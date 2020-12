FCSG Lugano, Basel und YB: Dem FC St.Gallen steht ein happiger Jahresendspurt bevor Der FC St.Gallen biegt am Mittwoch daheim gegen Lugano auf die Zielgerade eines harten Jahres ein. Es ist das erste von drei richtungsweisenden Spielen. Christian Brägger 16.12.2020, 05.00 Uhr

Er hat noch genügend Reserven: St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Es ist eng in der Beletage der Super League. Besonders in dieser vorweihnachtlichen Saisonphase ist das so, ungeachtet der Anzahl Spiele. In den drei Runden bis zu den Feiertagen begegnet nun der FC St.Gallen der Reihe nach Lugano, Basel und den Young Boys. Die Berner ihrerseits treffen auf Basel, Lugano und St.Gallen. Und Basel setzt sich derweil mit YB, St.Gallen und Luzern auseinander. Wie selbstverständlich mittendrin in diesem spannenden, aber strapaziösen Tohuwabohu der Spitzenteams ist der (selbst-)erklärte Meisterschaftsfavorit YB, sein vermutet ärgster Verfolger Basel und: der FC St.Gallen, über den die Meinungen vor Saisonbeginn auseinandergingen.

FCSG-Trainer Peter Zeidler Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Dessen Trainer Peter Zeidler hat früh einmal gesagt, man werde an Weihnachten wissen, wo man stehe und was man erwarten könne. Am Sonntag nach dem nicht unverdienten und doch etwas glückhaften Sieg in Lausanne (man könnte das 1:0 auch als clever bezeichnen) sagte er: «Es ist doch schön, ist die Liga vor der Winterpause nicht schon mit einem Riesenvorsprung für YB entschieden – was wollen wir mehr.»

St.Gallen schleicht durch die Gassen und holt Punkte

Mehr wollen. Genau so könnte die neuerliche Attitüde der St.Galler sein, weil sie nach einem Zwischentief wieder erhobenen Hauptes durch die Gassen schleichen und dabei eifrig mit knappen Vollerfolgen den Zählrahmen bedienen.

Man muss sich dies immer wieder vor Augen führen: Woher der FC St.Gallen gekommen war, als vor zweieinhalb Jahren Zeidler das Zepter an der Seitenlinie übernahm. Und wo der Verein heute steht. Wobei auch die Gefahr bestand, dass es mit der Zeit zu Verschleisserscheinungen kommt – nichts Ungewöhnliches im Fussball. Als vor dem Start in diese Saison, von der alle wussten, dass sie wegen Covid-19 ziemlich kompliziert werden könnte, der FC St.Gallen zur Pressekonferenz geladen hatte, sagte Präsident Matthias Hüppi:

Präsident Matthias Hüppi Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Die Erinnerungen an die Saison 19/20 bleiben, vor allem im Herzen. Nun richten wir den Kompass neu aus. Wir sind gespannt und haben die Hoffnung, dass das Team wieder gefallen wird. Und: Wir wollen uns nichts gefallen lassen.»

Und Zeidler hoffte, dass die neue Formation wieder zur verschworenen Einheit finden würde. Er sagte: «Es wächst wieder etwas Interessantes heran. Wir haben den Anspruch, eine besondere Mannschaft zu werden.» Die Klubführung spürte natürlich, dass Externe – und vielleicht ja auch Interne – den FC St.Gallen am Vizemeistertitel der Vorsaison messen würden. Also nahm sie schnell eine Verteidigungs- und Vorsichtshaltung ein, betonte, dass man zuerst einmal eine gute Atmosphäre entstehen lassen wolle, die dann womöglich erfolgreiche Leistungen erwarten liesse.

Im Oktober grüssten die Ostschweizer nach drei 1:0-Siegen von der Tabellenspitze.

Und nun werden die Weichen in den nächsten 144 Stunden für das neue Jahr gestellt mit drei wegweisenden Spielen, nach denen der Klub auch entscheidet, ob er nochmals an der Transferfront, wie üblich während Winterpausen, aktiv wird. Verschleisserscheinungen hingegen sind keine zu erkennen. Vielleicht etwas Coronamüdigkeit, doch wer kennt die nicht.

Das Privileg, überhaupt Fussball spielen zu dürfen

Zeidler sagt: «Das Beste an dieser Halbserie bis Weihnachten ist, dass wir überhaupt Fussballspielen dürfen. Es ist ein Privileg.» Die Freude, sie ist es, die der Trainer stets betont. Die Freude auf Lugano, auf die kommenden Partien, auf das Jahr 2021, das hoffentlich anders, besonders werden kann. Doch als besondere Mannschaft sieht Zeidler die aktuelle Ausgabe seines Teams noch nicht. Er hat diesbezüglich den sportlichen, fussballerischen Bereich im Kopf, denkt an die Technik, Taktik, Kondition, die Dinge eben, die letztlich für besondere Leistungen den Ausschlag geben. «Wir sind auf dem Weg dahin, das ist schon mal gut. Vor allem stimmt der Teamgeist», sagt er.

Dieser Wille, etwas gemeinsam zu erreichen, verhinderte in der Hälfte von zehn Ligaspielen ein Gegentor, worüber sich italienische Trainer freuen, nicht unbedingt aber ein Peter Zeidler aus Deutschland, dem der Sinn mehr nach einem 6:5-Sieg steht. Der FC St.Gallen hat sich zudem die neue Qualität angeeignet, Erträge selbst dann einzufahren, wenn er nicht das bessere Team auf dem Platz ist – wie jüngst in Zürich und Lausanne. Ausnahme ist ausgerechnet die Partie gegen Lugano, die Ende Oktober trotz Chancenplus und Feldüberlegenheit im Cornaredo mit 0:1 verloren ging.

Spiel gegen YB noch kein Thema

Vermutlich hat Zeidler dieses Spiel mit im Blick, wenn er die Taktik und Mentalität trotz der jüngst erlittenen ersten Saisonniederlage der Tessiner lobt und sie rein tabellarisch als härtesten Widersacher der Young Boys beschreibt. Er sagt auch:

«Wir haben zwar die letzten zwei Spiele von Lugano angeschaut, vor allem die Standards. Doch es geht vor allem um uns, um unsere Prinzipien.»

Zu diesen gehört, dass St.Gallen nicht darauf schielt, welcher Gegner nach Lugano kommt. Und auch, dass Zeidler nicht rotieren will, damit seine Spieler womöglich dann gegen YB über genügend Kraftreserven verfügen.

Dabei ist die Gefahr grundsätzlich da, dass Vielspielern wie Zigi, Stergiou, Quintillà oder Görtler am Ende dieses langen Jahres ohne grosse Pausen der Saft ausgeht, während Stammspieler wie Ruiz oder Stillhart weniger über volle Distanzen gehen und zu Pausen kommen. Zeidler sagt: «Wir wollen bis an die Grenzen gehen und schauen, wie weit die Kräfte reichen, wie weit die Füsse tragen.»

Görtler eher ja, Duah nein

Gegen Lugano fehlt Kwadwo Duah, der weiterhin in Quarantäne ist und bislang kein Teamtraining absolvieren durfte. Der Stürmer lebt isoliert in einem Zimmer und versucht, sich dort mit Übungen fit zu halten. Dafür konnte Zeidler teilweise Entwarnung bei Görtler geben. Der Mittelfeldmotor spürt zwar die Innenbanddehnung im rechten Knie vom Lausanne-Spiel und konnte nicht trainieren, dennoch hat der Coach einen Einsatz nicht abgeschrieben. Für Görtler gilt, was für alle gilt: So weit die Füsse tragen, so weit die Kräfte reichen, wird er, werden sie alles geben.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz; Stillhart; Youan, Babic.