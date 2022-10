1:2 im Spitzenspiel FCSG-Verteidiger Patrick Sutter nach dem späten Gegentor in Bern: «Müssen lernen, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben» Der FC St.Gallen begegnet dem Leader aus Bern in einem intensiven Spiel lange auf Augenhöhe. Nur kassieren die Gäste in der 87. Minute dann doch noch einen Treffer, das entscheidende 1:2 ist ein Eigentor. «Wir haben einiges sehr gut gemacht, der Ausgang ist unglücklich», sagt Trainer Peter Zeidler. Patricia Loher, Bern Jetzt kommentieren 08.10.2022, 23.27 Uhr

St.Gallens Torschütze Chadrac Akolo (links) gegen Cedric Zesiger (hinten), Mohamed Ali Camara und Loris Benito. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Wie schon vor einer Woche in Basel liefert sich St.Gallen mit einem Spitzenteam ein intensives, phasenweises mitreissendes Spiel. Die beiden Mannschaften begegnen sich mit offenem Visier und so ist viel drin, was diesen Sport so einzigartig macht. Nur: Den einen Punkt müsste St.Gallen mit nach Hause nehmen. Spielnote: 5

1:0, 13. Minute, Jean-Pierre Nsame: Nach einer Traumkombination über St.Gallens linke Seite in den Strafraum ist die Gästeabwehr chancenlos: Jean-Pierre Nsame erzielt den sechsten Saisontreffer.

1:1, 38. Minute, Chadrac Akolo: Was für ein Tor der St.Galler! Fabian Rieder verliert wenige Meter vor dem eigenen Strafraum den Ball an den aufsässigen Chadrac Akolo, der St.Galler Stürmer reagiert blitzschnell und überlupft den weit vor dem Tor stehenden David von Ballmoos zum Ausgleich. Für den 27-jährigen Neuzugang ist es das zweite Saisontor.

2:1, 87. Minute, Eigentor Leonidas Stergiou: In der Schlussphase gerät St.Gallen trotz grossem Kampf im Wankdorf einmal mehr auf die Verliererstrasse. Nach einer Flanke von Itten will St.Gallens Innenverteidiger Stergiou klären, lenkt den Ball aber ins eigene Tor.

Trotz der wenig erbaulichen Auswärtsbilanz - der FC St.Gallen wartet in Bern seit 31 Meisterschaftsspielen oder mehr als 17 Jahren auf einen Sieg - beginnen die Gäste wie gewohnt druckvoll. Schon nach zwei Minuten eröffnet sich den Ostschweizern nach einem Pass auf Lukas Görtler eine gute Gelegenheit, doch der Captain trifft nicht den Ball sondern den Gegner.

Die St.Galler dominieren den Leader in der Startphase, in der sechsten Minute kommt Jérémy Guillemenot nach einer schönen Kombination über Chadrac Akolo und Patrick Sutter zu einer guten Chance, der Genfer prüft Goalie David von Ballmoos aber nicht wirklich.

Jean-Pierre Nsame erzielt das Führungstor für die Young Boys. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Young Boys kommen danach etwas besser ins Spiel, Cedric Itten zwingt Goalie Lawrence Ati Zigi mit einem wuchtigen Weitschuss zu einer Glanzparade, nach dem anschliessenden Corner geht der Kopfball des früheren St.Galler Stürmers knapp am Tor vorbei.

In der 13. Minute geraten die Gäste durch einen Treffer von Jean-Pierre Nsame etwas unverdient in Rückstand.

Während die Young Boys, die vor fünf Wochen in St.Gallen die bis anhin einzige Saisonniederlage kassierten, nicht viele Möglichkeiten brauchen für ein Tor, muss St.Gallen den vergebenen Chancen nachtrauern.

Anders als in früheren Partien greifen die St.Galler nach dem Rückstand allerdings nicht wild, sondern kontrolliert an. Doch Grégory Karlen, der erneut hinter den Spitzen spielt, vergibt zwei gute Möglichkeiten. Es ist ein intensives, unterhaltsames Spiel.

Die Berner schaffen es nun nicht mehr oft, St.Gallens Abwehr mit den beiden Innenverteidigern Leonidas Stergiou und Neuzugang Albert Vallci in Bedrängnis zu bringen. Die beiden Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, im Vorteil ist phasenweise sogar St.Gallen.

Der schöne Ausgleich durch Akolo in der 38. Minute ist ein verdienter Lohn. Zur Pause notiert der Statistiker der Swiss Football League sieben Abschlüsse der Young Boys und zehn Schüsse der St.Galler.

Nach der Pause geht es intensiv weiter. Die Young Boys suchen nun vehement das Führungstor, doch die St.Galler Verteidigung hält gut dagegen. Vallci, der erstmals von Beginn weg spielt, macht mit Ausnahme einiger unerzwungener Abspielfehler eine gute Partie.

Nach gut einer Stunde prüft Akolo den Berner Torhüter mit einem Distanzschuss, den von Ballmoos zur Seite abprallen lässt. Guillemenot wird da etwas unsanft zur Seite gedrückt.

St.Gallens Jordi Quintillà (vorne) im Zweikampf mit Mohamed Ali Camara. Peter Klaunzer/Keystone

Es gibt für die beiden Teams kaum einen Moment um durchzuatmen. Nun ist es ein wildes Hin und Her, die Mannschaften schenken sich nichts. Die St.Galler erkämpfen sich immer wieder stark Bälle zurück und lancieren dann gleich Angriffe.

Die Young Boys müssen sich von den Dauerläufern aus der Ostschweiz zurückdrängen lassen. In der 72. Minute kommt Akolo zu einem guten Abschluss, doch von Ballmoos klärt.

Wenig später muss Akolo das Spielfeld angeschlagen verlassen, für ihn kommt Fabrizio Cavegn. Zuvor schon eingewechselt wurden Emmanuel Latte Lath und Randy Schneider.

In der 76. Minute lanciert Latte Lath mit einem Pass in die Tiefe Cavegn, dem jungen Bündner fehlt nicht viel, um vor dem Torhüter an den Ball zu kommen. St.Gallen gibt sich, wie könnte es anders sein, selbst beim Leader nicht zufrieden mit dem Unentschieden.

Die Berner schaffen es aber, sich aus der Umklammerung zu lösen. In der 84. Minute haben die St.Galler Glück, dass der eingewechselte Meschack Elia nur die Latte trifft. Bei den Gästen scheinen die Kräfte nun nachzulassen. Die Flanke von Itten, die zum 1:2 führt, hätte St.Gallen jedenfalls durchaus verhindern können.

Obwohl St.Gallen hier mindestens einen Punkt verdient hätte, reisst die Sieglosserie im Wankdorf auch im 32. Meisterschaftsspiel nicht ab.

Am kommenden Sonntag kann St.Gallen wieder einmal ein Heimspiel bestreiten. Die Ostschweizer empfangen Cupsieger Lugano.

Chadrac Akolo gehört nicht nur wegen seines Tores zu den auffälligsten St.Gallern. Der 27-jährige Kongolese ist ein steter Unruheherd und bringt sich immer wieder in gute Abschlusspositionen. Auch Albert Vallci macht bei seinem Début in der St.Galler Startformation ein gutes Spiel. Er ist kopfballstark und dirigiert die Kollegen.

Kein St.Galler fällt richtig ab. Etwas Mühe bekundet allerdings Grégory Karlen. Phasenweise rückt Görtler während der ersten Halbzeit ins Zentrum, um den Walliser zu unterstützen. Zudem vergibt Karlen zwei gute Möglichkeiten.

Nach einigen umstrittenen Entscheiden eine Woche zuvor in Basel durch Sandro Schärer ist Urs Schnyder in Bern ein unaufgeregter Spielleiter, der auch in hektischen Phasen den Überblick behält. Nur die gelbe Karte gegen Lukas Görtler in der 21. Minute ist etwas sehr hart.

Gut 1000 St.Gallerinnen und St.Galler reisen in zwei Extrazügen nach Bern. Die beiden Fanblocks sind sich nur während der ersten Minuten einig, als sie gegen die Modusänderung mit Playoffs ansingen, die auf die kommende Saison hin eingeführt wird. Insgesamt verfolgen 26'525 Fans das Spiel im Wankdorf.

Albert Vallci, Innenverteidiger FC St.Gallen: «Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben das aber lange sehr gut gemacht, gut verteidigt und gut umgeschaltet. Wir sind auch für die Young Boys ein sehr unangenehm zu spielender Gegner. Am Ende war das Quäntchen Glück auf der Seite der Berner.»

Patrick Sutter, Verteidiger FC St.Gallen: «Es ist das zweite Spiel hintereinander, in dem wir unverdient keinen Punkt holen. Auch gegen Basel kassierten wir relativ spät noch ein Gegentor. Wir müssen lernen, über 90 Minuten konzentriert zu bleiben.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Hätte Nsame in der ersten Halbzeit das 2:0 erzielt, wäre es für uns sehr schwer geworden. Doch dann gelingt uns das 1:1 und die Young Boys kommen bis in die Schlussphase zu fast keinen Chancen mehr. Bis dahin haben wir einiges sehr gut gemacht, und können auch in Führung gehen. Nun ist der Ausgang natürlich unglücklich für uns.»