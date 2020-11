«Zigi hat uns den Punkt gerettet»: Der FC St.Gallen trotzt Meister YB in einer unterhaltsamen Partie ein Remis ab Trotz guter Chancen auf beiden Seiten endet der Spitzenkampf Young Boys gegen St.Gallen torlos. YB war zwar das bessere Team, am Ende kann sich FCSG-Coach Peter Zeidler aber wieder auf seinen Goalie verlassen. Tim Naef Aktualisiert 08.11.2020, 18.26 Uhr

Schenken sich nichts: Meister YB und der FC St.Gallen. Keystone

Kick and Rush nennen es die Engländer, kopflos nach vorne wohl die beiden Trainer. Spielnote: 4,5

Keine Tore.

Über 15 Jahre ist es her, seit der FC St.Gallen das letzte Mal drei Punkte aus Bern mit in die Ostschweiz nehmen konnte. Die ersten 20 Minuten lassen aber hoffen, dass diese Negativserie endlich reisst. Die Espen können die Startphase ausgeglichen gestalten. Es gibt Chancen hüben und drüben. Und in der 18. Minute müsste die Mannschaft von Peter Zeidler gar in Führung gehen. Nach einer Hereingabe von Lukas Görtler steht Kwadko Duah unbedrängt vor YB-Goalie von Ballmoos, schiebt den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Mit der Defensivarbeit dürften die Trainer an diesem kühlen Sonntagnachmittag nicht wirklich zufrieden sein. Die Teams spielen beide mit offenem Visier. Zumindest der neutrale Zuschauer vor dem Fernseher dürfte seine Freude daran haben. Kurz vor dem Pausentee kommt der Meister dann besser ins Spiel, scheitert aber immer wieder am besten Mann der St.Galler: Goalie Lawrence Ati Zigi.

Unüberwindbar für die Berner: FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi. Keystone

St.Gallen in der zweiten Hälfte nur noch mit Nadelstichen

Zu Beginn der zweiten Hälfte wird es aus St.Galler Sicht nicht besser. Peter Zeidler reagiert in der 61. Minute und wechselt seinen Sturm aus. Für Guillemenot und Babic kommen Boubacar Traore und Victor Ruiz. Die Auswechslungen verfehlen aber ihr Ziel. Es folgen mehrere Hundertprozentige für YB. Ins Tor will der Ball aber nicht. Mal ist Zigi zur Stelle, mal scheitern die Berner an ihrer eigenen Unfähigkeit.

In der St.Galler Offensive herrscht auch nach den Wechseln Flaute. Bis auf einen Schuss von Kwadwo Duah in der 78. Minute hat David von Ballmoos nach der Pause nichts zu halten.

Immer wieder bringen sich die St.Galler durch unnötige Ballverluste selbst in Bedrängnis. Am Ende dürfen sich die St.Galler mal wieder bei ihrem Goalie bedanken. Der 23-Jährige zeigt eine bärenstarke Leistung und hält den Punkt für die St.Galler fest.

Wie so oft in dieser Saison: Lawrence Ati Zigi. Die Berner scheitern ein ums andere Mal am Goalie der St.Galler. Note 6.

Die St.Galler Offensive: Duah hätte in der ersten Halbzeit ein Tor erzielen müssen, ist in der zweiten Hälfte bemüht. Boris Babic verrichtete zwar viel Laufarbeit, was sich aber nicht wirklich lohnte. Und da war noch Jérémy Guillemenot. Er war auch auf dem Feld.

Über Schiedsrichter Urs Schnyder wird nach dem Spiel nicht gesprochen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Starke Leistung des Unparteiischen.

St. Gallens Basil Stillhart, unten, und YBs Silvan Hefti in Aktion. Nicolas Moumi Ngamaleu (YB) gegen Alessandro Kräuchi. St. Gallens Betim Fazliji, links, und St. Gallens Jordi Quintilla, rechts, gegen YBs Meschak Elia. St. Gallens Lukas Görtler, links, und YBs Ulisses Garcia im Duel. Lukas Görtler gegen Ulisses Garcia (YB) .

Christian Fassnacht vor St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi Meschack Elia (YB) gegen Alessandro Kräuchi 08.11.2020; Bern; Fussball Super League - BSC Young Boys - FC St. Gallen;

Nicolas Moumi Ngamaleu (YB) gegen Jordi Quintilla (St.Gallen)

(Urs Lindt/freshfocus) Vor leeren Rängen: Jordi Quintilla, links, und Alessandro Kräuchi, rechts, gegen YBs Ulisses Garcia. FCSG-Trainer Peter Zeidler stoppt den Ball.

Ach, und da war doch noch die Nummer 36 der Berner. Silvan Hefti spielt das erste Mal überhaupt gegen seinen Herzensverein, wie er es nannte. Wäre dies nicht der Fall, hätte man den 23-Jährigen nicht erwähnen müssen. Er spielt bislang keine Rolle im Spiel des Meisters. Gut, ein Schuss kurz vor der Halbzeit wäre ohne Zigi wohl im Tor gelandet. Ist er aber nicht.

«Anlaufen Boris, anlaufen!», «Sehr gut Lukas!», «Weiter, nicht nachlassen!» – man hört nur die Kommandos der Trainer, ansonsten herrscht gespenstische Stille im Wankdorf. Die neue Stadion-Realität in Zeiten von Corona.

Leere Ränge im Wankdorf. Das Bild wurde fünf Minuten vor Anpfiff gemacht. Tim Naef

FCSG-Coach Peter Zeidler nach dem Spiel:

«Wir hätten gerne weniger Chancen zugelassen. YB war stark, dennoch hätten wir natürlich besser spielen können.»

«Was am Schluss zählt, ist das Resultat. Aus meiner Sicht war das ein klar verdienter Punkt.»

Peter Zeidler über seinen Goalie:

«Zigi hat uns den Punkt gerettet.»

«Da muss ich mich auch bei Goalietrainer Stefano Razzetti bedanken. Er sagte vor der Verpflichtung Zigis: <Ich will diesen Goalie oder keinen.>»