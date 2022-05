1:2 gegen den FC Zürich Was der FC St.Gallen aus der Niederlage gegen Zürich lernt – und wie er in die «Berner Woche» startet Die FCSG-Fans haben die 1:2-Niederlage gegen Meister Zürich im Kybunpark wie einen Sieg gefeiert - weil die Art des Auftritts stimmte. Dennoch formuliert Peter Zeidler hinsichtlich des Cupfinals drei konkrete Verbesserungswünsche. Immerhin: Die Kranken- und Verletztenliste wird wieder kürzer. Ralf Streule Jetzt kommentieren 08.05.2022, 19.44 Uhr

Der Espenblock feiert schon vor dem Heimspiel gegen den FC Zürich: Es geht derzeit laut zu und her im Kybunpark. «Bundesliga-Dezibel», findet Trainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Darf die Stimmung nach einem Misserfolg so ausgelassen sein? Gerade hatte der FC St.Gallen am Samstagabend die zweite Niederlage in dieser Rückrunde erlitten, 1:2 gegen den Meister Zürich. Wer sich aber nach Spielende im St.Galler Rund umschaute, hätte wetten können: Hier wird ein Sieg von Grün-Weiss gefeiert.

Standing Ovations gab es, und laute Fangesänge, vom Espenblock bis weit hinüber auf die sonst etwas gemässigtere Gegentribüne, Minuten nach dem Schlusspfiff noch. Und als Peter Zeidler über den Rasen zu den Interviews schritt, ja joggte, da schien er noch immer Gänsehaut zu haben, so leichtfüssig wie sonst selten nach Niederlagen sah das aus.

Tempo, Begeisterung, Vorwärtsdrang: Alles da

St. Gallens Matej Maglica klärt per Kopf. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Für die Euphorie im Stadion gab es zwei Gründe. Der offensichtliche: Die Fans schrien die Mannschaft quasi nach Bern, wo am Dienstag das Spiel gegen die Young Boys ansteht – und dann am Sonntag der Cupfinal. Es gab an diesem Abend aber jenen anderen Aspekt, der es im Stadion laut werden liess. Auch wenn die St.Galler nach der Pause kein Mittel mehr fanden, den Meister doch noch zu düpieren, war eines klar: Tempo, Begeisterung und Vorwärtsdrang waren da. Zuschauer haben ein Sensorium für solche Dinge. Es sind jene Momente, in denen Eckbälle, gewonnene Zweikämpfe oder Tacklings wie Tore gefeiert werden. Und in denen man sich fragt: Ist es der Beobachter, der, vom Geräuschpegel beeinflusst, das Spiel als intensiver und interessanter empfindet? Oder ist es der Spieler, der, aufgeputscht von der aufgeheizten Stimmung, die Grenzen noch mehr auslotet?

«Es gibt in diesem Jahr noch wichtigere Spiele»

Ob man enttäuscht sein müsse an diesem Abend, wurde Jordi Quintillà später gefragt. Er sagte:

Jordi Quinitillà, Torschütze zum 1:1 gegen den FCZ. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Im Gegenteil, wir haben ein tolles Spiel gemacht, das uns Motivation gibt.»

Trainer Zeidler war, trotz behändem Schritt zu den Mikrofonen, dann doch ziemlich nüchtern in seiner Analyse. «Wir dürfen nicht zufrieden sein – wir haben nicht so gespielt, wie wir es können.» Und er fügte an: «Ich will nichts schönreden, aber: Es gibt in diesem Jahr noch wichtigere Spiele.» Der Cupfinal – natürlich. «Auf den wir uns alle riesig freuen.»

«Bundesliga-Dezibel», dieses Wort nimmt Zeidler am nächsten Tag in den Mund, um den derzeitigen Stimmungspegel im Stadion zu beschreiben. Dann kommt der Trainer konkreter auf jene drei Dinge zu sprechen, die es aus St.Galler Sicht, ganz nüchtern, zu verbessern gilt.

«Die Sinne geschärft für den Cupfinal»

Erstens war da dieses Gegentor nach einem Eckball schon nach zehn Minuten. Zeidler spricht von Zuordnungsproblemen, wie sie zuletzt nicht mehr vorgekommen waren. Zum ersten Mal überhaupt in der Rückrunde musste sein Team ein Goal nach einem Corner hinnehmen, im Herbst seien es noch deren acht gewesen, rechnet der Trainer vor. Ein behobenes Problem, das da wieder auftaucht? «Wir haben die Sinne geschärft für den Cupfinal», sagt Zeidler dazu.

Der Zürcher Karol Mets (links) feiert seinen Treffer, den er per Kopf nach einem Corner erzielt hat. Bild: Christian Merz / KEY

Auch die langen Bälle, mit denen Zürich immer wieder operierte, machten den St.Gallern zu schaffen. Hier nimmt der Trainer nicht in erster Linie seine Verteidigung ins Gebet, sondern jene, die weiter vorne die weiten Zuspiele überhaupt zulassen. Auch hier gilt es zu lernen – gut möglich, dass Lugano im Cupfinal ganz ähnlich zu spielen versucht.

Wieder zielsicherer werden

Kommt der dritte Punkt: Wenn eine Mannschaft so dicht verteidigt wie die Zürcher nach der Pause, wären Distanzversuche eine Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen. Diese Weitschüsse gelangen den Ostschweizern für einmal nicht wie gewünscht, mit Ausnahme von Quintillàs Freistosstor. Auch hier gebe es Potenzial in einer Woche. «Wobei wir wohlgemerkt gegen den FC Zürich gespielt haben – es ist kein Zufall, dass er vier Runden vor Schluss schon Meister ist», sagt Zeidler.

Tatsächlich war St.Gallen ebenbürtig gewesen, vieles war an diesem Abend einfach für den Meister aus Zürich gelaufen. So war das auch bei zwei umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen, die in den ersten Minuten des Spiels zu Ungunsten der Ostschweizer ausgefallen waren: da ein verwehrter Handspenalty, dort das knappe Abseits beim Treffer von Jérémy Guillemenot.

Personelle Fragen noch nicht alle geklärt

Potenzial ist im Hinblick auf den Cupfinal vielleicht auch in personeller Hinsicht vorhanden. Mehrere Spieler fühlten sich zuletzt krank, so Lukas Görtler, Julian von Moos und Fabian Schubert. Gut möglich aber, dass am Dienstag bei den Young Boys alle drei schon wieder einsatzfähig sind. Und auch der junge Aussenverteidiger Patrick Sutter, der sich weiterhin mit einer Bänderverletzung herumschlägt, könnte bis zum Final wieder fit sein, so Zeidler.

Die «Berner Woche» jedenfalls hat für die St.Galler begonnen. Schon am Sonntagmorgen absolvierte das Team ein erstes Kunstrasentraining, am Montag folgt ein zweites. Am Dienstag schliesslich geht es darum, den Young Boys noch näher zu kommen in der Tabelle. Am Freitag steht dann die nächste Reise in Richtung Bern an. Und am Sonntag... genau.

