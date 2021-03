FC St.Gallen Was ist da los? Weshalb das Klima zwischen dem FC St.Gallen und den Young Boys gereizt ist Emotionen und Sticheleien: Einmal mehr gab ein Spiel zwischen Ostschweizern und Bernern zu Diskussionen Anlass – nicht nur wegen des Resultats. Die Suche nach Gründen. Christian Brägger 16.03.2021, 05.00 Uhr

Hektische Minuten nach einem Foul an einem Berner: St.Gallens Lukas Görtler (links) und der YB-Mittelfeldspieler Vincent Sierro. Bild: Michel Canonica

Früher die Grasshoppers, später der FC Basel, jetzt die Young Boys. Der FC St.Gallen, beheimatet in einer Randregion, liebt es, sich mit einem «Zentrum des Schweizer Fussballs» zu messen, wer mag das schon nicht.

Aus diesen Begegnungen bezieht der Klub Sauerstoff, weil temporär für 90 Spielminuten die Prämissen der unterschiedlichen Grösse und wirtschaftlichen Potenz wegfallen. Doch weshalb spielen ausgerechnet die weit entrückten Berner voller Emotionen den Pass zurück wie am Sonntag beim 2:2?

Silvan Hefti (links) gegen Thody Élie Youan Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Abgang von Silvan Hefti: In Bern konnten sie nur darüber lächeln, dass der FC St. Gallen Heftis Weggang im vergangenen Sommer nicht verstand, weil der Spieler es gewagt hatte, für sich dort die besseren Perspektiven zu sehen. Zumal sich die Ostschweizer laut eigenen Aussagen im besten Fall auf dem Weg sahen, den Acht-Punkte-Rückstand auf die Berner aus der Vorsaison zu verkleinern – und Hefti dabei helfen sollte, seine Entwicklung in der Ostschweiz aber als beendet sah.



Die Vorsaison: In Bern nahm man den FC St. Gallen wohl nicht so sehr als Verfolger wahr, wie sich die Ostschweizer selbst und vor allem ihre Fans. Berner Medien sprachen früh vom Meistertitel, der eine Formsache sei, auch wenn es zeitweise eng war und Corona den Young Boys in die Karten spielte.

Die Berner traten mit ihrem breiten Kader letztlich souveräner auf, monierten weniger Schiedsrichterentscheide. Auch an jenem 23. Februar 2020 nach dem 3:3-Ausgleich in der 99. Minute bewahrte ihre Seite in St. Gallen Ruhe – was Wunder, hatten sie dabei ja profitiert.

Das Verhältnis ist abgekühlt: Peter Zeidler (links) und Gerardo Seoane. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Trainer Zeidler: Aus Berner Kreisen ist zu hören, dass Peter Zeidler nicht gerade der beliebteste St.Galler sei. Zeidlers emotionale Art des Coachings wie seine Diskussionen um Schiedsrichterentscheide kommen offenbar nicht nur bei den Young Boys schlecht an; es war auch schon von anderen Teams der Super League zu hören, dass es ziemlich mühsam sei, gegen den FC St.Gallen zu spielen, weil von dessen Ersatzbank immer so viel Radau komme. Aber gehört das nicht auch zum Fussball?

Zeidler betonte nach dem 2:2 mehrfach, dass YB Respekt vor dem FC St.Gallen gehabt hätte, da es sonst nicht in Bestbesetzung angetreten wäre. Wohingegen YB-Trainer Gerardo Seoane betonte, er habe ja im Vergleich zum Spiel gegen Ajax Veränderungen auf vier Positionen vorgenommen.

Zudem: Zeidler selbst schien auch schon nicht abgeneigt, so hört man, die Young Boys allenfalls trainieren zu dürfen. Doch bekanntlich ist er ja noch bis 2025 an den FC St. Gallen gebunden.

Jean-Pierre Nsame (links) bejubelt sein Penaltytor zum 1:1. Bild: Patrick B. Krämer/Keystone

Nsames Jubel: Man darf sich fragen, ob Jean-Pierre Nsame einen zwischenzeitlichen Ausgleich per Penalty – notabene im zweiten Anlauf – mit seinen Teamkameraden ebenfalls gegen einen anderen Gegner so frenetisch bejubelt, als wäre es gerade der Meisterball.

In den Direktbegegnungen finden immer wieder Nickligkeiten statt, Lukas Görtler und Fabian Lustenberger schenkten sich verbal beispielsweise nichts. Die Berner sind wohl gegen die St. Galler etwas mehr angestachelt, gerade diesen Widersacher in die Schranken weisen zu wollen.

Die Meisterfeier: Sie sei nochmals erwähnt, als nach dem letzten Saisonspiel St. Gallen sich aus Berner Sicht nicht «gentlemen-like» verhielt. Alles in allem sind das viele kleine Emotionen wie Provokationen, die dem Fussball letztlich nicht schaden.

Weil es eben die leidenschaftlichen Gefühle sind, die dieses Spiel ausmachen, auf und neben dem Platz, gerade mit Blick auf die Kybunpark-Tribüne, wo es laut war, was die Berner schon auch verwunderte. Dann kann es halt passieren, dass Seoane nach einem 2:2 findet: Das Mass ist voll, das will ich so nicht stehen lassen.

