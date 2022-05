Cupfinal 11 Spieler für den Cupsieg: Das ist das Team für den Triumph des FC St.Gallen am Sonntag gegen Lugano Im zweiten Anlauf – nun vor Fans und gegen Lugano – will St.Gallen den Cupsieg. Die Sehnsucht lebt, die Hoffnung auch, erstmals seit 1969 wieder Cupsieger zu werden. So könnte das Team am Sonntag im Wankdorf auflaufen. Patricia Loher, Christian Brägger, Ralf Streule Jetzt kommentieren 14.05.2022, 12.00 Uhr

Vorne links: Jérémy Guillemenot

Jérémy Guillemenot (links) gegen Zürichs Karol Mets. Christian Merz/Keystone

Über drei Jahre ist er hier, aber eine so gute Saison hatte «Jerry» – auch dank der Rückkehr von Kumpel Jordi Quintillà – noch nie im Profifussball. Der Genfer kann es eben doch, wenngleich er viele Kritiker hat. Das hat mit den Schwalben zu tun, die zu seinem Spiel gehören wie das stete Unruhestiften beim Gegner – vielleicht gibt es ja einen Penalty gegen Lugano?

Vorne Mitte: Kwadwo Duah

Stürmer Kwadwo Duah Claudio Thoma/Freshfocus

Der Stürmer hat nach der Winterpause während einer Phase in jedem Spiel getroffen. Es war eine Leistungsexplosion des 25-Jährigen, der zuvor im Ruf stand, beste Chancen auszulassen. Zuletzt ist die Maschinerie etwas ins Stocken geraten, wohl auch, weil eine Oberschenkelverletzung den Berner zurückwarf. Trotzdem: Seine Schnelligkeit gegen defensiv starke Tessiner könnte ein Vorteil sein.

Julian von Moos gegen Quentin Maceiras von den Young Boys. Claudio De Capitani/Freshfocus

Vorne rechts: Julian von Moos

Der Salmsacher hat nach seiner Ankunft im Winter Fuss gefasst im FC St.Gallen. Nach teils wenig befriedigenden Saisons in der Fremde. Das ist gut für die Ostschweizer, denn der 21-Jährige ist im vertikalen System von Trainer Zeidler mit seiner Schnelligkeit und Unbekümmertheit ein Gewinn, trifft dann und wann – er wird die Luganesi beschäftigen.

Victor Ruiz (rechts) gegen YB-Spieler Christian Fassnacht. Claudio De Capitani/Freshfocus

Links im Mittelfeld: Victor Ruiz

Der 28-jährige Spanier hat nach der Winterpause zu seiner Stärke zurückgefunden. Der filigrane, wirblige Techniker aus Valencia ist wieder ein zuverlässiger Vorlagengeber. Ob das auch mit der Rückkehr von Landsmann Jordi Quintillà zu tun hat? Der 1,73 m grosse Ruiz, im Winter 2019 aus der vierthöchsten spanischen Liga nach St.Gallen gekommen, ist jedenfalls wieder eine fixe Grösse.

Lukas Görtler (rechts) gegen den Servette-Spieler Dimitri Oberlin. Pascal Muller/Freshfocus

Rechts im Mittelfeld: Lukas Görtler

Der 27-jährige Deutsche hat die Herzen der St.Galler Fans längst erobert. Weil er auf dem Platz mit einer Mischung aus Ruhe (am Ball) und Aggression (in den Zweikämpfen) überzeugt. Weil seine Pässe oft Zuckerpässe sind. Vor allem aber, weil er Klartext redet, auch vor Mikrofonen. Niederlagen findet er dann auch einfach Mal «zum Kotzen».

Jordi Quintillà (Mitte) gegen Basels Tomas Tavares (links) und Sebastiano Esposito. Gian Ehrenzeller/Keystone

Defensives Mittelfeld: Jordi Quintillà

Etwas viel Besseres als seine Rückkehr vom FC Basel hätte dem FC St.Gallen wohl nicht passieren können. Seit der Rückrunde ist er wieder dabei, seither läuft’s dem Klub. Was nicht nur, aber eben auch mit dem Spanier zu tun hat. Weil er im Pressingspiel der Ostschweizer die ordnende Hand ist. Und Captain Lukas Görtler entlastet.

Linker Verteidiger: Isaac Schmidt

St.Gallens Isaac Schmidt (rechts) gegen Zürichs Aiyegun Tosin. Christian Merz/Keystone

Der Körper des Westschweizers gilt als fragil, gut, konnte er das YB-Spiel gesperrt auslassen. Um jetzt, gegen Lugano, mit seinen Sturmläufen die Seite zu bespielen, bis er keine Kraft mehr hat. Der 22-Jährige kann defensiv noch zulegen, ist aber ein Aufsteiger der Saison: Er kam aus dem Lausanne-Nichts und versetzte die St. Galler Fans dann und wann ins Staunen.

Linker Innenverteidiger: Matej Maglica

Matej Maglica gegen YB-Spieler Joel Monteiro. Claudio Thoma/Freshfocus

Ein Akteur seiner Art hatte dem FC St. Gallen noch gefehlt. Gross gewachsen, kopfball- und zweikampfstark, Spielauslösung mit dem linken Fuss. Der 23-Jährige hätte im Winter kaum gedacht, als er von den Amateuren des VfB Stuttgart kam, dass er Monate später vor diesem grossen Endspiel steht. Seine Robustheit wird gegen die Luganesi-Angreifer eine Trumpfkarte sein.

Leonidas Stergiou (rechts) gegen Wilfried Kanga von den Young Boys. Claudio De Capitani/Freshfocus

Rechter Innenverteidiger: Leonidas Stergiou

Einen Spieler mit seinem Talent bringt St. Gallen nicht alle Tage hervor. Beeindruckend, wie der 20-Jährige auch Stürmer im Griff hat, die gefühlt doppelt so schwer sind. Und sie in Sachen Schnelligkeit alt aussehen lässt. Er hat über 100 Super-League-Spiele in den Beinen. Wann folgt der Sprung in eine Top-Liga?

Rechter Verteidiger: Patrick Sutter

Patrick Sutter gegen Luganos Numa Lavanchy. Claudio Thoma/Freshfocus

Es ist verblüffend, wie sich der 23-Jährige in die Startformation gekämpft hat. Nicht wenige hatten ihm prophezeit, den Durchbruch nicht zu schaffen. Doch Sutter nutzte die Chance, die ihm Trainer Peter Zeidler bot. Allerdings befindet sich der Rheintaler im Konkurrenzkampf mit Betim Fazliji. Gut möglich, dass sich Zeidler morgen für den erfahreneren Fazliji entscheidet.

Torhüter Lukas Watkowiak Pascal Muller/Freshfocus

Torhüter: Lukas Watkowiak

Er kam vor zwei Jahren von Wehen Wiesbaden – und war eine Saison lang durchgehend St.Gallens Torhüter Nummer zwei. Im vergangenen Jahr aber ernannte Trainer Peter Zeidler den 26-Jährigen zum Cupgoalie – und der Trainer hält auch im Final am 1,97 m grossen Watkowiak fest. «Ein Mann, ein Wort», sagte Zeidler vor ein paar Tagen.

