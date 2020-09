FC-Wil-Präsident Maurice Weber zum Trainerwechsel: «Wir hatten rund 40 Bewerbungen – Alex Frei war nicht darunter» Maurice Weber, Präsident des FC Wil, hat anstrengende Tage hinter sich. Etliche Kandidaten sprachen in der Ostschweiz vor, die Sitzungen liefen teils bis in die Nacht hinein. Einige Einblicke in die Tage zwischen Trainerabgang und Trainerverpflichtung. Ralf Streule 09.09.2020, 12.00 Uhr

Alex Frei während des ersten Trainings mit dem FC Wil am vergangenen Montag. Benjamin Manser (7. September 2020)

Es war für den FC Wil ein Coup, als er am vergangenen Montag Alex Frei als Trainer vorstellen konnte. Ein ganz Grosser des Schweizer Fussballs kommt also. Dies nachdem ein anderer Grosser, Ciriaco Sforza, den Weg von Wil in Richtung Basel einschlug.

Freis Verpflichtung hat dem FC Wil viel Medienpräsenz eingebracht, sagt Dani Wyler, Mediensprecher des Klubs. Was aber nicht der einzige Vorteil der Trainerneuverpflichtung sein dürfte. Frei kennt den Nachwuchsfussball von seiner Arbeit in Basel als U18- und U21-Trainer her, kennt aber gleichzeitig auch den Profibetrieb aus dem Effeff. Ein Volltreffer, sagt Wil-Präsident Maurice Weber.

Wil war nach Sforzas Abgang unter Druck

Wil-Präsident Maurice Weber. Urs Bucher

Es seien über 40 Bewerbungen für die Wiler Trainerstelle eingegangen, sagt Weber. «Viele davon kamen noch in der Nacht bei uns rein, nachdem Sforzas Verpflichtung in Basel in den Medien publik wurde.» Der FC Wil als ruhig und pragmatisch geführter Klub scheint grosse Anziehungskraft zu haben – für arbeitslose oder aufstrebende Trainer. Alex Freis Bewerbung war hingegen nicht darunter. Der 41-Jährige hatte nur zwei Tage zuvor in Basel seine Kündigung eingereicht. Weber sagt:

«Wir haben mehrere Trainer angefragt, die ihr Dossier nicht eingereicht hatten. Einer von ihnen war Alex Frei.»

Lose Kontakte zum Basler habe man schon zuvor geknüpft gehabt – oder zumindest seine Entwicklung als Nachwuchstrainer genau verfolgt. «Etwas, was man im Fussball immer tut.»

Nur knapp zwei Wochen vergingen zwischen Sforzas Abgang und Freis Verpflichtung. Die Wiler waren unter Druck, da die Saison am kommenden Samstag mit dem Cupspiel in Aarau bereits beginnt. Etliche Stunden habe man deshalb in den vergangenen Tagen mit Evaluationsgesprächen verbracht, sagt Weber, der Unternehmer, der den Präsidentenjob in Wil im Nebenamt ausführt. Die Sitzungen dauerten teils bis in die Nacht, und sie waren auch am Wochenende angesetzt. Einen Schnellschuss wollte man auf alle Fälle verhindern.

Sforzas Offenheit: Nur Basel oder YB sind in Frage gekommen

Ciriaco Sforza, Trainer FC Basel.

Claudio Thoma / freshfocus

Mit Freis Verpflichtung dürfte die Nachwuchsarbeit fast nahtlos weitergeführt werden. Der Abgang von Sforza aber war zu Beginn für die Wiler trotz allem eine grosse Überraschung – um nicht zu sagen: ein Schock. Er hatte gute taktische Arbeit geleistet, Talente weitergebracht, zudem guten Einfluss auf die Kaderplanung genommen. Dennoch sei klar gewesen, sagt Weber, dass man ihm keine Steine in den Weg legen wollte. Sforzas Sicht der Dinge war schon von Beginn weg klar, sagt Weber:

«Ciriaco erklärte immer wieder, dass ein Wechsel in die Super League nicht in Frage komme – es sei denn, Basel oder die Young Boys klopften an.»

Was zu jenem Zeitpunkt aber eher unwahrscheinlich schien. Dass der Wechsel nach Basel dennoch zustande kam, mache ihn als Präsident eines Challenge-League-Teams stolz.

Kaderpräsentation am Donnerstag, Cupmatch am Samstag

Ob Frei - als Teil der Sportkommission - nun Änderungen für das Kader vorsieht, ist noch offen. Viel Zeit für solche Gedanken hat er in dieser Woche nicht. Am Montag war Trainingsstart, am Samstag tritt Wil um 18.30 Uhr im Cup in Aarau an. Und am Donnerstag um 18 Uhr, da wird im Bergholz das neue Team vorgestellt. Von einem müden, aber zufriedenen Maurice Weber.