St. Gallens Spiel gegen Sion:

20 Minuten Badi-Stimmung, 70 Minuten leiden Beim 2:1 gegen Sion geht dem Leader FC St.Gallen nach starkem Start fast die Luft aus. Aber eben: Nur fast. Mit dem Sieg bleiben die Ostschweizer weiterhin Leader, mit zwei Punkten Vorsprung auf die Young Boys. Ralf Streule 06.07.2020, 05.00 Uhr

Schweisstreibendes Spiel: Cedric Itten im Zweikampf mit Sions Sandro Theler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Peter Zeidler sagt es mit Schalk, aber er sagt es: Das derzeitige enge Fussballprogramm mit Reisen alle paar Tage sei so etwas wie ein Ferien-Ersatzprogramm. Eine Schweizerreise, quasi. Nach Neuenburg, Lugano, Genf. Der Trainer möchte der Mission Schweizer Meisterschaft damit vielleicht etwas Lockerheit verleihen. Es scheint ihm zu gelingen.

Dem gestrigen Spiel in der Hitze des Kybunparks war für die St.Galler zwar keine Reise vorangegangen, so etwas wie Ferienstimmung kam dennoch auf in den ersten 20 Minuten. Scheinbar locker wie am Grümpelturnier kombinierten sich die St.Galler durch die Reihen des FC Sion. Und die klar hörbaren Rufe vom Feld und von der spärlich besetzten Tribüne erinnerten an das Gebrüll von der Badi-Spielwiese.

Nach dem Startfurioso kommt der FC Sion auf

Er trifft zweimal: Ermedin Demirovic wird von seinen Teamkollegen beglückwünscht. Michel Canonica

Bald hatte Ermedin Demirovic zweimal getroffen, er, der doch seit Ende Januar ohne Tor geblieben war. Er tat dies einmal per Fuss, einmal im Nachsetzen per Kopf, eiskalt, aber auch begünstigt durch eine ziemlich orientierungslose Sittener Verteidigung. Acht Torschüsse hatten die St.Galler nach 20 Minuten zu verzeichnen – Sion stand noch bei null. Das Ferienprogramm aber, man vermutete es, konnte in dieser Hitze nicht ewig dauern. Tatsächlich wurde der gemütliche Nachmittag zum harten, schweisstreibenden Kampf. Die Walliser, die ihr offensives Spiel bewusst mit weiten Bällen auf die alleinige Spitze Roberts Uldrikis und Pajtim Kasami ausrichteten, schienen nach dem zweiten Gegentor plötzlich frischer. Ein Ballverlust von Betim Fazliji im Mittelfeld stand am Anfang eines Vorstosses über Uldrikis, seine Hereingabe verwertete Baltazar.

Nun begann er, der Abnützungskampf bei knapp 30 Grad. Das Spiel wurde rauer. Gehässigkeiten kamen auf, die sich im fast leeren Stadion noch deutlicher herausschälten als sonst. Kurz vor der Pause gab ein Foul besonders zu reden. Als der bereits verwarnte Sittener Jean Ruiz den St.Galler Lukas Görtler im Mittelfeld zurückhielt, forderten die Ostschweizer eine Gelb-Rote Karte.

Lukas Görtler wird von Jean Ruiz gebremst. Claudio Thoma / freshfocus

Zeidler: «Erfolg kann die Erholung beschleunigen.»

Erst als die St.Galler nach dem Schlusspfiff im Schatten unten vor der Bank sassen, mit roten Köpfen, kam es wieder auf, das Badi-Feeling. Verwaltungsräte riefen einzelnen Spielern zu, Gelächter war zu hören, Zuschauer gratulierten Punktegarant Fazliji lautstark zu seinem 17 Sieg im 18 Spiel (einmal spielte er Unentschieden). Und natürlich: Man freute sich über weitere Tage an der Tabellenspitze. «Ein Sieg kann die Erholung beschleunigen», sagte Zeidler nach dem Spiel. Dies im Wissen, dass sein Team an die Grenzen gegangen war. Wie bereits am Mittwoch in Neuenburg hatte Goalie Lawrence Ati Zigi Mal für Mal gerettet. Und stets mussten die St.Galler am Ende einen Geniestreich von Kasami befürchten. Er kam nicht.

Die Auswechselbank mit weniger Offensivkraft

Schon in der Pause hatte sich der Trainer entschieden, seine St.Galler für einmal etwas weiter hinten zu positionieren – für den offensiven Mittelfeldspieler Jérémy Guillemenot kam der defensivere Vincent Rüfli. Mit der Folge, dass St.Gallen in der Hitze etwas weniger Laufarbeit zu erledigen hatte, aber eben auch kaum mehr Druck nach vorne entwickeln konnte. Dies hatte auch mit der Hereinnahme von Axel Bakayoko und André Ribeiro zu tun, die ihre Vorgänger Victor Ruiz und Demirovic in Sachen Offensivkraft nicht ersetzen konnten.

Leonidas Stergiou: Note 5. Gut, ist er um einiges schneller als Kasami – er kann so einige Sion-Chancen unterbinden. Der 18-Jährige spielt sehr routiniert. Victor Ruiz: Note 4,5. Läuft und läuft, riskiert viel – und schwankt zwischen brillantem, kreativen Spiel und unnötigen Fehlern. Nach der Pause platt. Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Sein Assist bringt das 1:0, zeigt sonst wenig Gelungenes. Die Bindung zum Spiel fehlt etwas. Ermedin Demirovic: Note 5,5. Er trifft erstmals seit acht Spielen, und gleich doppelt. Druckvoller als zuletzt. Nach der Pause geht ihm die Kraft aus. Axel Bakayoko: Note 3,5. Über links um einiges weniger Einfluss als Ruiz zuvor. Vertändelt Bälle Mal für Mal. Cedric Itten: Note 4. Läuft viel. Hat früh eine grosse Möglichkeit, reibt sich am Ende als alleinige Spitze auf. Lukas Görtler: Note 5. Steckt ein, teilt aus, bringt immer wieder viel Druck über die rechte Seite. Am Ende geht die Luft aus. André Ribeiro: Note 3,5. Verpasst zweimal knapp das Tor, sonst ist von ihm wenig zu sehen. Miro Muheim: Note 5,5. Ganz starker Auftritt – vom guten Stellungsspiel bis zum kreativen Offensivspiel. Es fehlt nur das Tor – das er zweimal knapp verfehlt. Betim Fazliji: Note 4,5. Ihm passiert vor dem 1:2 der Fehler im Mittelfeld. Sonst robust. Lawrence Ati Zigi: Note 5. Rettet drei, vier Mal vor heranstürmenden Sittenern, bei hohen Bällen präsent. Musah Nuhu: Note 4,5. Fügt sich schnell ein in der Innenverteidigung. Silvan Hefti: Note 4,5. Verteidigt sehr solid. Auch offensiv aktiv, aber in entscheidenden Momenten ungenau. Yannis Letard: Note 4,5. Unauffällig. Was für Innenverteidiger meist Gutes bedeutet. Vincent Rüfli: Note 4,5. Nach hinten sicher – nach vorne wenig Kreatives.

Was einmal mehr zeigte: Von der Bank haben die Ostschweizer im Meisterrennen weniger zu bieten als die Konkurrenz aus Bern und Basel. Die wichtigen Pfeiler im St.Galler Spiel blieben bis zum Schluss jene, die von Beginn weg dabei waren. Leonidas Stergiou zum Beispiel, der mit seiner Schnelligkeit Kasami im Griff hatte. Oder Miro Muheim, der auf der linken Seite nichts anbrennen liess und zudem offensive Akzente setzte. Die gute Nachricht in Sachen Kaderbreite ist: Am kommenden Donnerstag in Lugano wird der gestern gesperrte Jordi Quintillà wieder von der Partie sein.

Von Lugano geht’s direkt nach Genf

St.Gallen hat seit der Coronapause vier von fünf Spielen gewonnen. Dies aber stets mit nur einem Tor Differenz. Mit der 0:4-Niederlage gegen Zürich kommen die Ostschweizer somit auf ein Torverhältnis von 9:9. Die engen Spiele zehren zwar an den Spielern, aber sie sind vielleicht im Meisterrennen auch wichtiger Mahnruf. Die Reise geht nun weiter – über Lugano am Donnerstag geht sie nach Genf, wo am Sonntag das Spiel gegen Servette ansteht. Erholen werden sich die Spieler zwischen den Partien in einem Hotel im Wallis. Ein bisschen Schweizer Reise muss sein.

Für Sion jedenfalls ist die Schweizer Reise in diesen Tagen härter als für die St.Galler. Erst einen Punkt holten die Walliser seit der Coronapause. In den ersten 20 Minuten sei sein Team förmlich «aufgefressen» worden, sagte Tramezzani. Seine Spieler zeigten aber, dass sie sich im Abstiegskampf noch lange nicht aufgegeben haben. Halt erst nach 20 Minuten.