FC Wil: Goalie Noam Baumann erzählt von Irrungen und Wirrungen

FC-Wil-Rückhalt Transfer-Wirren und eine Millionen-Frage: Diese seltsamen Umwege nahm die Karriere von FC-Wil-Goalie Noam Baumann Der 26-jährige Goalie Noam Baumann war nach seinem Abgang beim FC Wil 2018 im Hoch – doch plötzlich kam seine Karriere ins Stocken. Der Zuger erzählt, welche für den modernen Fussball typischen Geschichten ihm seither widerfahren sind und wie er wieder in Wil landete. Im vergangenen Sommer steckte er in einem bühnenreifen Dilemma: Soll er sich für saudische Millionen entscheiden? Oder für viel Zeit mit der jungen Familie? Ralf Streule 17.03.2023, 05.00 Uhr

Daumen hoch: Noam Baumann ist in Wil wieder in ruhigeren Gefilden angekommen. Bild: Gianluca Lombardi

Lange hatte Noam Baumann keine Lust, gross über diese Geschichte zu sprechen. Vielleicht war sie zu persönlich, zu aussergewöhnlich, mit zu viel Boulevard-Potenzial aufgeladen. Nun tut er es dennoch. Was wohl damit zu tun hat, dass inzwischen seine Tochter zur Welt gekommen ist und er in der watte– bauschigen Gefühlswelt eines jungen Vaters steckt.

Am Samstag war es so weit, Baumann und seine Verlobte wurden Eltern. Und als Wil am Sonntag in Thun antrat, stand auf dem Matchblatt: «Abwesend: Baumann». Eigentlich habe er ja spielen wollen, sagt der 26-Jährige. Viel geschlafen habe er aber nicht in der Nacht auf Sonntag. «S’git ja mängisch Wichtigers als de Ball», sagt der Zuger, der mit seiner Familie in Baar lebt.

FC Wil empfängt Aarau im Bergholz Am Freitag ab 20.15 Uhr geht für den FC Wil die Reise an der Spitze der Challenge League weiter. Im Bergholz ist diesmal der FC Aarau zu Gast, bei dem es derzeit drunter und drüber geht. Die Aargauer stehen nach enttäuschenden 25 Runden lediglich auf Platz sechs mit 13 Punkten Rückstand auf die Wiler. Als sie am vergangenen Wochenende in der Nachspielzeit das Spiel im Brügglifeld gegen Lausanne-Ouchy noch aus der Hand gaben, stürmten Fans das Feld. Der Rücktritt von Präsident Philipp Bonorand war eine Folge davon. Wil steht auf der anderen Seite der Gefühlsskala. Seit bald vier Monaten sind die Ostschweizer Leader, Aarau besiegte man zuhause im Herbst 6:1, einzig die erste Saison-Heimniederlage zuletzt gegen Lausanne trübte das Bild etwas. Und, anderer Wermutstropfen: Gegen Aarau fehlen mehrere Spieler verletzt, wie Sebastian Malinowski, Nils Reichmuth, Genis Montolio und Nico Maier. (rst)

Sprung ins Ausland stand kurz bevor – meinte Baumann

Die Geschichte seines fussballerischen Wegs der vergangenen Jahre, die Baumann darlegt, ist eindrücklich, weil sie vieles über den Fussball und das Leben erzählt. Baumann, der ehemalige FC-Luzern-Junior, war bereits von 2016 bis 2018 beim FC Wil Stammgoalie. Es war die türkische Führung, die den damals 19-Jährigen von Zug 94 aus der 2. Liga in die Ostschweiz geholt hatte. Baumann setzte sich im Bergholz durch, machte den Schritt zu Lugano, wo er sich zu einem der besten Goalies der Super League hocharbeitete.

Noam Baumann im Jahr 2018, kurz bevor er zum FC Lugano wechselte und dort aufblühte. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Bald stand ein Wechsel ins Ausland an – so meinte Baumann. Doch Angelo Renzetti wollte an ihm richtig verdienen. Die eineinhalb bis zwei Millionen Euro, die der Serie-B-Club Venezia FC 2020 bezahlt hätte, waren dem Lugano-Präsidenten zu wenig.

Baumann wird in Lugano abgestraft: Trainingsgast!

Für Baumann bedeutete das: spielen und warten. Er spielte weiter stark, wartete aber vergeblich. Ein Wechsel im Sommer 2021 war zwar so gut wie sicher, trotz Vertrag bis 2022, verschiedenste Angebote aus der Serie A, aus Spanien oder Holland mit guten Ablösesummen lagen vor. Doch Renzetti hatte plötzlich andere Pläne. Er wollte den Club verkaufen, ein Wechsel wurde Baumann verwehrt. Der Tessiner Klub ging zunächst in brasilianische Hände, die neuen Besitzer stellten sich als zahlungsunfähig heraus. «Das war fatal für mich. Ich hatte eine starke Saison hinter mir, ich hatte Angebote – doch jegliche Transfers waren blockiert.»

Es folgte als Besitzer der US-Milliardär Joe Mansueto. Doch das Transferfenster war inzwischen zu. Zu allem Übel verletzte sich Baumann am rechten Fussgelenk, Amir Saipi ersetzte ihn. «Seither war ich in Lugano nur noch Trainingsgast», erklärt er. Zwar wurde er wieder fit. Aber er kam in die nächste fussballpolitische Mühle: Lugano wollte seinen Vertrag verlängern, um im Sommer 2022 von einem allfälligen Wechsel profitieren zu können. Baumann aber unterschrieb nicht – er wurde abgestraft und zum «Trainingsgast» degradiert. Ohne Spielpraxis wurde seine Suche nach einem Club ungleich schwieriger.

Lieber «rumgurken »und viel verdienen?

«Ich verlor den Spass am Fussball», sagt Baumann. Und als aus Saudi-Arabien ein unverschämt gutes Zweijahres-Angebot kam vom Abha Club aus der ersten Liga, sagte er fast trotzig zu. «Ich hatte gelernt: Fussball ist eh nur Business. Es geht nicht darum, wie gut du spielst. Dann gurke ich lieber dort in der Liga rum und habe Ruhe.» Und viel Geld: Weit mehr als eine Million Euro Lohn pro Jahr lockten.

Doch bald schon bereute er den Entscheid. Kurz nach Unterzeichnung erfuhren er und seine Verlobte, dass sie Eltern werden. «Ich dachte: Was machst du jetzt? Willst du die Millionen und lässt Frau und Kind zuhause?» Seiner schwangeren Partnerin wollte er Saudi-Arabien nicht zumuten, selbst hatte er wenig Lust, weit weg von der Familie ein einsames Fussballerleben zu führen. Abha liegt im Süden des Landes nahe der jemenitischen Grenze, eine Reise in die Schweiz wäre stets sehr aufwendig gewesen. «Aber was konnte ich tun? Der Deal war gemacht.» Zwei Tage verbrachte er mit dem Team in Österreich im Trainingslager, fühlte sich nicht wohl dabei. Dann schaffte er es dank Anwälten, sich aus dem Vertrag loszureissen. Die Millionen waren weg – und er war einige Wochen arbeitslos.

«Es geht nicht darum, jeden Franken mitzunehmen.»

Es folgte eine Anstellung in der italienischen Serie B, bei Ascoli. Auch hier hatte er Pech: Er war die Nummer eins im Team, doch schon im zweiten Spiel wurde er abermals hart am rechten Sprunggelenk getroffen. Als er wieder fit war, stand ihm ein Einheimischer vor der Sonne – sportlich schwer nachzuvollziehen und nur politisch zu erklären, fand Baumann. Er wollte weg, im Winter wurde man sich kurz vor Ende des Transferfensters einig. Baumann verliess Ascoli, bald kam der Anruf aus Wil. Auch jetzt gab es Optionen. Griechische Liga? Andere Serie-B-Klubs? Wil? Baumann entschied sich für den ehemaligen Arbeitgeber. «Ich hatte gute Erinnerungen. Es läuft dem Team gut, es geht um den Aufstieg.» Dies, kombiniert mit dem Wissen, die Familie nahe zu haben und als Nummer eins wohl gesetzt zu sein, gab den Ausschlag. «Es geht nicht darum, jeden Franken mitzunehmen.» Sondern darum, zu spielen - so wie er es am Freitag gegen den FC Aarau tun wird.

Noam Baumann, im Einsatz für den FC Wil gegen Lausanne. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Und so wagt Baumann, der Sohn eines Schweizers und einer Dominikanerin, der seinerzeit mit 18 Jahren beim FC Luzern von Andy Egli ausgemustert wurde, den nächsten Versuch in der Challenge League, samt Aufstiegschancen. Diese witterte er bereits 2016 im Bergholz, als die Türken ihm die Chance auf den Schritt in den Profifussball gaben. «Ich habe ihnen viel zu verdanken», sagt er. Und doch schüttelt er den Kopf, wenn er an eine Episode von damals denkt. Abdullah Cila, damaliger FC-Wil-Manager, habe ihm und einem Kollegen an einem Abend auf die Schulter geklopft und gesagt: «Bis morgen, Jungs!» Am Tag darauf war die türkische Führung aus Wil verschwunden.

Fussball, seine wilden Verstrickungen und die Moral: Noam Baumann könnte ein Buch darüber schreiben.