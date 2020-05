FCSG-Trainer Peter Zeidler über die Wiederaufnahme der Meisterschaft: «Es gab auch Spieler, die skeptisch waren» Mitte Juni steigt der FC St.Gallen wieder in die Meisterschaft. Gleich zu Beginn wird der Leader beim FC Sion gastieren. Trainer Peter Zeidler über die Belastung durch englische Wochen, seine anfängliche Skepsis, Geisterspiele und ein grosses Abenteuer. Patricia Loher 31.05.2020, 05.00 Uhr

Peter Zeidler, Sie haben sich vor einer Woche in einer französischen Zeitung kritisch geäussert über eine Wiederaufnahme der Meisterschaft. Nun wird in der Super League weitergespielt. Sie dürften nicht begeistert sein.

In jenem Interview sagte ich: Lasst uns an alle denken! Ich fragte: Wäre es nicht besser, abzuwarten, bis sich Mädchen und Knaben wieder zum Fussball treffen dürfen, ehe die Profis daran denken, wieder zu beginnen? Für mich war es damals noch nicht so richtig stimmig. Aber unterdessen hat sich die Situation geändert. Bald dürfen alle wieder fast ganz normal Sport treiben, nicht nur die Fussballer. Deshalb sehe ich es nun positiv, dass wir in den Spielbetrieb zurückkehren. Leider ohne Zuschauer, was für mich lange Zeit unvorstellbar war. Aber es geht nun halt nicht anders.

Vor fast einem Monat hat auch Sportchef Alain Sutter angemerkt, für ihn sei es noch nicht der Zeitpunkt, um wieder Fussball zu spielen. Wenige Tage später nahm St.Gallen als erstes Super-League-Team das Training wieder auf. Gab es Meinungsverschiedenheiten?

Ich fand die Aussagen von Alain Sutter gut. Damals durften die Kinder noch nicht zur Schule, sie durften keine Freunde treffen. Wir diskutierten oft – Alain Sutter, Matthias Hüppi und ich. Es ging darum: Ist der Moment schon gekommen, um an Fussball zu denken? Nun aber hat sich die Lage rund um das Coronavirus glücklicherweise entspannt.

Aber vor etwas mehr drei Wochen, kurz bevor Ihr Team ins Training einstieg, hatte diese positive Entwicklung erst gerade eingesetzt. Deshalb die Nachfrage: War die gesamte Clubleitung der Ansicht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder mit dem Training zu beginnen?

Ja. Wir waren uns einig. Obwohl es dem Club so nicht mehr möglich war, Kurzarbeit anzumelden. Das kostete den Verein 160'000 Franken. Unser Verwaltungsrat Peter Germann sagte damals, dass wir diese Vorbereitung auch als Investition in die Zukunft sehen sollten. Das fand ich einen guten Ansatz. Wir wollten trainieren, uns weiterentwickeln – egal, ob diese Meisterschaft noch zu Ende gespielt würde.

Nun, da entschieden ist, dass es weitergeht: Ist es ein Vorteil, dass der FC St.Gallen so früh mit der Vorbereitung begonnen hat?

Natürlich kann so eine lange Vorbereitung ein Vorteil sein. Es wäre aber trotzdem gewagt, zu behaupten, wir hätten uns nun einen Vorsprung erarbeitet. Zumal die meisten anderen Teams schnell nachgezogen haben. Man kann nicht sagen: Je mehr desto besser. Es besteht während einer sechswöchigen Vorbereitung auch die Gefahr, zu viel zu machen. Das ist derzeit eine unserer grossen Aufgaben: Wir müssen in den Einheiten immer wieder richtig dosieren.

Gibt es in Ihrem Team Spieler, die der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs skeptisch gegenüberstehen?

Ja, die gab es. Doch nun haben sie gesehen, dass die Normalität langsam zurückkehrt, dass die Leute wieder rausgehen, in die Stadt, an den See. Die Kinos öffnen, es können wieder kleine Konzerte durchgeführt werden. Wir dürfen in ein Restaurant. Wir haben jetzt jedenfalls keinen Spieler mehr, der Angst hat. Zumal es gar die Perspektive gibt, dass wir im Herbst wieder vor Zuschauern spielen können. Wir sehen nun alle Licht am Ende des Tunnels.

In der Schweiz werden die Spieler nicht auf das Coronavirus getestet. Ist das fahrlässig?

Flächendeckende, regelmässige Tests sind wegen der damit verbundenen Kosten kaum machbar. Wenn man aber testet, sollte man oft testen. Nun aber, da die Fallzahlen derart tief sind, kann ich hinter dieser Strategie stehen.

Ihre junge Mannschaft war bekannt dafür, sich vom Publikum tragen zu lassen. Sind Geisterspiele für sie ein noch härteres Los als für andere Teams, die sich gewohnt sind, vor wenigen Zuschauern zu spielen?

Im Bundesligaspiel zwischen Dortmund und Bayern München habe ich Thomas Müller beobachtet. Es war beeindruckend, wie er sich selber pushte und das auf seine Teamkollegen übertrug. Gute Spieler können ausblenden, dass es keine Zuschauer gibt. Sie schaffen es, die Spannung aufrechtzuerhalten und sich voll auf die Partie zu konzentrieren. Das kann uns auch gelingen. Natürlich tut es mir weh, wenn ich daran denke, wie unsere Mannschaft noch vor wenigen Monaten von Tausenden Menschen gefeiert wurde. Aber wir wissen: Irgendwann wird das Publikum wieder da sein. Wir müssen einfach geduldig sein.

Kann der FC St.Gallen trotz veränderter Voraussetzungen Meister werden?

Es wäre schön, wenn wir es auf das Podest schaffen – und im Europacup spielen könnten.

St.Gallen ist Leader. Diese Position will man doch unbedingt verteidigen.

Eine Anerkennung ist sicher, wie ernst uns der FC Basel und die Young Boys nehmen. Aber natürlich spüre ich bei meinen Spielern die Freude, dass es wieder losgeht. Es gab Tage, da war ich am Abend richtig glücklich, weil wir so gut trainiert hatten. Gleich nach dem ersten Tag sagte Vincent Rüfli: «Sind die verrückt? Es ist so, als ob sie nie weggewesen wären.» Diese Lust am Spielen zeichnet dieses Team besonders aus. In den vergangenen drei Wochen gab es zudem Akteure, die noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben: Ich denke da an Cedric Itten oder auch an Leonidas Stergiou.

Bis zum 2. August stehen 13 Runden an. Bereitet Ihnen die Belastung Sorgen?

Es wird ein Abenteuer. Niemand soll mir erzählen, dass er weiss, wie es ist, in sechs Wochen 13 Partien zu bestreiten. Wie es ist, einmal im Tessin, wenige Tage später in St.Gallen und dann möglicherweise in Genf zu spielen. Aber wer die Lebensläufe unserer Spieler wie Jordi Quintillà, Victor Ruiz oder Jérémy Guillemenot kennt, ahnt, dass sie keine Angst vor Abenteuern haben. Unsere Spieler lieben es, immer wieder an die Grenzen zu gehen. Noch aber ist offen, ob das alle schaffen. Diese Ungewissheit wird uns nicht belasten, im Gegenteil: Sie kann spannend sein.

Sie werden rotieren müssen. Ist das Kader breit genug?

Die Voraussetzungen sind nun ganz anders als vor einem Jahr, als die Meisterschaft begann. Wir haben eine gute Breite im Kader. Und wir werden alle brauchen. Aber es ist nicht das Ziel, so stark zu rotieren wie vor zwei Jahren, als wir im Europacup gegen Sarpsborg spielten.

Sie müssen aber auch auf einige verletzte Spieler verzichten.

Schade ist, dass uns Lorenzo Gonzalez, Boris Babic, Nicolas Lüchinger und auch Musah Nuhu fehlen werden. Zudem hat sich am Freitag auch Adonis Ajeti verletzt. Er zog sich eine Bänderverletzung zu und wird diese Saison kaum mehr einsatzfähig sein. Dabei war er wirklich nahe dran. Die Entwicklungen bei Nuhu und Lüchinger sind hingegen sehr positiv. Möglicherweise reicht es Nuhu in dieser Meisterschaft noch zum einen oder anderen Teileinsatz.

Wie präsentiert sich die Lage der beiden Leihspieler Ermedin Demirovic und Axel Bakayoko? Ihre Verträge laufen aus, während die Meisterschaft noch voll im Gang sein wird.

Die Verhandlungen sind auf gutem Weg: Die Leihverträge der beiden dürften um zwei Monate verlängert werden.

Danach wird Demirovic St.Gallen verlassen, wie Sie in der französischen Zeitung «L’Est Republicain» sagten.

Demirovic gehört Alavés und da verfügt er noch über einen Vertrag bis 2021. Natürlich hat er einige Topclubs auf sich aufmerksam gemacht und das macht mich stolz. Wir müssen uns da ja nichts vormachen: Sollte ihn ein Erstliga-Verein aus Deutschland oder Frankreich fix übernehmen wollen, können wir nicht mithalten. Auch wenn sich Demirovic in St.Gallen zu Hause fühlt und er sich einen Verbleib vorstellen kann. Als mich der französische Journalist nach Demirovic fragte, gab ich einfach meiner Freude über die starke Entwicklung des jungen Spielers Ausdruck.