Von Trainern, Depressionen und einem, der später wie ein Schwinger aussah: 20 Jahre Meistertitel FC St.Gallen – wie das Leben danach für die Profis so spielte Irgendwann trennten sich die Wege der Meisterspieler. Welch unterschiedliche Geschichten Ionel Gane in Rumänien, Giuseppe Mazzarelli in Bari und Guido in Brasilien später erlebten – und was sie heute sind. Christian Brägger 20.05.2020, 05.00 Uhr

Feiern ohne Ende: Stürmer Ional Gane schultert seinen Goalie Jörg Stiel Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Die Verbindung nach Rumänien ist schlecht, und Ionel Gane fröhlich. Das ist stets der Fall, wenn «Jerry» merkt, woher die Stimme kommt am anderen Ende der Telefonleitung. Sofort ist der ehemalige Stürmer des FC St.Gallen drin im Meisterfilm, und sagt: «Ah, St.Gallen, das war die beste Zeit meiner Karriere, das vergesse ich nie. Viele Tore habe ich hier erzielt. Wir sind Meister geworden, 20 Jahre ist das her. Wow!»

Dem Rumänen fiel 2007 der Rücktritt schwer, er wollte dem Fussball erhalten bleiben – und wurde Trainer. Hier hat Gane mit der Uefa-Pro-Lizenz längst die höchste Stufe erreicht, trainierte in der Heimat Teams der ersten und zweiten Liga, mal als Chef, mal als Assistent. Derzeit sucht der 48-Jährige eine neue Herausforderung, das letzte Engagement bei der rumänischen A-Nationalmannschaft als Co-Trainer von Cosmin Contra endete nach knapp zweieinhalb Jahren und dem Verpassen der EM-Endrunde 2020 (wegen Corona: 2021). Gane sagt:

«Ich wünschte mir, ich könnte irgendwann als Chefcoach zum FC St.Gallen zurückkehren. Das wäre mein Traum.»

Mazzarelli: Die Depression, die ihn bis heute begleitet

Eine Stütze des Meisterteams: Giuseppe Mazzarelli Bild: Rainer Bolliger

Giuseppe Mazzarelli kann ein Liedchen davon singen, wie das Leben so spielen kann. Der Rechtsverteidiger war mit 31 Einsätzen und drei Toren grosse Stütze des Meisterteams, noch heute sei die Erinnerung an die Saison 1999/2000 ständig präsent, sagt er. In der Folge wechselte er damals zu Bari in die Serie A, doch der Kopf spielte nicht mit, Mazzarelli hatte Mühe bei Drucksituationen – er fiel in eine schwere Depression. Letztlich beendete er das Fussballerleben mit 31 oder 32 Jahren, so genau weiss Mazzarelli das nicht mehr.

«Ich brauchte viel Zeit für mich, suchte nach Gründen, das seelische Tief verfolgte mich lange.» Später wollte Mazzarelli in der Architektur Fuss fassen, das Studium hatte er ja absolviert. Doch es war ein Parkservice am Flughafen Kloten, der ihn zurück ins Berufsleben finden liess. Heute hat der 47-Jährige auch den Fussball wieder, oder der Fussball wieder ihn: In Pfäffikon ZH eröffnet er im Herbst eine 1700 Quadratmeter grosse Indoor-Fussballhalle.

«Ich bin fast geheilt, habe aber noch immer reduziert Therapien und nehme Medikamente».

Guido – gemäss Werner Zünd kaum wiederzuerkennen

Guido, damals, nicht heute. Bild: Michel Canonica

Schliesslich war da auch Guido, der brasilianische Scheibenwischer, der aus China kam und während der Finalrunde der Meistersaison zum FC St.Gallen stiess. Nach dem Karriereende 2003 gründete er in der Heimat eine Fussballschule und fiel körperlich – nun ja – komplett auseinander. So erzählt es zumindest Werner Zünd, der Assistent von Meistertrainer Marcel Koller und seit 1989 ununterbrochen in verschiedenen Funktionen im Verein tätig.

Und Zünd, der aktuell für seinen Herzensverein in der Deutschweiz Challenge-League-Spieler scoutet, hatte seinen Spieler ja mit eigenen Augen gesehen. «Guido war 2012 noch einmal in Flawil für ein Jubiläumsspiel gegen eine Auswahl von Schwingern. Als ich ihn sah, dachte ich, es sei Christian Stucki.»