FCSG-Gegner Münsingen Die Abschiedstournee des «ewigen Trainers» Kurt Feuz beginnt am Samstag beim FCSG: «Es ist ein spezielles Spiel für mich» Der frühere St.Galler Verteidiger Kurt Feuz steht seit 37 Jahren an der Seitenlinie des FC Münsingen. Doch bald ist Schluss. Am Samstag trifft Feuz im Cup auf seinen ehemaligen Klub. Patricia Loher 13.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist Zeit für frischen Wind»: Münsingens Trainer Kurt Feuz. Bild: Simon Tanner/NZZ

In der Schweiz ist es für einen Fussballtrainer Rekord: Kurt Feuz nimmt mit dem FC Münsingen die 37. Saison als Coach in Angriff. Die beeindruckende Ära neigt sich jedoch dem Ende zu. Er sagt:

«Nach dieser Meisterschaft ist Schluss. Es ist Zeit für frischen Wind.»

Just zu Beginn seiner letzten Saison trifft der 69-jährige Feuz erstmals überhaupt als Trainer auf den FC St.Gallen. «Und dabei geht es sogar noch um etwas», sagt der Solothurner und lacht.



Feuz hat zwischen 1975 und 1978 für die Ostschweizer gespielt. Er gehörte unter Trainer Willy Sommer dem Cupfinal-Team von 1977 an, das den Young Boys mit 0:1 unterlag. Vor dem Spiel am Samstag sagt der frühere Verteidiger: «Diese Begegnung mit St.Gallen ist schon etwas Spezielles für mich.»

Talentschmiede aus dem Aaretal

Seit 1984 ist Feuz der Trainer in Münsingen. Nur einmal wagte er einen Abstecher: In der Saison 1996/97 coachte der Mann aus Derendingen den FC Biel in die Aufstiegsspiele zur NLB, kehrte dann aber nach Münsingen zurück.

Christoph Spycher, heute Sportchef der Young Boys, war einst Spieler in Münsingen. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Sowohl Klub als auch Coach hatten gemerkt, dass sie ohne einander nicht glücklich werden. Dank des «ewigen Trainers» war der Verein aus dem Aaretal selbst national immer wieder in den Schlagzeilen.

Auch brachte der FC Münsingen Spieler wie Christoph Spycher, Roman Bürki, Michael Frey oder Lukas Schenkel hervor.

Unter Feuz spielten jedoch nur Spycher und der spätere St.Gallen-Verteidiger Schenkel, die anderen Talente verliessen den Klub bereits als Junioren Richtung Young Boys oder Thun.

Der ungewöhnliche Platzabtausch

Im Cup feierten die Berner Amateure manche Fussballfeste. Sie empfingen auf dem Sportplatz Sandreutenen schon den grossen Nachbarn Young Boys, den FC Sion oder den FC Basel. Es kamen immer mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch in diesem Jahr hatte die Mannschaft Losglück: Der FC St.Gallen hätte ebenfalls viel Publikum angelockt. Doch nun spielen die Berner im Kybunpark. Weil unsicher war, ob die Massnahmen wegen Corona wieder verschärft würden, war das finanzielle Risiko für Münsingen zu gross.

Der Schweizerische Fussballverband stimmte einem Platzabtausch «ausnahmsweise» zu. Einerseits hätte man lieber ein Heimspiel gehabt, sagt Feuz und weiter:

«Aber andererseits hat mein Team noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Ich sagte meinen Spielern, sie sollen nicht die Zuschauer geniessen, sondern sich auf den Gegner konzentrieren.»

Feuz hat noch immer gut in Erinnerung, wie es in St.Gallen zu- und hergehen kann. «So etwas bleibt», sagt er. Vor allem die Olma-Spiele im «Espeli», wie er St.Gallens ehemaliges Stadion Espenmoos liebevoll nennt, seien immer Höhepunkte gewesen. In der neuen Arena ist Feuz am Samstag zum ersten Mal.

42 Jahre bei der gleichen Firma

Der Solothurner war 23-jährig, als er nach St.Gallen wechselte. «Wir trainierten damals so, wie wir es jetzt in Münsingen machen. Die meisten von uns haben gearbeitet.» Coach Willy Sommer sei wie ein Vater gewesen, die Atmosphäre im Klub beschreibt er als familiär. Feuz, der im Linsebühl-Quartier wohnte, sagt:

Kurt Feuz in den 1970er-Jahren.

«Und nach jedem Training sind wir im Restaurant Espenmoos eingekehrt. So etwas ist heute undenkbar.»

Feuz hatte eine Lehre als Bauzeichner absolviert. Doch der FC St. Gallen fand für den Spieler keine Arbeit. Ein Funktionär vermittelte dem Fussballer schliesslich eine Stelle bei einer Krankenkasse – Feuz blieb der Firma 42 Jahre treu.

Nach drei Jahren in St.Gallen wurden sich Verteidiger und Klub nicht über eine Vertragsverlängerung einig. Wenig später wechselte Feuz zu den Young Boys. Mit den Bernern stand er zweimal im Cupfinal: Und verlor die beiden Endspiele ebenfalls.

Nach der Aktivkarriere wurde Feuz mit einem YB-Kollegen Spielertrainer in Münsingen, das damals in der 3. Liga spielte.

In der 1. Liga etablieren

Zum Ende der vergangenen Saison stieg der FC Münsingen nach drei Jahren aus der Promotion League ab. Der Verein trug die Relegation mit Fassung. Die Anforderungen in der dritthöchsten Spielklasse waren zu gross. «Das Ziel ist es, dass Münsingen langfristig in der 1. Liga spielt», so Feuz. Und weiter:

«In der Promotion League haben alle Klubs ganz andere Möglichkeiten als wir.»

Der FC Münsingen hat nun ein Jahr Zeit, um für Kurt Feuz einen Nachfolger zu finden. Der Verein muss lernen, auch ohne den «ewigen Trainer» glücklich zu werden.