entscheid. Der VAR greift aber nicht ein. Und Balotelli verwandelt, wie es Fussballstars zu tun pflegen: Mit légèrem Verzögern beim Anlauf.

1:1, 27. Minute, Emmanuel Latte Lath. Lukas Görtler wird auf der rechten Seite steil angespielt, in vollem Lauf bringt er den Ball scharf in die Mitte, wo Latte Lath ohne Probleme verwandelt.

1:2, 31. Minute, Chadrac Akolo. Numa Lavanchys Klärungsversuch auf der rechten Seite misslingt, der Ball landet im Strafraum, wo sich Akolo einmal um die eigene Achse dreht und trocken trifft.

1:3, 39. Minute, Latte Lath. Diesmal trifft der Ivorer nach einem Eckball, per Kopf. Nach einem Eckball! Ein Ausrufezeichen darf hier gesetzt werden. Schliesslich kommen St.Galler Eckballtore in dieser Saison nur sehr selten vor.

1:4, 43. Minute, Lukas Görtler (Handspenalty). Ein Abschlussversuch von Akolo prallt an die Hand von Sion-Verteidiger Nathanaël Saintini. Den Handspenalty verwandelt Görtler erst im Nachschuss.

1:5, 44. Minute, Lukas Görtler. Jérémy Guillemenot legt sich in der Mitte den Ball zurecht, spielt dann Görtler frei, der auf der rechten Seite Tempo aufgenommen hat. Der satte Schuss des Captains landet in der linken unteren Ecke.

1:6, 50. Minute, Latte Lath. Der Ivorer lupft den Ball über die Abwehr und sich selbst vor die Füsse - und schliesst trocken ab.

1:7, 60. Minute, Basil Stillhart. Von rechts dringt der Aussenverteidiger in den Strafraum und trifft mit einem Schuss unter die Latte.

2:7, 90. Minute, Giovanni Sio. Nach einem Schuss von Mario Balotelli verwertet Sio den Abpraller.

Niemand rechnet nach fünf Minuten damit, dass dieser Abend im Wallis ein grosser St.Galler Abend werden sollte - ein ganz grosser sogar. Denn einiges läuft aus Ostschweizer Sicht schief in der Startphase. Noch scheint Zeidlers Team nicht richtig bereit. Nach einem Freistoss von rechts kommt Mario Balotelli mit dem Kopf an den Ball - sein Versuch prallt an Daouda Guindos Hand. Hands! - Ein harter Penaltyentscheid, Balotelli verwandelt. Und Christian Constantin, der kürzlich im «Blick» über Sions Benachteiligung durch die Schiedsrichter gewettert hat, ist nach den ersten fünf Minuten hier im Tourbillon ganz zufrieden. Mit dem Schiedsrichter - und Balotelli, der nun also tatsächlich doch zum spielen kam (siehe «Aufgefallen»).

St.Gallen aber reagiert stark auf den Rückstand. Mit Lukas Görtler und Isaac Schmidt zurück in der Startaufstellung (und Basil Stillhart diesmal als Aussenverteidiger) bauen die Ostschweizer immer mehr Druck auf. Sion zieht sich zurück, scheint die Sache zunächst im Griff zu haben. Doch die St.Galler Angriffe sind wie Wasser, das stetig fliesst und irgendwann Risse in der Walliser Abwehrmauer entstehen lässt. Irgendwann bricht sie entzwei, in 18 Minuten fallen gleich fünf Tore. Balotellis Radius wird immer kleiner, die Wutreden von Goalie Heinz Lindner immer lauter, die Walliser Hintermannschaft immer nachlässiger. 5:1 für die St.Galler steht es in der Pause.

Der erste Streich ist Latte Lath zugedacht. Görtler spielt ihn in der Mitte an: 1:1! Dann profitiert Chadrac Akolo von einem Fehler Lavanchys: 2:1. Jordi Quintillà chippt einen Eckball auf den Kopf von Latte Lath: 3:1! Görtler tritt zu einem Handspenalty an: 4:1. Görtler zieht aus 15 Metern von der rechten Seite ab: 5:1.

Längst liegen sie sich auf der St.Galler Ersatzbank in den Armen. Längst ist Balotelli eine Randfigur. Längst steht Sion-Trainer Paolo Tramezzani hilflos am Spielfeldrand. «Wiä gege Goldach!», hört man den Ticker-Schreiber des «Senf»-Magazins auf der Tribüne rufen.

Lukas Görtler vergibt den Penalty - und trifft dann doch noch per Nachschuss. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Wie kommt dieser Rausch zustande? Sind die Walliser ob der unruhigen Woche mit Balotelli-Stinkefinger und Constantin-Interview mental halt doch etwas angeschlagen? Viel eher ist es so, dass sich die St.Galler für einmal für ihren grossen Aufwand belohnen und Effizienz zeigen. Und vielleicht auch etwas Glück haben, wie Zeidler am Ende vermutet. Zwar trifft Akolo einmal die Latte, und eine, zwei Chancen vergeben auch seine Sturmpartner Latte Lath und Jérémy Guillemenot. Die Chancenauswertung liegt aber für einmal weit über 50 Prozent. Was den St.Gallern auch in die Karten spielt, ist eine altbekannte Geschichte: Ist der Gegner einmal in Rückstand und somit gezwungen, selber etwas für die Offensive zu tun, kommt ihr Spiel besonders gut zur Geltung. Auffallend aber ist, wie die Ostschweizer über eine Stunde lang Spielfreude und Tempo aufrechthalten. Erst dann werden sie etwas nachlässig.

Nathanael Saintini will nicht hinsehen: 2:7! Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Das Walliser Abwehrverhalten jedenfalls bleibt auch nach der Pause desolat. So leisten es sich die St.Galler direkt nach Wiederanpfiff, einen Angriff zu fünft gegen zwei Sion-Verteidiger zu vertändeln. Besser macht es, nur kurz darauf, Latte Lath. Lupfer, Schuss, Tor. Nun gelingt alles. Auch Stillhart reiht sich nach einer Stunde in die Torschützenliste ein.

Lawrence Ati Zigi entschärft einen Freistoss von Mario Balotelli. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Und auch WM-Fahrer Lawrence Ati Zigi kommt dazu, sich zu beweisen. Balotelli darf zu einem Freistoss antreten. Sein strammer Versuch wird aber vom St.Galler Goalie entzaubert. Zigi ist bereit für die WM – ob Ghanas Nationaltrainer Otto Addo mitschaut? Einmal muss sich Zigi dann doch noch bezwingen lassen. Wieder wehrt er einen Balotellischuss ab, aber Giovanni Sio kann den Abpraller verwerten.

Soll man einen Görtler (mit zwei Toren und einem Assist) hervorheben? Oder doch eher Latte Lath mit seinen drei Toren? Quintillà, der schaltet und waltet?

Ach was - zum 7:1-Jahresabschluss gehören sie alle in diese Rubrik.

Eine negative Randnotiz an einem grossartigen St.Galler Abend im Tourbillon: Die St.Galler Spieler feiern nach dem Schlusspfiff ausgiebig vor den mitgereisten Fans. Irgendwann wird diese Party von Sion-Fans gestört. Fackeln fliegen in den St.Galler Sektor, Fackeln fliegen zurück, die Spieler ziehen sich zurück, Polizei mit schwerer Ausrüstung macht sich auf zum Sektor. Erst nach einer Weile beruhigt sich die Sache.

Balotelli ja oder nein? Es war die grosse Frage vor dem Spiel. Erst das Matchblatt brachte Klarheit. Das verrückte Fussball-Genie Mario Balotelli darf spielen - und tut dies sogar von Beginn weg. Erst am Donnerstagnachmittag hat die Liga nämlich definitiv entschieden, dass Balotelli nach seinen Verfehlungen (Stinkefinger gegen Basler Fans) für ein zweites Spiel (nach jenem in Wil) gesperrt werden wird. Da nach diesem Entscheid zwei Arbeitstage verstreichen müssen, bis die Rekursfrist abgelaufen ist und die Strafe in Kraft tritt, spielt Balotelli. Ob der FC Sion (sprich Präsident Christian Constantin) bis am Montag überhaupt Rekurs einlegen wird, ist offen. Wie beim FC Sion und Balotelli ohnehin immer sehr viel offen ist.

Gut 500 Fans sind mit dem Sonderzug aus der Ostschweiz ins Wallis gereist und feiern den grossen St.Galler Auftritt. Und sie machen mächtig Stimmung schon vor dem Spiel, vor allem pyrotechnischer Art. Die Walliser, natürlich, haben eine Antwort. Wie so oft im Tourbillon scheinen die Einganskontrolleure nicht sehr engagiert unterwegs zu sein. Das Spiel jedenfalls beginnt im Raketenrauch.

St.Galler Fans mit Feuer und Flamme. Bild: Ralf Streule

Die Sion-Fans ebenso. Bild: Ralf Streule

Paolo Tramezzani, Trainer FC Sion. «Ich übernehme die Verantwortung für diese Niederlage und entschuldige mich bei den Fans.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen. Ich bin richtig froh, können wir mit einem Sieg in die lange Winterpause gehen. Vielleicht hatten wir ja auch etwas Glück, dass das Spiel so deutlich ausging. Aber Glück hat nur der Tüchtige, und heute waren wir richtig tüchtig. Die Stürmer haben attackiert ohne Ende und Sion versuchte von hinten raus zu spielen, das geht nicht, wenn man so attackiert wie wir. Und hinten wurden wir nach anfänglichen Schwierigkeiten auch immer besser und klarer. Und wenn man dann einen ghanaischen Nationalgoalie im Tor hat, weiss man auch, dass man nicht allzu viel Tore kriegt. Die letzten 20 Minuten waren nicht mehr grandios, beim Stand von 7:1 muss man aber einige Unaufmerksamkeiten unserer Jungs ja auch verstehen.

Emmanuel Latte Lath, Dreifachtorschütze FC St.Gallen: «Es ist lange her, dass ich in einem Spiel gleich drei Tore erzielte. Das freut mich sehr. Viel wichtiger ist aber, dass wir nach einer nicht allzu guten Phase nun zwei Mal gewonnen haben. Heute haben wir uns nicht beirren lassen vom frühen Rückstand und einfach immer weiter gespielt.»

Lukas Görtler, St.Galler Captain: Wir haben heute die Räume, die wir bekamen, überragend genutzt und wir hatten eine überragende Energie auf auf dem Platz. Schön, können wir nun mit sechs Punkten aus den zwei letzten Spielen in die Winterpause gehen.

